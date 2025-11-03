'Ison- Britannian hallitus myöntää Naton salaisen roolin koronasensuurissa, mutta kieltäytyy julkaisemasta asiakirjoja'
Tausta- artikkeli:
Sonia laittoi viime heinäkuussa tietopyyntöä Yhdistyneen kuningaskunnan “Tiede-, innovaatio- ja teknologiaministeriöön - ministeriön alla on myös sittemmin uudelleennimetty “Disinformaation torjuntayksikkö (CDU)” .. pyyntö koski NATO:n toimia korona- informaation osalta.
“Voimme vahvistaa, että meillä on nämä tiedot .. pidätämme kuitenkin kaikki nämä tiedot” 😏
- verukkeina annetaan henkilötietosuoja ja ... riskit kansainvälisille suhteille ..
“.. Heidän nimenomainen vahvistuksensa siitä, että heillä on hallussaan Naton ohjeet, suuntaviivat ja viestit rokotteita koskevan ”disinformaation” torjumiseksi korona- aikana – jota sitten seuraa välittömästi kieltäytyminen yhdenkään rivin julkaisemisesta – on paljonpuhuvaa. ..”
- kieltämättä.
Vedotaan “luottamuksen säilyttämiseen” ..
- kuitenkin; nämä tiedot eivät siis kuulu esim. niidenkään maiden kansalaisille, jotka ovat liittyneet NATO:on vanhoja gallupeja tukevammin perustein..? 😏
Syissä mainitaan myös riskit “meneillään oleville neuvotteluille” ja “riski liittouman strategisen aseman heikkenemiselle” - luonnollisestikaan NATO:n pyrkimysten ei haluta häiriintyvän ..
Ja sitten kaikille koronasensuuria tutkineille vanha tuttu:
- (etukäteinen) huoli siitä, että informaatiota “tulkittaisiin väärin”
Sonia kiteyttääkin asian 🎯
- tämä ei ole turvallisuutta, vaan silkkaa narratiivin hallintaa.
Sonian uusi pyyntö tarkistaa hataria perusteluja ei myöskään tuottanut hedelmää ..
Vastaus oli:
“.. Emme ole havainneet pyyntöönne liittyvässä arviossamme olennaisia puutteita. ..”
Hän toteaakin:
“.. Joten he suorittivat “rastitaan kaikki ruudut” -harjoituksensa ja jättivät samalla täysin huomiotta kaikki esiin tuomani olennaiset [kyseenalaistavat] seikat. ..”
Sonia on kirjoittanut aikaisemminkin NATO:n roolista koronapropagandassa ..
“.. Naton raportti ”Inoculation Theory and Misinformation” (Rokotusteoria ja väärä tieto) käsitteli rokotevastaisuutta viruksena, joka vaatii ennaltaehkäisevää hoitoa. ..”
Itsekin olen sivunnut aihetta ...
Mediayleisölle on puskettu:
koronaan liittyvän keskusnarratiivin kritiikki
--> Venäjä
--> vihollistoiminta
--> = esim. korona- ja piikkinarratiivien kriitikot “vihollisia” kyseenalaistamattomien silmissä ..
Kirjoitin keväällä 2023:
Sonia päättää artikkelinsa muistuttaen armeijan roolista Briteissä korona- aikaan. Psykologista sodankäyntiä, kansalaisten vakoilua; 77. prikaati ..
Kyseisestä prikaatista aiempaa ..
https://x.com/SecondRayer/status/1803320692588359813
Kyseinen artikkeli:
