The Grayzonen haltuunsa saamat asiakirjat paljastavat, miten brittisotilaat ja vakoojat sensuroivat ”kansallisesta turvallisuudesta” uutisointia

“.. Asiakirjojen mukaan komitea ylpeilee ”yli 90 prosentin onnistumisprosentilla” brittiläisen virallisen linjan pakottamisessa kaikkiin kiistanalaisiin uutisiin - tai sellaisten uutisraporttien hävittämisessä kokonaan. ..”

Tietopyyntömateriaalia

“.. ennennäkemätön katsaus Britannian vähän tunnettuun sotilas- ja tiedustelualan sensuurilautakuntaan ..”

“.. Aineisto paljastaa, miten salamyhkäinen Defence and Security Media Advisory (DSMA) -komitea sensuroi brittiläisten toimittajien tuotantoa ja luokittelee riippumattomat tiedotusvälineet ”ääriaineksiksi”, jos ne julkaisevat ”kiusallisia” uutisia. ..”

Aineistosta käy myös ilmi, mitä isoja uutisia ja uutisointia kyseinen komitea on vuosien aikana “ohjannut” ..

“.. DSMA-komitea kuvailee itseään ”riippumattomaksi neuvoa- antavaksi elimeksi, joka koostuu korkeista virkamiehistä ja toimittajista” ja johon kuuluu turvallisuuspalvelujen, armeijan, hallituksen virkamiesten, lehdistöjärjestöjen johtajien, johtavien toimittajien ja toimittajien edustajia .. se vaikuttaa voimakkaasti siihen, mitä kansalliseen turvallisuuteen liittyviä asioita uutisoidaan valtavirrassa ja miten. ..”

sivuhuomautuksena:

“.. DSMA- komitea toimii Britannian puolustusministeriön rahoittamana ja sen yhteydessä, ja sen puheenjohtajana toimii MOD:n turvallisuuspolitiikan pääjohtaja Paul Wyatt .. mikä herättää vakavia kysymyksiä siitä, missä määrin Britannian ”uutiset” kansallisesta turvallisuudesta voivat tosiasiassa olla suoraan puolustusministeriön kirjoittamia. ..” “.. DSMA- komitea kuitenkin väittää, että se toimii riippumattomana Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksesta. Tämä tarkoittaa samalla, että komitea ei kuulu Britannian tiedonvapauslainsäädännön piiriin. Joten miten The Grayzone sitten sai nämä aineistot? ..”

Onnekkaasti australialaisen keissin myötä

- too bad 🤭

“.. Australian viranomaiset taistelivat yli viiden kuukauden ajan kynsin ja hampain estääkseen asiakirjojen luovuttamisen. ..”

Western Democracyyy™️

“.. The Grayzone -lehden haltuunsa saamat asiakirjat sisältävät tietoja useista kokouksista, joihin osallistui virkamiehiä Australian eri ministeriöistä ja DSMA-komiteasta. ..” “.. Komitea toimii samanaikaisesti sekä salassa että näkyvillä. Asiakirjoissa todetaan, että ”DSMA-järjestelmän ja toimittajien/mediajärjestöjen väliset keskustelut ovat luottamuksellisia”. ..” “.. Itse asiassa komitea toteaa australialaisille virkamiehille antamassaan tiedotustilaisuudessa, että sitä ei edes ”vaadita toimittamaan todisteita tiedotusvälineiden kanssa käydyistä keskusteluista edes osana poliisitutkintaa tai oikeudenkäyntiä”. ..” “.. Teoriassa järjestelmä perustuu vapaaehtoisuuteen, eikä julkaisuilla ole oikeudellista velvoitetta noudattaa komitean antamia määräyksiä sensuroida tai vääristää tietoja. Valtaosa brittitoimittajista noudattaa kuitenkin DSMA-komitean ”neuvoja”. ..”

Mutta:

“.. vuonna 2015 laaditussa komitean sisäisessä katsauksessa selitettiin, kuinka ”vakavissa tapauksissa” Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus voi ”hakea tuomioistuimen määräystä” tai asettaa syytteeseen toimittajia, jotka rikkovat komitean neuvoja virallisia salaisuuksia koskevan lain nojalla, sihteeri Dodds, korosti tapaamisissa Australian virkamiesten kanssa. ..” “.. Sittemmin Iso-Britannia on ottanut käyttöön laajoja uusia kansallisen turvallisuuden lakeja, joiden nojalla myös toimittajat ja ilmiantajat (whistleblowerit) voidaan asettaa syytteeseen. ..”

Komitea ottaa vastaan anteeksipyyntöjä nöyriltä toimittajilta ..

“.. Samalla kun aineistosta käy ilmi, että DSMA valitsi järkyttävän määrän salamyhkäisiä uutisia sensuuriin, yhtä hälyttävää on se alistuvuus, jolla valtavirran ”toimittajat” reagoivat DSMA- komitean määräyksiin. ..” “.. Valiokunnan kokousten julkisissa pöytäkirjoissa mainitaan säännöllisesti ”anteeksipyyntöjä saatu” lukuisilta toimittajilta. Oletettavasti nämä omapäiset toimittajat ovat unohtaneet neuvotella DSMA:n kanssa ennen tietyn jutun julkaisemista tai päästäneet julkisuuteen tietoja, johon komitea ei ollut tyytyväinen. ..”

Nämä luvut asettavat brittijournalismin aivan uuteen valoon ..

“.. Asiakirjat antavat tarkan kuvan sensuuriprosessista .. DSMA-komitea käy toimittajien kanssa ”kahdenkeskisiä” neuvotteluja, jotka menevät pelkkää neuvontaa pidemmälle, ja niissä viitataan ”track changes” -ominaisuuteen, joka on tekstinkäsittelyohjelman ominaisuus, jonka avulla käyttäjät voivat ehdottaa [ja seurata] muokkauksia ja lisätä kommentteja. ..”

Ironisena sivuhuomiona: olen juuri lukemassa kirjaa 1. maailmasodasta ja brittien näkökulmasta - siinä päivitellään kovasti sitä, kun lentolaivueen adjutantti joutuu lukemaan kotiin lähetettävät kirjeet poikkeuksellisesti, kun on sota- aika .. 😏

DSMA:n sihteeri Dodds kommentoi ”yleisen [yleisön] edun” huomioon ottamisesta:

“sillä ei ole ”mitään merkitystä suosituksia annettaessa”

Eli kun journalismissa tavallisesti mietitään vaikka onko jokin asia perusteltua paljastaa “yleisen edun” niin vaatiessa ..

Kiteytettynä:

“.. DSMA-komitea on ainutlaatuinen brittiläinen toimielin, joka toimii samaan aikaan näkyvästi, mutta joka on käytännössä piilossa julkisuudelta tiedotusvälineiden hiljaisuuden vuoksi, ja joka antaa ei-sitovia ”neuvoja”, joita toimittajat kuitenkin lähes poikkeuksetta noudattavat. ..”

Omerta ..? Tarjoukset, joista ei voi kieltäytyä ..?

Declassified UK:n tapaus komitean esimerkkinä tuhmasta “äärijulkaisusta” .. (vapaaehtoinen järjestelmä in my ass)

“.. DSMA:n sihteerin valitus, jossa syytetään Declassified UK:ta siitä, että se on julkaissut Britannian hallitusta ”nolostuttavia” tietoja, on suoraan ristiriidassa vuonna 2015 tehdyn sisäisen selvityksen kanssa, jossa nimenomaisesti todettiin, että komitea ei ole kiinnostunut ”tiedoista, jotka voivat aiheuttaa poliittista ja virallista nolostusta”. ..”

ja tässä on taas se hengettömille, työnsä tarkoituksen unohtaneille tai vain tyhmille lammastoimittajille tarjottava hyvesignalointilamppu .. tilaisuus olla mukana .. “turvallistamassa”

Komitea kehuu myös tukahduttaneensa useita “äärimmäisen sensitiivisiä” uutisia vuonna 2023 ..



.. mm. koskien Britannian [suurelta yleisöltä kätkettyä] roolia Ukrainan sodassa, josta Grayzone muiden muassa on itse uutisoinut ..

“.. DSMA pyrkii laajentumaan sosiaaliseen mediaan Vaikka sosiaalisen median ”kumppanuus” perinteisten brittiläisten tiedotusvälineiden kanssa on käytännössä vakiintunut, komitea pitää sitä edelleen ongelmallisena alueena, joka on jäänyt sen narratiivien valvontajärjestelmän ulkopuolelle. ..” “.. Komitean selvityksessä ehdotetaankin, että DSMA:n kollektiiviin sisällytettäisiin ”uusien digitaalisten tiedotusvälineiden edustajat”. Siinä kuitenkin myönnetään, että sosiaalisen median tukahduttaminen olisi haastava tehtävä. ..”

Artikkeli loppuu:

“.. Koska komitea on niin tehokkaasti soluttautunut kaikkiin Britannian suurimpiin uutistoimistoihin ja käyttänyt sensuurijärjestelmää hyväkseen vaikuttaakseen kansainvälisten tapahtumien uutisointiin, on lähes varmaa, että se tulee myös lisäämään sosiaalisen median tukahduttamistoimia. ..”

Hilpeää tiistaita 🥳😃