- Tohtori Zelenkon suomennettu kirje Yated Ne'eman -sanomalehden päätoimittajalle vastineeksi hyökkäykseen rokotekriittisyyttä vastaan

(Alkuperäinen, julkaistu 22.7.2021 – linkki: American Frontline Doctors)

Lääketieteellinen tutkija Boruch Weiss ja tohtorit Joel Groden ja Zev Zelenko toimittivat israelilaisen Yated Ne'eman -sanomalehden päätoimittajalle kirjeen, jossa he vastasivat lehdessä julkaistuun hyökkäykseen COVID- rokotekritiikkiä vastaan. (Tämä kirje on siis käytännössä vastine lehtiartikkelissa esitetyille tohtori Daniel Bermanin väitteille, jotka olivat puolestaan kritisoineet toisen, tohtori Britzin aiemmin esittämiä näkemyksiä.) Kirjeessä olevat linkit ovat suoraan alkuperäisestä. Suuri osa linkkien kohdesivuista on täysin jo sattuneesta syistä poistettu ja olen kirjoittanut oheen, mikäli lähdettä ei löydy taikka kopio löytyi muualta. suomentaja @2nrayer

Seuraavassa koko teksti :

Päätoimittajalle,

Lääketieteellisenä tutkijana, joka on ollut täysin uppoutuneena covid-19 -rokotteen ja tehokkaiden koronahoitojen tutkimukseen, haluan vastata tohtori Daniel Bermanin esittämiin väitteisiin.

Seuraan omassa vastineessani tohtori Bermanin vastausta aiempaan, herra Britzin erinomaiseen kirjeeseen.

1) Britz esitti erittäin pätevän huomion siitä, että covid-19 -rokotteiden turvallisuudesta ei ole olemassa kolmannen osapuolen tekemiä puolueettomia tutkimuksia. Lääkeyhtiöt järjestivät kokeensa itse, ilman valvontaa, ja ilmoittivat löydöksistään FDA:lle. On selvää, että miljardien dollarien voittojen vuoksi olisi runsaasti motivaatiota manipuloida sekä turvallisuus- että tehokkuustietoja, jotta saavutettaisiin numeroita, jotka johtaisivat tuotteiden hyväksymiseen ja suuren yleisön myönteiseen suhtautumiseen niihin... Ja kuten herra Britz huomauttikin, tässä on enemmänkin syytä huoleen, koska Pfizer on toistuvasti harjoittanut vilpillistä toimintaa taloudellisen hyödyn nimissä - jopa siihen pisteeseen asti, että heille itse asiassa määrättiin 2 300 000 000 dollarin sakot vuonna 2009, mikä on historian suurin terveydenhuollon piirissä koskaan määrätty sakkorangaistus.

On todellakin runsaasti todistusaineistoa siitä, että Pfizer on manipuloinut aineistoaan, jotta rokote näyttäisi sekä tehokkaalta että turvalliselta. Seuraavissa artikkeleissa esitetään asiasta erittäin havainnollistavia esimerkkejä:

https://anthonycolpo.com/more-problems-with-the-pfizer-biontech-covid19-vaccine-trial-data

https://blogs.bmj.com/bmj/2021/01/04/peter-doshi-pfizer-andmodernas-95-effective-vaccines-we-need-more-details-and-the-raw-data

ja erityisesti lapsiin liittyvän oikeudenkäynnin osalta:

https://americasfrontlinedoctors.org/frontlinenews/seriousviolations-and-manipulations-of-trial-protocol-how-pfizer-obtained-fda-emergency-authorizationfor-children/.

Tohtori Berman ei kiistänyt kirjoituksessaan (artikkeli, johon tämä kirje on vastine) sitä tosiasiaa, ettei rokotteesta oltu tehty kolmannen osapuolen suorittamia tutkimuksia taikka sitä, että Pfizer on toistuvasti syyllistynyt petokseen, sen sijaan hän totesi, että turvallisuustiedot ovat peräisin pääasiassa CDC:n VAERS-tietokannasta (rokotehaittatietokanta - Vaccine Adverse Event Reporting System).

On erittäin ongelmallista käyttää VAERS:n informaatiota rokoteturvallisuuden toteamiseksi useistakin syistä:

A) Tietokanta havaitsee ongelmat vasta sen jälkeen, kun rokote on annettu suurelle osalle väestöstä. VAERS:n ilmentämät tiedot eivät korvaa asianmukaisia rokotekokeita, jossa kolmas osapuoli suorittaa testauksen puolueettomassa valvonnassa ennen rokotteen saamista markkinoille.

B) Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että vain 1– 10% haittavaikutuksista raportoidaan VAERS: lle. Harvardissa vuonna 2016 ilmestynyt julkaisu osoitti, että VAERS:n tilastot saattavat näyttää vain 10 prosenttia siitä, mitä todella tapahtuu. Tämä puolestaan tarkoittaisi sitä, että 10 000 rokotteen jälkeen raportoitua kuolemaa voi todella viitata todellisuudessa jopa 100 000 kuolemaan.

C) Suuri osa väestöstä ei tiedä tämän tietokannan olemassaolosta, joten he eivät ymmärrä edes tehdä ilmoituksia.

D) Monet uskovat, että rokote on erittäin turvallinen, eivätkä siten vedä mitään yhteyttä COVID-19-rokotteen ja sitä seuraavan sairauden tai kuoleman välillä, joten kynnys ilmoittamiseen on suuri. Tiedän lukemattomia tapauksia, jotka todentavat tämän tosiasian ja niin tietää lääkärikin, jonka kanssa olen keskustellut tästä.

E) Monet lääkärit kieltäytyvät uskomasta, että covid-19 -rokotteeseen liittyisi haittatapahtuma, eivätkä siten tee raporttia, vaikka potilaan perhe epäilisikin yhteyttä.

F) Muilla lääkäreillä ei ole aikaa tehdä useita VAERS-raportteja kaikista covid-19-rokotuksen jälkeen näkemistään haittavaikutuksista. (eräs gastroenterologi kertoi minulle henkilökohtaisesti omasta käytännöstään.)

G) Lääkärit huomaavat toisinaan, että VAERS- järjestelmä ei hyväksy heidän raporttejaan. Tohtori Zev Zelenko kertoi, että hän tietää henkilökohtaisesti 20 COVID-19-rokotteen jälkeen sattunutta potilaskuolemaa, jossa lääkäri yritti tehdä raportin VAERS:lle, eikä raportti mennyt läpi.

H) Tohtori Peter McCulloughin mukaan kaksi ”whistlebloweria” (ilmiantajaa) CDC:ssä (kansallinen tartuntatautien keskus) ja yksi CMS:ssä (Centers for Medicare & Medicaid Services), ovat ottaneet yhteyttä sanoen, että CDC itse asiassa salaa kymmeniätuhansia ilmoituksia saamistaan kuolemantapauksista.

Tohtori McCullough uskoo, että covid-19 -rokotusten seurauksena on kuollut 50 000 amerikkalaista, kun taas tohtori Zev Zelenko arvioi, että todellinen määrä voi olla jopa 200 000.

Tätä näkemystä tukee yllättävä uutinen, jossa näkyy loogisesta ilmoitusjärjestyksestä välistä puuttuvat VAERS-numerot. (Linkki) [raportti muualta; alkuperäisen linkin kohde poistettu sivustolta])

Kaikista edellä mainituista raportointia varjostavista seikoista huolimatta VAERS osoittaa kuitenkin traagisesti, että 9.7.2021 mennessä 10 991 amerikkalaista on kuollut (Katso www.medalerts.org.) Nämä kaikki ovat henkilöitä, joiden kuolema sattui hyvin pian covid-19 -rokotteen saamisesta, 50% tapauksista 48 tunnin kuluessa. Lontoolaisen Mclachlan et al:n ulkopuolinen analyysi on vahvistanut, että 86 prosenttia kuolemista liittyy suoraan rokotteeseen.

Vaikka CDC yrittää vähätellä VAERS-raporttien todenperäisyyttä ja toteaa "sivuston sisältävän todentamattomia raportteja", raporteista 83% on tosiasiassa terveydenhuollon ammattilaisten, kuten potilasta hoitaneiden lääkärin, sairaanhoitajan tai ensihoitajan tekemiä. Lisäksi he vielä uskovat, että heidän potilaidensa kuolemat liittyivät näiden äskettäin saamaan COVID-19 -rokotteeseen.

Jotta covid-19 -injektioiden myötä hieman yli puolessa vuodessa kuolleiden määrä voitaisiin asettaa oikeisiin mittasuhteisiin, on huomattava, että tyypillisenä vuonna sattuu yhteensä noin 200 kuolemaa - koko vuonna kaikkien rokotteiden osalta - ja että nämä 10 991 kuolemaa ylittävät jo nyt kaikkien muiden rokotteiden kuolinraportit - yhteensä 30 vuoden ajalta.

Näin ollen tohtori Bermanin kirjoituksessaan soveltaman rokoteturvallisuuden mittapuun, VAERS-järjestelmän käyttö COVID-19 -rokotteiden turvallisuuden todentamisessa ei itse asiassa luo kovin rauhoittavia näkymiä. Tällä vauhdilla olemme matkalla kohti 20 000 COVID-19-rokotteeseen liittyvää kuolemaa tänä vuonna VAERS-järjestelmässä, suhteessa siihen, että kaikkien rokotteiden yhteenlaskettu kuolemantapausten keskiarvo on 240 vuodessa. (Ilmoitettujen kuolemien kokonaismäärä Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa on tällä hetkellä lähes 30 000. (Katso tänne.)

2) Tohtori Berman toteaa, että "valmistajien toimittamien tietojen perusteella oli aivan luonnollista, että FDA hyväksyi rokotteet. Kun rokotteet annettiin Israelissa suuremmalle määrälle väestöä, Israelin valtion toimittamat tiedot olivat omalta osaltaan melko lähellä valmistajien toimittamia tietoja, jotka perustuivat pienempiin määriin rokotettuja."

Jos lukee edellä mainitun, American Frontline Doctors: in julkaiseman artikkelin vilpillisistä lasten oikeudenkäyntiprotokollista, jotka FDA on hyväksynyt, huomaa, että jokin tässä on vialla. FDA ei tee sille kuuluvaa työtä rokoteturvallisuuden varmistamiseksi. Tämä ei ole myöskään ensimmäinen kerta, kun tällaista irvikuvaa vastuutehtävästä esiintyy FDA:ssa. Virasto on aiemmin hyväksynyt lääkkeitä ja hoitotuotteita, jotka se tiesi ennalta vaarallisiksi tai testaamattomiksi. Nämä tapaukset ja joidenkin FDA:n johtotason virkamiesten korruptio tuotiin selvästi vuonna 2009 presidentti Obamalle ja John Podestalle lähetetyissä kirjeissä, jotka DHHS:n (Department of Health and Human Services) väärinkäytökset paljastaneet työntekijät olivat kirjoittaneet ja jotka oli saatu FOIA:n (Freedom of Information Act) nojalla.

Mitä tulee tietoihin rokotekokeesta - joka valitettavasti tehtiin Israelin väestölle ilman heidän (tietoista) suostumustaan (heille kerrottiin, että rokote oli jo FDA:n hyväksymä), asetelmassa on kysymyksessä petos. Tämä etenkin siksi, koska hallitus ei toimittanut kansalaisille/koehenkilöille asianmukaista raportointijärjestelmää (huhtikuuhun 2021 asti terveysministeriön lomakkeessa ei edes kysytty yhteystietoja tai fasilitoitu haittatapahtumien keräämistä eikä kerättyjä tietoja myöskään tulla julkistamaan). Lääkäreitä ohjeistettiin olemaan myöntämättä, että rokotuksiin liittyi mitään negatiivisia seurauksia. Itse asiassa lääkärit ja sairaanhoitajat ovat tietoisia siitä, että jos he puhuvat näkemistään COVID-19 -rokotteiden haitallisista vaikutuksista, he menettävät työpaikkansa (tai pahempaa).

Vaikka terveysministeriön omat säännökset ja FDA edellyttivät Pfizerin valvovan ja raportoivan jatkuvasti kaikista Israelissa havaittavista haittavaikutuksista rokotteen käyttöönoton aikana, jätettiin nämä velvoitteet huomiotta, ja terveysministeriö ei edelleenkään patistanut yhtiötä niiden noudattamisessa, vaikka rokotetta painostetaan nyt jo 12- vuotiaille. Pfizerin laiminlyönnit ovat johtaneet siihen, että rokotteen haitallisista vaikutuksista Israelissa ei ole todellista tietoa, ja muut maat ovat vielä käyttäneet tätä vääristynyttä ja valheellista kokonaiskuvaa omien rokote- valtuutuksiensa perustana.

Monet kymmenet israelilaiset lääkärit ja asiantuntijat puhuvat kaikesta huolimatta kuitenkin todistamistaan vakavista haittavaikutuksista ja kuolemista, joiden suhteen hallitus ei ole ollut avoin - itse olen henkilökohtaisesti yhteydessä neljään näistä henkilöistä. Israelin tilanne ei näytä hyvältä. Rokotteen saaneiden joukossa on paljon vakavia haittoja saaneita ja monia äkillisiä kuolemantapauksia. (Lisätietoja Israelista on tässä kirjeessä vielä edempänä.)

3) Herra Britz esitti erittäin tärkeän ja oikean väitteen, jonka mukaan lukuisat lääkärit eri erikoistumisaloilla ovat todenneet lukuisia covid-19 -rokotteisiin liittyviä vaurioita. Tämä on asia, jonka sekä minä tutkijana että kollegani voimme ehdottomasti vahvistaa.

Tohtori Bermanin vastaus, että tartuntatauteihin erikoistuneena hän ei ole kohdannut näitä haittavaikutuksia, ei ole relevantti, koska kyseessä ovat aivohalvaukset, sydänkohtaukset, muut kohtaukset, vatsavaivat, halvaantumiset, näköongelmat ja paljon muuta sellaista, jotka eivät kuulu niinkään tartuntatauteihin erikoistuneen lääkärin toimenkuvaan.

Tohtori Berman jatkaa sitten kirjoituksessaan edelleen VAERS:n kuolemien ja vammojen tarkastelua (tietokantaan on raportoitu 551 172 vammaa). Hän viittaa siihen, että CDC on jo tarkistanut kaikki kuolinraportit (niitä on 10 991 heinäkuun 9. päivään mennessä ja kahden viime viikon aikana ne ovat kasvaneet noin 2 000 tapauksella viikossa) ja tullut siihen johtopäätökseen, että yhteyttä rokotteeseen ei ole.

Tämä uhmaa logiikkaa. Jo yhdenkin kuoleman perusteellinen tutkiminen on työläs ja sitova prosessi. Näyttää mahdottomalta perehtyä riittävästi tuhansien ihmisten kuolemiin näin lyhyessä ajassa saati sitten päätyä ehdottomaan johtopäätökseen, että mitään yhteyttä rokotteeseen ei ole. 10 991 kuolemantapauksen asianmukainen läpikäyminen ja rokotteen poissulkeminen kunkin kuolinsyynä vie hyvin kauan. Lisäksi tätä tekemään vaadittaisiin eturistiriidaton kolmas osapuoli. (Tohtori Peter McCullough muistuttaakin, että kun analyysi tehtiin ulkopuolisen tahon toimesta, 86% kuolemista todettiin olevan suoraan yhteydessä rokotteeseen, kuten myös edellä on todettu).

Vaikka CDC ei selvästikään ole vielä tutkinut kuolemantapauksia, on yhä syytä toistaa, että 83 prosenttia rokotehaittaraporteista oli terveydenhuollon ammattilaisten toimittamia, ammattilaisten jotka huolehtivat kuolevista potilaista ja jotka olivat niin huolissaan, että olivat tarpeeksi motivoituneita täyttämään ilmoituksen, koska uskoivat, että kuolema aiheutui rokotteesta. Voisi ajatella heidän perspektiivinsä olevan lähimpänä oikeaa totuutta ainutlaatuisen ammatillisen asemansa takia.

Tutkijat ja lääkärit ovat kuukausien ajan kehottaneet CDC:tä keskeyttämään rokotukset, jotta kuolemantapaukset tutkittaisiin perin pohjin, mutta toistaiseksi mitään ei ole tehty.

Todellisiin sydänlihastulehduksiin viitaten minun on kunnioittavasti oikaistava tohtori Bermania. On ollut jo melkoinen joukko teini-ikäisiä, jotka ovat kuolleet sydän- ja sydänkohtauksiin rokotuksen jälkeen, ja monia muita, jotka ovat sairastuneet vakavasti. Tohtori McCullough kertoi viime viikolla, että 15 ihmistä Yhdysvalloissa on kuollut (sydänlihastulehdukseen) rokotusten jälkeen. Seuraavassa on joitakin tapauksia:

A) 19-vuotias Simone Scott, collegen ensimmäisen vuoden opiskelija, jolle kehittyi todennäköinen sydänlihastulehdus Modernan rokotteen jälkeen ja jonka tila paheni vähitellen aina siihen saakka, kunnes hänen sydämensä petti kaksi viikkoa myöhemmin. Hän piti elvyttää ja hänet laitettiin ECMO-koneeseen (sydän- keuhkokone), mutta hän jatkoi rappeutumistaan, sai sydämensiirron ja kuoli sitten myöhemmin komplikaatioihin.

B) 13-vuotias Jacob Clynick, joka kuoli sydänlihastulehdukseen kolme päivää rokotuksen jälkeen. Ruumiinavauksessa todettiin, että hänen sydämensä oli suurentunut ja sen ympärillä oli nestettä.

C) VAERS ID 1187918, 15- vuotias tyttö, joka kuoli sydänpysähdykseen noin 3-4 päivää toisen Moderna -pistoksensa jälkeen.

D) VAERS ID 1218081, 17- vuotias tyttö Wisconsinista, joka kuoli sydänpysähdykseen COVID-19 -rokotuksen jälkeen.

E) VAERS id 1225942, 16- vuotias Kamrynn Soleil Thomas, joka sai sydänpysähdyksen 9 päivää Pfizerin injektion jälkeen ja kuoli kaksi päivää myöhemmin.

F) VAERS ID 1242573, 15- vuotias coloradolainen poika, joka kuoli sydämen vajaatoimintaan COVID-19 -rokotuksen jälkeen.

On lisäksi useita tuhansia sydänlihastulehdustapauksia, joissa nuoret eivät ole kuolleet, vaan sen sijaan heillä tulee olemaan todennäköisesti elinikäisiä sydänongelmia. Mikään ei ole "lievää" myokardiitin (sydänlihastulehduksen) suhteen. Se on sydämen tulehdus, joka johtaa usein arpiin ja pysyvään vajaatoimintaan. Jopa CDC myöntää nyt, että rokote johtaa sairaalahoitoon neljä kertaa todennäköisemmin kuin itse koronavirus. (Katso tänne.)

4) Lisäksi useita vakavia huolia, joita lukuisat arvostetut lääkärit ja tiedemiehet ovat ilmaisseet, on todellakin nähtävissä sekä miesten että naisten hedelmällisyyden suhteen ja kunnes seuraamme tuhansia rokotettuja pareja vuoden ajan varmistaaksemme heidän hedelmällisyytensä, raskauksiensa elinkelpoisuuden ja kantamiensa lasten terveyden, on mahdotonta poissulkea haitalliset vaikutukset. Niiden "asiantuntijoiden" taholta, jotka haluavat painostaa hedelmällisessä iässä olevia ihmisiä (joiden riski kuolla itse virukseen on olematon) ottamaan rokote, ei ole tieteellistä eikä vastuullista ottaa lääkäreiden perusteltavissa olevia huolenaiheita ja heittää niitä romukoppaan todistamatta niitä ensin aiheettomiksi.

Raskaana olevat naiset suljettiin rokotekokeiden ulkopuolelle, joten on todella yllättävää, että kukaan voisi väittää "tietävänsä", että rokote on turvallinen näille tai näiden kantamille lapsille (mutta valitettavasti monet synnytyslääkärit tekevät silti näin).

Itse asiassa ajatusmalli, jolla järjestelmän tulisi toimia kaikkien uusien lääketieteellisten hoitojen käyttöönotossa, ei ole "viaton, ennen kuin toisin todistetaan" vaan "syyllinen, kunnes toisin todistetaan". Ja kuten tohtori Peter McCullough on huomauttanut, kaikki säännölliset vaiheet uuden lääketieteellisen hoidon testaamiseksi, kuten genotoksisuutta (DNA vaurioiden aiheuttavuus), teratogeenisuutta (syntymävikojen aiheuttavuus) ja karsinogeenisuutta (syövän aiheuttavuus) koskevat tutkimukset ohitettiin. Tohtori McCullough sanoo, että hallituksen ei pitäisi sallia raskaana olevien naisten ottaa rokotetta, ja hän huomauttikin huolestuttavista VAERS:iin tulleista ilmoituksista liittyen raskauden menetyksiin.

Olemme saaneet anekdoottisia todisteita monien, monien yhteisöistämme ja lähipiiristämme tulleiden kertomusten muodossa, jotka traagisesti näyttävät vahvistavan monien lääkäreiden jo aiemmin antamia varoituksia hedelmällisyyteen ja raskauksiin liittyvistä vaaroista ja siten oikeuttavan täysin hedelmällisessä iässä olevien ihmisten varovaisuuden. Tohtori McCullough – joka ei ole missään mielessä katsottuna (kategorisesti) ”rokotevastainen” – toteaa olevansa täysin varma siitä, että etenkään kenenkään hedelmällisessä iässä olevan naisen ei pitäisi ottaa näitä rokotteita.

5) Vaikka herra Britz toistaakin myös lukuisten asiantuntijoiden esittämän väitteen, että meidän olisi oltava eniten huolissamme rokotteiden pitkäaikaisista vaikutuksista, toteaa tohtori Berman, että "mahdollisten, vielä löytämättömien pitkäaikaisten sivuvaikutusten ei voida katsoa liittyvän rokotteisiin." Itse asiassa tämä ei pidä lainkaan paikkaansa, koska pitkän aikavälin ongelmien mahdollisuus on juuri syynä siihen, että tyypilliset rokotteet läpikäyvät normaalisti pitkäaikaiset rokoteturvallisuuskokeet.

Mutta vielä suurempi ongelma tässä on se, että tällä kertaa kysymys ei ole oikeasta rokotteesta.

Perinteinen rokote sisältää heikentyneen tai kuolleen viruksen, jota se kuljettaa ihmiskehoon immuunivasteen luomiseksi, mikä puolestaan stimuloi vasta- aineiden tuotantoa sitten, kun henkilö altistuu elävälle virukselle tulevaisuudessa. Pfizer ja Moderna ovat mRNA -injektioita, jotka ovat oikeammin geeniterapia- hoitoa. Niiden kutsuminen "rokotteiksi" saa ehkä ihmiset tuntemaan olonsa turvalliseksi, mutta niissä ei ole mitään perinteistä, jos rokotteita ajatellaan.

Kehoon ruiskutetaan pieni määrä geneettistä koodia, joka ohjaa kaikkia soluja tuottamaan koronaviruksen piikkiproteiinia. Aiemmin vakuutettiin injektoidun materiaalin pysyvän käsivarren lihaksessa, johon se ruiskutetaan, mutta oletus on osoittautunut vääräksi. Lipidinanohiukkaset kiertävät koko kehossa ja läpäisevät myös veri- aivoesteen. Ne asettuvat erityisesti suuressa määrin pernaan, munasarjoihin, kiveksiin ja luuytimeen. Tämä ei ollut koskaan perinteisten rokotteiden ominaisuus. Rokotetun solut saavat käskyn alkaa tuottaa piikkiproteiinia, ja sitten nämä miljoonat proteiinit, joita ne nyt suoltavat ulos, voivat kiinnittyä verihiutaleihin ja aiheuttaa hyytymisiä tai verenvuotoja.

Tämä ei myöskään ole ollut piirre missään aiemmassa rokotteessa koko ihmiskunnan historiassa.

Piikkiproteiini on sittemmin osoittautunut viruksen varsinaiseksi vaaralliseksi osaksi. Pelkästään piikkiproteiini on vastuussa kaikista COVID-19 -potilailla nähtävissä komplikaatioissa. Tohtori Byram Bridle onkin myöntänyt että: "Teimme suuren virheen. Luulimme piikkiproteiinia vaarattomaksi. Nyt tiedämme, että se onkin sytotoksiini."

Myös vasta-aineilla, joita elimistö tuottaa vastauksena näihin piikkiproteiineihin, voi lisäksi olla myös odottamattomia seurauksia, kuten esimerkiksi hyökkäys piikkiproteiineja tuottavia kehon omia soluja vastaan. Tämä saattaa johtaa autoimmuunisairauksiin, kuten Guillain Barren oireyhtymään (joka voi lopulta olla kuolemaan johtava). Sen sijaan, että kyseessä olisi vai hypoteettinen, teoreettinen käsite, covid-19 -rokotteista aiheutuva autoimmuunisairauksien riski on itse asiassa yksi 22 mahdollisesta sivuvaikutuksesta, jotka FDA lisäsi varoituslistalleen jo lokakuussa 2020, ja etenkin nyt kun monia Guillain Barren oireyhtymätapauksia on jo todettu. On olemassa myös muita pitkän aikavälin vakavia riskejä, joita monet tunnetut tutkijat ovat ilmaisseet, kuten esimerkiksi elinten toimintahäiriöt, joita on myös jo raportoitu.

(En mene tässä yksityiskohtiin Johnson & Johnson:in rokotteen toimintamekanismin suhteen, mutta totean sen, että on todettu paljolti saman tyyppisiä vakavia haittavaikutuksia, kuten verihyytymät, äkilliset sydänongelmiin liittyvät kuolemat, halvaukset, vakavat, jatkuva ja lamauttava kiputilat, Guillain Barren oireyhtymä ja paljon muuta.)

Haluaisin myös huomauttaa, että D-dimer-testejä (verihyytymiä ja veritulppia paljastava testi) tehneet tutkijat, jotka ovat tutkineet päällisin puolin terveiltä vaikuttaneiden henkilöiden verta mikroskoopilla, ovat löytäneet ”mikro- veritulppia” (microclots), jotka ovat hyvin huolestuttavia, koska ne voivat aiheuttaa vaivihkaisia elinvaurioita. (Katso tänne.)

6) Britz puhuu

a) asianmukaisten todisteiden puuttumisesta tutkimuksissa rokotteen tehokkuudesta,

b) välittömästä koronatapausten piikistä hoitokodeissa ja maissa ympäri maailmaa rokotteen käyttöönoton jälkeen ja

c) korona- "läpimurtotapauksista" (breakthrough cases) rokotetuilla ihmisillä, mikä on lisännyt epäilyksiä rokotteen tehoon liittyen.

Kaikki Britzin luettelemat kohdat pitävät paikkansa, ja esitän vielä hänen puolestaan lisää aineistoa, jotta myös tohtori Berman näkisi todisteet. Nämä ovat tietoja, joista koko maailmanlaajuinen rokotealoite tällä hetkellä perustuu, joten näiden kysymysten hyvin intensiivinen tarkastelu on ehdottoman välttämätöntä. Tohtori Berman ei vastannut kohtaan a), mutta tässä on todisteet numeroiden manipuloinnista oikeudenkäynnissä. (linkki antaa poistetun sivun, jota ei myöskään löydy Internet- arkistosta; tämä on jo 4. lähde tämän käännöksen aikana, jota ei löydy ilmoitetulta paikaltaan - toinen esimerkki oli USA:n oikeusministeriön tiedotus Pfizerin tuomiosta; artikkeli oli siirretty eri sijaintiin ministeriön sivuilla)

95% teho kuulostaa upealta, mutta se on täysin harhaanjohtava. Sen lisäksi, että kokeet itsessään ovat toteutukseltaan kyseenalaisia, myös niiden esittämän tutkimusdatan perusteella todellisen riskin pieneneminen yksittäiselle henkilölle (absolute risk reduction - ARR) on ainoa luku, jolla on merkitystä, ja se on alle 2% mille tahansa näistä rokotteista. Valmistajan yleisölle esittelemä luku taas kuvaa "suhteellisen riskien vähentämistä" eli se on “relative risk reduction” (RRR), joka puolestaan ei ole tarkoituksenmukainen. Katso tänne.

Mitä tulee kohtaan b) eli hoitokotien ja eri maiden koronatartunta- piikkiin rokotusten aloittamisen yhteydessä, siinä kohtaa tohtori Berman sortuu vastauksessaan useisiin virheisiin.

1) että tartunta- aste (transmission) oli jo tuolloin korkea ja

2) että koska ei ole olemassa biologista selitystä covid-19 -taudin saamiseksi rokotuksen seurauksena, se ei voi olla mahdollista.

Itse asiassa rokotukset alkoivat monissa maissa, kuten Israelissa, aikana, jolloin tapausten määrä oli hyvin pieni, ja välittömästi tämän jälkeen esiintyi valtava piikki ja valtava määrä kuolemia.

Näiden kuolemien syyksi annettiin vielä vähäinen rokotuskattavuus, ja samalla niitä käytettiin vauhdittamaan rokotuskampanjaa. Tässä on tutkimus (sivu johon linkki johtaa, on poistettu – tässä sama artikkeli muualla: linkki), joka osoittaa ilmiön eri maissa ympäri maailmaa, ja tässä on hoitokotiraportteja ympäri maailmaa (jälleen sivu johon linkki johtaa, on poistettu – tässä mitä luultavimmin sama artikkeli muualla: linkki).

Lisäksi valtava määrä kuolemia seuraa rokotteiden käyttöönottoja (sivu johon linkki johtaa, on poistettu – tässä sama artikkeli muualla: linkki), joita ei sitten kirjata liittymään koronaan lainkaan.

Tämä taas on täysin ristiriidassa tohtori Bermanin esittämän seuraavan väitteen kanssa: "Kun asukkaat oli rokotettu, tartuntojen ja kuolemien määrä romahti." Valitettavasti todistusaineisto ei tue hänen lausuntojaan.

Israelissa on materialisoitunut varsinainen tragedia kuolemien ja rokotevaurioiden lisääntymisessä rokotusten jälkeen, mutta suurin osa maailmasta ei ole asiasta tietoinen. Esimerkkejä Israelin hallituksen petoksesta sen omaa kansaa vastaan löytyy täällä, tässä, tässä ja tässä, tai on mahdollista soittaa Rabbi Uri Soferille, Bnei Brakissa toimivalle dayanille* (tuomari uskonnollisessa tuomioistuimessa Israelissa*), joka voi kuvailla rokotuksen jälkeisiä kuolemia, sairauksia ja keskenmenoja Israelissa. Hänen puhelinnumeronsa on 011-972-53-310-0170.

Mitä tulee "uskottavaan biologiseen selitykseen" sairastumisessa koronavirukseen heti sen jälkeen, kun potilas on rokotettu sitä vastaan, asiantuntijat uskovat, että rokote heikentää immuunijärjestelmää ja tekee siten ihmisistä alttiimpia virukselle, jota vastaan heidän kehonsa oli taistellut menestyksekkäästi siihen asti. Toinen mahdollisuus on, että tämä on lyhyen aikavälin ADE:n (antibody dependent enhancement) muoto. Oli syy mikä tahansa, todellisuutta ei voida kieltää, vaikka ei vielä ymmärrettäisikään, mistä ilmiö johtuu.

C) "läpimurtotapaukset", jotka ovat lisätodiste rokotteen tehon puutteesta, eivät myöskään ole enää "yksittäistapauksia" saati sitten merkityksettömiä. CDC lopetti rokotettujen henkilöiden tapausten määrän julkistamisen huhtikuun lopussa, elleivät kyseiset potilaat ole sairaalahoidossa taikka menehdy (Katso tänne). Viimeksi 30.4.2021 julkaistussa julkaisussa lähes kolme kuukautta sitten Yhdysvalloissa oli yhteensä 10 262 täysin rokotettua ihmistä, jotka oli testattu korona- positiivisiksi (ks. linkki yllä). Meille ei kerrota uusia lukuja ihmisistä, jotka saivat positiivisen tuloksen tai sairastuivat, mutta CDC sanoo, että 6.7.2021 mennessä 5 186 täysin rokotettua ihmistä oli joko joutunut sairaalaan tai kuollut covid-19-tautiin. Koska kaikki valtiot eivät edes laske näitä ”läpimurtotapauksia”, eikä CDC vaikuta innokkaalta tavoittelemaan sellaista informaatiota, joka lisäisi epäilyjä rokotteiden tehosta, on syytä olettaa, että määrä on itse asiassa tätä suurempi.

Viimeaikaiset uutiset osoittavat, että tapaukset rokotettujen ihmisten keskuudessa ovat nousseet räjähdysmäisesti. Esimerkkinä Los Angelesilaisen erittäin rokotemyönteisen lääkärin, tohtori Sam Finkin tuore viesti, jossa hän kertoi olevansa tällä hetkellä yhteydessä seitsemän uuden korona- potilaan kanssa, joista neljä on rokotettu... Kaksi näistä on sairaalahoidossa.

Hän mainitsi myös, että hän oli kuullut illalliskutsuista, jotka johtivat 8 rokotetun ihmisen korona- tautiin, näistä 2 on sairaalahoidossa... Ja he ovat vasta neljänkymmenen ikäisiä. Vaikka hän puhuukin jatkuvien eristystoimien puolesta eikä kehota potilaitaan olla ottamatta rokotusta, hänen sanomansa jälkeen ei voi olla ihmettelemättä, mitä rokote tarkalleen ottaen viime kädessä saa aikaan?

Tohtori Peter McCullough sanoi viime viikolla (14. heinäkuuta), että hänelle on selvää, että rokotetut ihmiset tartuttavat virusta ja että rokotteet eivät itse asiassa näytä toimivan lainkaan Delta -varianttia vastaan, ja siksi ne ovat muuttumassa hyödyttömiksi tilanteen tässä vaiheessa. Itse asiassa PHE:n (Public Health England) -raportit osoittavat, että rokote ei ole pelkästään hyödytön korona- kuolemien vähentämisessä, vaan se itse asiassa lisää kuoleman riskiä rokotetuilla henkilöillä, jotka sairastuvat virukseen. Delta -varianttiin sairastuneiden sairaalahoidossa potilaiden todettiin kuolevan kuusi kertaa todennäköisemmin, jos heidät oli täysin rokotettu, verrattuna siihen jos he olivat rokottamattomia (ihmiset, jotka olivat saaneet vain yhden annoksen, asettuivat kertoimen puoliväliin.) (Katso tänne.) (sivu johon linkki johtaa, on poistettu jälleen tässä sivutaan samaa informaatiota) Nämä tiedot vahvistavat tutkijoiden varoitukset ADE: stä (Antibody Dependent Enhancement - eli se, että tiettyjä viruksia - muun muassa koronavirusta vastaan rokottaminen saa kehon reagoimaan itselleen haitallisemmin kuin se muuten reagoisi infektiossa).

7) tohtori Birtz toi esiin ”tehoste- pistoksiin” liittyvän tärkeän seikan. Vaikka useimmat ihmiset uskovat, että he olisivat immuuneja hyvin pitkään rokotuksen jälkeen, ja samaten tohtori Bermankin kirjoitti, että "Toistaiseksi rokoteimmuniteetti, joka koostuu pääasiassa vakavien sairauksien, sairaalahoidon ja kuolemantapausten ehkäisemisestä, on pitkäaikainen", kaikki viimeaikaiset todisteet, jotka ovat tulleet esiin (lainattu edellä), osoittavat, että näin ei yksinkertaisesti ole. Vaikka luonnollinen immuniteetti on erittäin pitkäkestoinen ja todennäköisesti elinikäinen, rokotteen tarjoama immuniteetti on osoittautumassa lyhytaikaiseksi, eikä se mukaudu eri kantoihin. Sen sijaan, että jokaista mahdollista varianttia vastaan annettaisiin tehoste- pistos, joka taas altistaa saajat jälleen kuolemalle ja muille rokotevaurioille, oikea vastaus olisi turvallinen ja tehokas ennaltaehkäisy ja varhainen hoito, mikä olisi ollut toimiva ratkaisu alusta saakka. Katso täältä ja täältä erilaisia erittäin tehokkaita COVID-19 -ennaltaehkäisy- ja hoitovaihtoehtoja sekä niitä tukevia kliinisiä tutkimuksia. Nämä hoidot toimivat kaikkia variantteja vastaan ja niiden on osoitettu vähentävän sairaalahoidon tarvetta ja vähentävän kuolemanriskiä. Ja kyllä - ne toimivat paremmin kuin rokote, ja kyllä - niitä käytetään koronan ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi.

Näiden ennaltaehkäisevien ja varhaishoidossa toimivien lääkkeiden asianmukainen käyttö sen sijaan, että määrätään sulkuja ja eristyksiä, toisivat laumaimmuniteetin. Kaikkien, jotka kuuluvat keskitason riskiryhmään tai korkean riskin ryhmään, tulisi mieluiten käyttää ennaltaehkäisevää hoitoprotokollaa tai vähintäänkin pitää tarvittavat lääkkeet valmiina kotona, jotta hoito voidaan aloittaa oireiden ensimmäisestä merkistä. Tämä koskee myös rokotettuja henkilöitä, koska on käymässä yhä selvemmäksi, että rokote ei tarjoa riittävää suojaa. Itse asiassa tohtori Zev Zelenko totesi, että on erityisen tärkeää, että erityisesti rokotetut henkilöt olisivat ennaltaehkäisevässä hoidossa, koska heidän todennäköisyytensä sairastua siihen paljon vakavammin on suurempi.

8) Herra Birtz tuo esiin ”sytokiini- myrskystä johtuvan erittäin vakavan kuolemanriskin, jonka aiheuttajana on ADE. Tämä on toden totta ollut ongelmana kaikissa aiemmissa yrityksissä kehittää koronavirusrokote, ja syy siihen, että sellaista ei ole koskaan aiemmin tarjottu väestölle. Itse asiassa kaikissa eläinkokeissa eläimet kuolivat, mutta eivät heti. ADE: n vaikutuksen ilmaantuminen joissain tapauksissa kesti jopa kolme vuotta. On yksinkertaisesti olemassa joitakin viruksia, kuten dengue, RSV ja koronavirukset, joihin rokottaminen ei ole ratkaisu, koska se johtaa tehostuneeseen sairauteen, ei sairauden ehkäisyyn. Tohtori Bermanilla ei ole vastausta siihen, mistä syystä voisimme olla varmoja siitä, että tämä rokote ei tule aiheuttamaan ADE:ta pitkällä aikavälillä. Tällaista näyttöä ei todellakaan ole, koska tällä rokotteella ei ole ollut riittäviä eläinturvallisuuskokeita eikä riittävästi aikaa ole kulunut ihmiskokeissa, jotka ovat edelleen käynnissä (maailman väestössä). Itse asiassa jotkut tutkijat uskovat, että tautien lisääntyminen pian rokotuksen jälkeen ja rokotettujen lisääntynyt kuolleisuus korona- tartunnan saaneiden keskuudessa on yksi ADE: n muoto.

9)-10) Keskustelu koronaviruksen varhaisista hoidoista ja niiden maailmanlaajuisesta tukahduttamisesta on koko asian ydin. Tohtori Bermanin lyhyt vastaus ei tee oikeutta aiheelle. Jos koronaan on olemassa tehokkaita hoitokeinoja, mikä pitää paikkansa, rokotetta ei tarvita. Tutkijana olen seurannut tätä aihetta hyvin pitkään, ja minä ja lääkärit, joiden kanssa teen yhteistyötä, voimme yksiselitteisesti sanoa EHDOTTOMANA TOSIASIANA, ETTÄ HOIDOT TOIMIVAT, ja ne toimivat erittäin hyvin. Kymmenet tuhannet korona- potilaat ovat parantuneet niiden avulla. Itse asiassa ne ovat niin tehokkaita, että rokotteet eivät olisi koskaan saaneet hätäkäyttölupaa, jos FDA olisi tunnustanut hoitojen tehon.

On täysin pöyristyttävää, että FDA teeskenteli ja teeskentelee edelleen, ettei koronavirukseen ole parannuskeinoa. Herra Birtz on täysin oikeassa siinä, että hallitus, valtavirran uutismedia, sosiaalinen media ja lääkeyhtiöt työskentelevät yhdessä tukahduttaakseen tietoa näiden turvallisten, tehokkaiden parannuskeinojen ja ennaltaehkäisevien hoitojen olemassaolosta ja pyrkii tuhoamaan niiden saatavuuden ja mustamaalaamaan niitä. Tutkimukset näistä ovat olemassa, ja todisteet ovat musertavia. Lääkärit, joiden kanssa teen yhteistyötä, käyttävät näitä hoitoja ja pelastavat jatkuvasti tuhansia ihmishenkiä.

Oikein käytettynä oikeat varhaiset hoidot voivat pelastaa lähes jokaisen. Kuten tohtori Zev Zelenko niin osuvasti sanoi, korona- taudille on vain kaksi riskitekijää: lääkäri, jonka valitset ja hallitus, jonka alaisena elät. Oikealla hoidolla käytännössä kenenkään ei tarvitse kuolla tähän pandemiaan, olipa henkilö kuinka vanha tahansa taikka omasipa hän mitä muita komorbiditeettejä tahansa. Jos epäilet tätä, kysy tohtori Zev Zelenkolta, tohtori Stella Immanuelilta ja muilta sankareilta, mikä heidän salaisuutensa on monien tuhansien ihmishenkien pelastamisessa. Se ei oikeastaan ole salaisuus – he ovat tehneet parhaansa jakaakseen sen maailman kanssa. Näitä ovat yksinkertaiset hoitoprotokollat hydroksiklorokiinin, ivermektiinin, D-vitamiinin, C-vitamiinin, sinkin, ja tulehdusta lievittävien lääkkeiden, hyytymistä estävien lääkkeiden, ja tarpeen mukaan antibioottien kanssa. On myös luonnollisia lisäravinteita, jotka auttavat valtavasti. Nämä eivät ole "uusia". Kaikki nämä hoidot ovat olleet tiedossa yli vuoden, mutta useimmat lääkärit ja sairaalat eivät käytä niitä, ja siksi ihmisiä kuolee edelleen.

Hallitus käyttää miljardeja rokotteen edistämiseen ja "ihmishenkien pelastamiseen", mutta jos he todella haluaisivat pelastaa ihmishenkiä, ensimmäinen ja helpoin asia, jonka he olisivat voineet tehdä, olisi ollut kannustaa käyttämään D-vitamiinilisiä. Tutkimukset osoittavat, että ihmiset, joilla on erinomainen D-vitamiinipitoisuus (taso yli 50), eivät yksinkertaisesti päädy teho- osastolle tai kuole koronaan.

Miksi tämä tosiasia ei ole uutisissa?

Jotta aiheesta voitaisiin käydä tehokasta vuoropuhelua, on tarpeen tunnustaa sensuuri, joka koskee tehokasta (vaihtoehtoista) koronahoitoa (ja rokotteiden vaaroja). Erinomainen esitys sensuurista tiedotusvälineissä, katso täältä.

Tiedotusvälineet ovat avoimia ja ylpeitä harjoittamastaan sensuurista, ja heillä on sopimus nimeltä "the trusted news initiative". Kyseessä ei ole salaisuus. Siitä löytää tietoa hakemalla.

11) Herra Britz huomauttaa aivan oikein, että monet asiat on aiemminkin hyväksytty turvallisiksi, tosiasioihin perustuviksi ja testatuiksi, tullakseen vain todistetuiksi vaarallisiksi jälkeenpäin, ja että näin voi hyvinkin olla myös nykyisten COVID-19- rokotteiden tapauksessa.

Tohtori Bermanin se toteamus, että "tiedot rokotteiden vaikutuksista perustuvat rokotteiden antamiseen sadoille miljoonille henkilöille. Parempaan tuskin voimme pystyä", ei tunnusta useita ratkaisevia tosiasioita.

a) tyypilliset turvallisuuskokeet on ohitettu,

b) pitkän aikavälin seurausten tietämiseksi ei ole kulunut riittävästi aikaa - asia josta halutaan aina tavallisesti olla varmoja, ennen kuin aineita injektoidaan näin suureen osaan väestöstä, ja

c) vaaran merkit ovat hyvin vahvasti läsnä, mutta vastuussa olevat hallintoelimet, joiden pitäisi tutkia niitä, jättävät ne huomiotta. 30 000 raportoitua kuolemaa EU:ssa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Yhdysvalloissa hieman yli puolessa vuodessa on valtava punainen lippu, ja se huutaa vakavia tutkimuksia.

Voimme olla kaikkea muuta kuin varmoja näiden injektioiden turvallisuudesta lyhyellä tai pitkällä aikavälillä.

12) Tohtori Berman toteaa, että hänen tietonsa (ilmeisestikin rokotteiden vaikutuksista), perustuvat pääasiassa hänen omiin henkilökohtaisiin havaintoihinsa tartuntatautilääkärinä, joka on nähnyt useita satoja koronapotilaita, joista monet ovat vakavasti sairaita, ja että yhtäkään hänen potilaistaan ei ole rokotettu täysin. Hän sanoo: "En ole nähnyt yhtään vakavasti sairasta henkilöä ja tapausta, jossa olisi edes mahdollisuus siihen, että kyseessä olisi rokotteen komplikaatio."

Tällä hetkellä rokotetut ihmiset näyttävät valitettavasti alkavan sairastua Delta -varianttiin, joten tohtori Berman saattaa pian todellakin päästä näkemään vaikutukset. Tähän asti hän ei ole toimenkuvansa takia ollut tartuntatautien lääkärinä sellaisessa asemassa, jossa yleensä näkisi rokotteiden haittavaikutuksia. Kardiologit, gastroenterologit, neurologit, silmälääkärit, ensiapulääkärit ja monet muut näkevät rokotteiden aiheuttamat vahingot, ja ne ovat myös VAERS:n tietokannassa kaikkien nähtävissä. Pelkästään Yhdysvalloissa on raportoitu nyt 551 172 vammaa hieman yli kuusi kuukautta kestäneiden rokotusten ajalta.

13) Olen iloinen, että tohtori Berman näyttää olevan samaa mieltä luonnollisen immuniteetin vahvuudesta ja on samaa mieltä myös siitä, että hallitus on siitä huolimatta kuitenkin perusteettomasti painostanut rokottamaan henkilöitä, joilla on ollut aiempi koronatartunta. On ratkaisevan tärkeää ottaa seuraava askel ja kysyä, miksi hallitus ajaisi uutta lääkehoitoa ihmisille, jotka eivät todellakaan tarvitse sitä? Kysymykseen liittyvät seuraavat tosiseikat:

a) sitä (rokote) painostetaan myös nuorille, joilla on ollut aiempi infektio (joilla on joka tapauksessa pieni riski taudin suhteen),

b) että rokotteita ei koskaan testattu ihmisillä, joilla oli aiempi infektio (heidät jätettiin tutkimusten ulkopuolelle),

c) että rokotteen aiheuttamat vasta-aineet tuhoavat heidän ylivoimaiset luonnolliset vasta-aineensa (todisteena Punaisen Ristin tiedote, jonka mukaan rokotetut, koronasta toipuneet henkilöt eivät voi enää luovuttaa plasmaa [- lausunto muutettiin nopeasti kohun synnytettyä]) (ks. myös tohtori Geert Vanden Bossche, huippuluokan rokotekehittäjä, jolla on samanlainen huoli ja joka koskee kaikkia yksilöitä.

d) että rokote on paljon riskialttiimpi henkilöille, joilla on infektiosta juontuvia luonnollisia korona -vasta -aineita (tutkimukset ovat havainneet näiden henkilöiden saavan haittavaikutuksia, kuten veritulppia, paljon nopeammin).

Nämä ovat vaikeita kysymyksiä hallituksille, jotka väittävät haluavansa parasta terveytemme suhteen.

Vastauksena tohtori Bermanin väitteeseen rokotteiden olevan tie ulos karanteenien ja sulkutoimien haitoista ja epämukavuudesta... totuus on, että ainoa tapa, jolla karanteeni- hullutus päättyy, ei ole rokottaminen, joka on joka tapauksessa osoittautunut suurelta osin tehottomaksi. Ratkaisu löytyy kun alamme hallita omaa terveyttämme. Korona -oireiden varhain kotona hoitaminen erilaisilla toimivilla hoidoilla, kuten teemme kaikissa muissakin hoidettavissa sairauksissa. Meidän on lakattava sallimasta hallituksen sanella elämäämme ja kahlita meidät aina halutessaan. Ei ole tarvetta elää pelossa taikka testata ja asettaa karanteeniin oireettomia ihmisiä. Ei ole mitään todisteita siitä, että oireettomien yksilöiden testaaminen ja eristäminen auttaisivat - se ei ole auttanut koskaan aiemminkaan. Meidän ei tarvitse tehdä sitä tässäkään tapauksessa.

Tästä aiheesta olisi paljon, paljon enemmän sanottavaa.

Saat lisätietoja lähettämällä sähköpostia areyouaware234@protonmail.com. Jos tohtori Berman haluaa vastata, olisi erittäin hyödyllistä, jos hän voisi tukea omia väitteitään lähteillä, kuten minä olen tehnyt, eikä vain kertoa omia mielipiteitään tai henkilökohtaisia kokemuksiaan. Yatedin lukijakunta ansaitsee vähintäänkin sen verran.

Vilpittömästi,

Boruch Weiss

Dr. Joel Groden, M.D.

Dr. Zev Zelenko, M.D.