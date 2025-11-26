Oma X- ketjuni täällä.

“.. Yhdistyneen kuningaskunnan Covid-19-tutkimuskomissio on vihdoin julkaissut kauan odotetun raporttinsa keskeiset poliittiset kohdat. ..



He eivät ole saaneet selville mitään, kuten viimeisimmässä tutkimuksessani selostan. ..





Pahempaa on, että he eivät ehkä halua oppia.



Tutkimuksen rakenne, sen analyyttinen kehys ja jopa sen huolellisesti kuratoitu narratiivi viittaavat kaikki samaan suuntaan: pois siitä mahdollisuudesta, että Britannian pandemiaan reagointi oli perustavanlaatuisesti virheellinen, ja kohti sitä poliittisesti turvallisempaa väitettä, että ministerit yksinkertaisesti “toimivat liian myöhään”.



Tutkimuksen keskeinen virhe: väärän kysymyksen esittäminen



Selvitys on alusta lähtien pitänyt Britannian pandemiavastausta ajoitukseen liittyvänä ongelmana. Sulkutoimet nähtiin oletuksena välttämättöminä ja tehokkaina; ainoa kysymys oli, toteuttivatko poliitikot ne riittävän nopeasti. ..



Mutta tämä kehystys ei ollut koskaan neutraali. Se oli sisäänrakennettu tutkimuksen analyyttisiin valintoihin – erityisesti sen kritiikittömään luottamukseen siihen samaan mallien “perheeseen”, joka ajoi Yhdistyneen kuningaskunnan maaliskuussa 2020 sulkuihin.



Tämän mallintamisen perinteen keskiössä on Imperial College Londonin raportti 9, jossa ennustettiin satoja tuhansia kuolemantapauksia Isossa-Britanniassa ilman tiukkoja sulkutoimia.



Raportissa oletettiin lähes homogeeninen sekoittuminen, rajoitettu vapaaehtoinen käyttäytymisen muutos ja korkeat kuolleisuusluvut koko väestössä. Näiden oletusten perusteella sulkutoimet eivät olleet poliittinen valinta, vaan matemaattinen välttämättömyys.

*Petollisinta näissä massiivisissa päätöksissä on kuitenkin täysin väärän tai valheellisen pohja- aineiston mahdollisuus (esim. ko. mallit)

Tekstitin tämän Ivor Cumminsin upean monologin aiheesta syksyllä 2021 ..

‘Ivor Cummins - Miksi osa mediasta koettaa horjuttaa tiedettä? lokakuussa 2020 (suom.)’



Ivor Cummins kritisoi jo lokakuussa 2020 Imperial Collegen poskettomia koronakuolleisuus- ennusteita, joilla ajettiin koronahysteriaa kuumemmaksi ja ihmisiä odottamaan piikkejä, kuin kuuta nousevaa...

Allekirjoittaneen bookmarkki aiheesta, jonka alle tämäkin ketju menee:

Takaisin Roger Baten artikkeliin:



“.. Selvitys on nyt suorittanut saman prosessin uudelleen samalla koneistolla [mallinnus] ja, kuten odotettavissa oli, päätynyt samaan johtopäätökseen. ..



Sen pääväite – että viikon viivästyneet sulkemiset aiheuttivat noin 23 000 ylimääräistä kuolemantapausta – ei ole historiallinen havainto. Se ei perustu havaintoihin. Se on yksinkertaisesti Imperial College- tyylisen mallin tulos, jossa vain on eri alkamispäivä. ..



Selvityksen sokeus tulee täysin ilmeiseksi, kun esitämme ilmeisen vertailukysymyksen: jos sulkutoimien paradigma olisikin oikea, mitä silloin voisimme odottaa näkevämme maissa, jotka kieltäytyivät sulkujen toimeenpanosta? ..

Odottaisimme kaaosta. Odottaisimme sairaaloiden massiivista romahtamista. Odottaisimme kuolleisuuskatastrofeja, jotka jättäisivät Ison-Britannian varjoonsa.



Lyhyesti sanottuna, odottaisimme Ruotsin olevan raunioina.



Sen sijaan näemme päinvastaista. ..”

*Samasta huomautti myös Yhdysvaltain kansallisen terveysinstituutin NIH:n johtaja:

“.. Ruotsi piti peruskoulut auki, vältti kotona pysymisvelvoitteita, luotti vahvasti vapaaehtoiseen käyttäytymiseen ja säilytti kansalaisvapaudet koko pandemian ajan. Korjattuaan varhaiset hoivakotien virheet Ruotsi saavutti yhden Euroopan alhaisimmista ikävakioiduista ylimääräisen kuolleisuuden luvuista. ..

Ruotsin kokemus ei ole vain sivuhuomautus. Se ei ole ”poikkeus”. Se on vertailutapaus – todellinen testi sulkutoimien oikeellisuuden paradigmalle.



Ja se kumoaa tuon paradigman.



Vakavasti otettava selvitys olisi alkanut Ruotsista. ..”

Hyviä kysymyksiä ei haluttu kysyä - koska sen jälkeen oltaisiin itse näytetty .. ei-niin-hyvältä 😏

“.. Jos tutkimus olisi aidosti kiinnostunut oppimaan, se tutkisi, olivatko Yhdistyneen kuningaskunnan [pandemia-]vastausta ohjaavat mallit puutteellisia. ..



Se ei tehnyt mitään näistä asioista. ..”

“Missä on kustannus - hyötyanalyysi?



Selvitys lupasi arvioida ei-lääkehoidollisten interventioiden “suhteelliset edut ja haitat”. Se ei ole tehnyt niin. ..



Sulkutoimet näyttävät aina hyvältä ratkaisulta, kun lasketaan vain koronakuolemat. Mutta kansanterveys on kumulatiivista. Se on aikasidonnaista. ..”

“.. Hengen pelastaminen tänään tuhoamalla jonkun kymmenen vuoden ansiomahdollisuudet ei ole voitto.



Tutkimuskomissio kieltäytyy ottamasta kantaa näihin kompromisseihin. On helpompaa tuomita ”myöhäiset sulkutoimet” kuin kysyä, olivatko sulkutoimet kokonaan väärä keino. ..”

* Tuo 👆vinkkeli myös auttaa välttämään kiusalliset kysymykset siitä, miksi koronatoimilla tuhottiin globaalisti pienyrittäjiä suurten ketjujen eduksi ja edesautettiin historiallisessa mittakaavassa toteutunutta varallisuudensiirtoa ..

Kiitos kun luet Antti Säippä Substackia ! Tämä artikkeli on julkinen, joten voit vapaasti jakaa sitä. Share

“Todellinen syy siihen, miksi selvityksessä ei saatu selville mitään

.. Todellinen tutkimus paljastaisi katastrofaaliset arviointivirheet poliittisen ja tieteellisen establishmentin sisällä ..”



🥅⛳️🎱🥅🏆🎯

“.. Se osoittaisi, että ministerit ulkoistivat strategian kapealle mallinnusryhmälle. Se paljastaisi, että sulkutoimien haitat olivat paitsi ennakoitavissa myös ennakoituja. Se puhdistaisi ne kriitikot, joita pilkattiin tai sensuroitiin. Se suututtaisi vanhemmat, joiden lapset kärsivät koulutuksellisista haitoista. ..”



“.. Se raivostuttaisi perheet, joiden rakkaat ovat kuolleet rutiinihoidon keskeyttämisen vuoksi. Se tuhoaisi kansalaisten luottamuksen Whitehalliin ja SAGEen.



Juuri sitä selvitys ei voi tehdä. ..” 💯

“Se on lohduttava satu niitä varten, jotka aiheuttivat vahingon.”

“.. [oikeat] Oppiläksyt paljastaisivat liikaa.



Yhdistynyt kuningaskunta ei vain sulkenut maata liian myöhään. Se sulki maan tarpeettomasti. ..”

Artikkeli loppuu sellaisiin mietteisiin, joita olen itsekin pohtinut:

“.. Tutkimuksen olisi pitänyt olla tilinteon hetki. Sen sijaan siitä tuli kilpi, joka suojeli instituutioita sen sijaan, että se olisi valottanut totuutta. ..”

🎯

Myös HART kirjoitteli taannoin tästä mahdollisuudesta; korruptoitu “selvitys”, oikeudenkäynti tms. saattaa toimia alibina ja jopa lopullisesti sulkea portin todelliseen tilintekoon ..

Yhdestä postauksestani:

HART:n artikkeli antaa varoituksen siitä, miten kansallisista “koronaselvitys” -hankkeista tulee helposti valkopesun väline - eli lopputulos voi olla jatkon kannalta jopa huonompi suuren yleisön terveyttä, etua ja tulevaisuutta ajatellen.



- “Sehän tutkittiin jo ja kaikki oli ok” ..



Artikkelista:

“.. Ensimmäisestä päivästä lähtien Hugo Keith KC:n (tutkinnan johtava lakimies) avauspuheenvuoroista kävi selväksi, että kyseessä ei ollut objektiivinen arviointi Covid- rokotteista ja niiden käyttöönotosta, vaan sen tarkoituksena oli vahvistaa kertomusta, jonka mukaan Covid- rokotteet olivat suuri menestys ja että vaikka rokotevahingot ovat todellisia ja valitettavia, ne ovat hyvin harvinaisia. ..”



Dr Jonathan Engler:



“.. Pelkomme siitä, että tämä prosessi olisi itse asiassa valkopesu, ovat olleet täysin perusteltuja... Tämän selvityksen aikana on esitetty monia vääriä väitteitä, ja selvitys [henkilöstö] on varmistanut, että niitä ei kyseenalaisteta, joten kysyisimmekin: kuka tarkalleen ottaen levittää mis - tai disinformatiota? ..”



Dr Elizabeth Evans (CEO of the UK Medical Freedom Alliance):



“.. “[Selvityksen] Moduuli 4:n epäonnistuminen Covid- rokotteen käyttöönoton eettisyyttä koskevien perustavanlaatuisten kysymysten käsittelemisessä on selvityksen irvikuva. Elintärkeitä kysymyksiä ei esitetty, kuten: Ovatko sovellettu politiikka ja päätökset olleet moraalisesti oikeita tai lääketieteellisen etiikan vakiintuneiden periaatteiden mukaisia? Tai olisiko rokotteita pitänyt ottaa käyttöön ylipäätään, kun otetaan huomioon turvallisuustietojen puute, saati sitten ottaa ne käyttöön raskaana oleville naisille tai vähiten vaarassa oleville, kuten lapsille.” ..”

Sama funktio on kaivonmyrkyttämisellä esim. sellaisissa oikeusjutuissa, joista voisi tulla äärimmäisen tärkeitä ennakkotapauksia. En ihmettelisi, vaikka kyseessä on suunniteltu strategia ..



- Ensin vaikka suuri julkisuuskampanja, mutta sitten prosessiin ujutetaankin tiedetysti valheellisia tai liioiteltuja epätosia väitteitä; lopuksi kyseenalaisten “asiantuntijatodistajien” mukaan tuonti kruunaa petoksen - juttu on hävitty jo lähdössä

Toinen esimerkki mahdollisesta myrkyttämisestä Pfizerin asiakirjoihin liittyen ..

Thread versio täällä.