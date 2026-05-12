Suomalaista uutisointia - Yle ei järkähdä linjassaan 😏🤡

Ilta-Sanomat 5.5.2026:

Atlantin-risteilijällä kuolemantapauksia aiheuttanut virus on todennäköisesti Andes-nimellä tunnettu hantavirus, jota esiintyy Argentiinassa ja Chilessä, Vapalahti arvioi. .. .. Hantavirukset tarttuvat ihmiseen jyrsijöiden eritteistä, mutta eivät tavallisesti enää ihmisestä ihmiseen. Andes on tässä poikkeus, sillä sen kohdalla on todettu tartuntoja ihmisestä ihmiseen.

CDC:n hantavirus sivu (arkistoversio - May 23, 2024 - jos niillä sattuu tulemaan tarve muutella:

Nykyinen täällä.

Ei yllätys - ehkä jopa odotettua?

Yllätys tämä ei monelle ole - Hanta on ollut esimerkiksi jo pidempään rokotteilla ratsastavan GAVIN* (Global Alliance for Vaccines and Immunization) veikkaus.

(*Gavin pääarkkitehti ja eräs sen suurista rahoittajista on Bill Gates säätiöineen)



Tuossakin jo enteellistä spekulointia normaalisti todella vähäisen ihmisestä ihmiseen tarttumisen mahdollisesta “pandemia- potentiaalista” .. 👇

Jyrsijöistä ihmisiin leviävät vanhan ja uuden maailman (*Eurooppa - Amerikat) hantavirukset ovat yleistyneet monilla mantereilla, mutta ovatko satunnaiset tapaukset ihmisestä toiseen tarttuvasta tartunnasta riittäviä todisteeksi, jonka perusteella olisi syytä pelätä viruksen pandemiapotentiaalia? GAVI, 2021

Ja Tämä kohta GAVI:n artikkelissa herättää allekirjoittaneen mielessä heti kysymyksen “virustutkimuksen” [GoF] mahdollisesta roolista ..

Tietyt lajit, kuten Hantaan-ortohantavirus ja Dobrava-Belgrad-ortohantavirus, ovat todennäköisesti levinneet eri puolilla maailmaa jo vuosisatojen ajan, kun taas Sin Nombre -virus ja Andean-virus [tämä joka nyt siis uutisissa] eristettiin vasta 1990-luvulla.

Virustehtailuhuumorin kultivoijat olivatkin nopeasti tilanteen tasalla ..

‘Tohtori Fauci raportoi toiminnallisuuden vahvistamista koskevassa tutkimuksessa saaduista upeista tuloksista uudessa risteilyaluksella sijaitsevassa laboratoriossa’

Tässä vaiheessa vaikuttaa siltä, että nyt havaittu virus olisi kuitenkin luonnollisesti kehittynyt muunnos - ainakin viimeisen kahdeksan vuoden osalta ..

.. Tämä kanta on peräisin Argentiinan alueella leviävästä tunnetusta kannasta, mikä on yhdenmukainen jyrsijöissä esiintyvien kantojen luonnollisen evoluution ja satunnaisten ihmisiin tarttuvien tartuntojen kanssa. Tämä on tyypillistä RNA-viruksille – ne käyvät läpi mutaatioita tasaisesti, mutta eivät muutu täysin uudeksi yhden yön aikana. Nykyisen epidemian aiheuttava kanta käyttäytyy kuten tunnettu ANDV - jyrsijöistä ihmisiin tarttuva virus .. .. Yhteenveto Kyseessä ei ole ”uusi kanta”, ja sekvensointitiedot viittaavat vahvasti siihen, ettei kyseessä ole funktionaalisen vahvistamisen (GOF) tutkimus tai tuore geneettinen muokkaus. Ainakaan ellei kyseessä ollut argentiinalainen potilas vuodelta 2018, joka olisi ollut aikoinaan GOF-kokeen kohteena. — Jessica Rose, laskennallisen biologian tohtori (11.5.2026)

Täällä Rosen uudempi artikkeli aiheesta. Artikkelissa hän toteaakin:

.. Kysymys siis kuuluu – ja se onkin tärkeä kysymys – onko kaikki merkitykselliset sekvenssit julkaistu täydellisinä ja paikkansapitävinä? ..

Tämän keskustelun suhteen ollaan kuitenkin vielä alkuvaiheessa. Viruksen alkuperästä on nopeasti valottumassa myös muita, synkempiä mahdollisuuksia. Sekvensseistä kiinnostuneille keskustelua siitä oheisen alla.

Toinen aiheeseen liittyvä kokoava ketju myös täällä.

* Tämän suhteen hyvä muistaa: sen lisäksi, että viruksia voidaan muokata, niiden leviämistä voidaan edistää tai se voidaan jopa tahallisesti aiheuttaa - oli kyseessä sitten luonnollista tai synteettistä alkuperää oleva virus

Jotkut muut olivat myös kuitenkin sattumalta asian ytimessä ihan hiljan, juuri ennen tätä hantailua ..

- esimerkiksi jenkkilääkäri Krutika Kuppalli:

Toukokuun alussa pidin esitelmän matkailijoiden uusista tartuntataudeista ja käytin alla olevaa diaa korostaakseni #Andes-virusta (#hantavirus) taudinaiheuttajana, johon on syytä kiinnittää huomiota Etelä-Amerikan osista palaavien matkailijoiden kohdalla. En olisi ikinä kuvitellut, että pian keskustelisimme hantavirukseen liittyvästä risteilyaluksella puhjenneesta tartuntatautitapauksesta.

Mitäs muuten rouvan työnantajan sivusto kertoo meille ..

(→ tautia ja WHO:ta niin penteleesti)

.. Hän toimi myös lääketieteellisenä johtajana suuressa Ebola-hoitoyksikössä Sierra Leonessa vuoden 2014 Länsi-Afrikan Ebola-epidemian aikana .. .. COVID-19 -pandemian aikana tohtori Kuppalli oli avainasemassa kenttäsairaalan perustamisessa San Franciscon pandemian torjuntatoimien tueksi. Hän toimi myös COVID-19 -rokotuskampanjan lääketieteellisenä johtajana omassa laitoksessaan .. .. Elokuussa 2021 tohtori Kuppalli aloitti työt Maailman terveysjärjestön (WHO) päämajassa Genevessä, Sveitsissä, lääketieteellisenä asiantuntijana COVID-19 -pandemian torjunnassa .. .. Hän oli WHO:n mpox-työryhmän (IMST) keskeinen jäsen monikansallisen epidemian puhkeamisesta toukokuussa 2022 lähtien huhtikuuhun 2024 asti ..

Yhteys WHO:hon löytyy myös kansallisten terveyssäädösten laadinnan ja muokkauksen puolelta ..

Kansainvälisesti merkittävän kansanterveysuhkatilanteen (PHEIC) aikana hän osallistui kansainvälisten terveyssäännös (IHR) -hätäkomitean kokouksiin

Ja kiinteä yhteys rokoteteolliseen kompleksiin ..

Tällä hetkellä tohtori Kuppalli on WHO:n terveyshätätilanteiden ohjelman kliinisen asiantuntijaverkoston jäsen ja toimii asiantuntijana CEPI:n rahoittamassa SPEAC-hankkeessa, jossa arvioidaan epidemian torjunnassa käytettävien rokotteiden turvallisuutta. Viime aikoina hän on ollut mukana mpox- ja Marburg-virusten torjunnassa.

Tuorein pandemiasimulaatio Polaris II

Etelä- Amerikassa ollaankin nyt hyvässä iskussa, eikä tilanteeseen tulla seisovin jaloin, sillä WHO:n johdolla järjestettiin juuri uusi pandemiasimulaatio (*näitä on useita vuosittain).

Washington, D.C., 28. huhtikuuta 2026 — Brasilia, Kolumbia, El Salvador, Paraguay ja Surinam osallistuivat 22. ja 23. huhtikuuta Polaris II -harjoitukseen, joka oli Maailman terveysjärjestön (WHO) koordinoima kansainvälinen simulaatio. Harjoitukseen osallistui myös Panamerikkalainen terveysjärjestö (PAHO), ja sen tarkoituksena oli arvioida ja vahvistaa kansallisten järjestelmien valmiuksia reagoida nopeasti leviävään pandemiaan.

Skenaariossa simuloitiin uuden taudinaiheuttajan ilmaantumista ja nopeaa leviämistä useissa maissa ja alueilla .. Harjoituksessa sovellettiin kahta keskeistä toimintakehystä: Global Health Emergency Corps (GHEC) -mallia ja WHO:n kansallista terveyshätätilanteiden varoitus- ja reagointimallia. .. .. Paraguay toi harjoitukseen näkökulman, joka perustui konkreettisiin alueellisiin varautumisprosesseihin ja viranomaisten väliseen yhteistyöhön. Valtuuskuntaa johti terveys- ja sosiaaliministeriö .. mukaan lukien PROTECT-tiimi – PAHO:n/WHO:n ja Maailmanpankin yhteinen aloite, jota rahoittaa Pandemiarahasto – joka vahvistaa valvonta- ja laboratoriotoimintaa seitsemän alueen maan raja-alueilla.

Tulevaisuuden pandemiamarkkinat ja keskitetty pandemiavaste

Tuo Global Health Emergency Corps (GHEC) on hyvä esimerkki siitä kuinka tulevaisuuden “pandemiamarkkinoihin” perustuvaa liiketoimintamallia hiljalleen rakennetaan .

Koronaan liittyvät “epäonnistumiset” ovat verukkeena “perustavanlaatuisille muutoksille”:

”Nykyiset julkiset ja yksityiset instituutiot eivät kyenneet suojelemaan ihmisiä tuhoisalta pandemialta. Ellei muutosta tapahdu, ne eivät pysty estämään tulevaa pandemiaa. Siksi paneeli suosittelee radikaaleja uudistuksia ...”

Mm. Bill Gates ja britti Jeremy Farrar nostetaan esille “ajattelevaisina kirjailijoina ja tarkkailijoina”😏

Farrar on ollut merkittävässä roolissa mm. viruksen laboratorioalkuperän peittelyssä.

Salailu alkoi jo silloin, kun virus oli vasta vasta nousemassa esiin Yhdysvalloissa. Jo päivä 1. helmikuuta 2020 pidetyn Proximal Origins -puhelinkokouksen jälkeen Fauci, Francis Collins ja Jeremy Farrar suunnittelivat, kuinka he voisivat WHO:n alaisuudessa ”päästä tieteen ja virallisen kertomuksen edelle”. Fauci päätti viestinsä sanoihin: ”Poistakaa tämä viesti, kun olette lukeneet sen.”

Myös Scientific Americanin tuore artikkeli tukee minun silmissäni selkeästi OneHealth/pandemiamarkkinat -agendaa ..



’Risteilyaluksella on käynnissä vaarallinen kokeilu Hantaviruksen leviämisen vuoksi’

Hantaviruksen traaginen ja kuolemaan johtanut puhkeaminen ylellisellä risteilyaluksella tuo esiin tämän harvinaisen ja salaperäisen tartunnan tutkimuksessa ja hoidossa olevat puutteet – mukaan lukien sen, miten virus leviää ihmisten välillä ..

—> “Harvinainen ja salaperäinen” - “puutteet tutkimuksessa ja hoidossa” - “epätietoisuus ihmisten välisen leviämisen osalta” ..

Kaikki lisätieto olisi suuri apu tämän viruksen ymmärtämiseksi, joka on suurelta osin mysteeri, ainakin osittain sen harvinaisuuden vuoksi. Vaikka hantaviruksen kuolleisuusaste voi olla jopa 50 prosenttia, Yhdysvaltain tautien torjunta- ja ehkäisykeskuksen (CDC) mukaan Yhdysvalloissa kirjattiin vuosina 1993–2023 alle 900 tapausta. .. .. Weaverin mukaan ilmateitse tapahtuvasta tarttuvuudesta ei ole paljon suoraa näyttöä, mutta rajallisten tietojen ja tällaisen käynnissä olevan epidemian tutkimisen vaikeuden vuoksi sitä ei voida täysin sulkea pois. Terveysviranomaiset ovat jo ryhtyneet toimenpiteisiin juuri tämän epävarmuuden vuoksi. .. .. Varotoimenpiteet ovat välttämättömiä, sanoo Tennesseen yliopiston terveystieteiden keskuksen virologi Colleen Jonsson, sillä on mahdollista, että virus mutatoituu ja muuttuu entistä tarttuvammaksi. Kuten COVID-pandemian aikana on nähty, virukset voivat mutatoitua tarttuessaan ihmisestä toiseen, ja nämä muutokset niiden geneettisessä rakenteessa voivat tehdä niistä vaarallisempia. ..

—> Epävarmuuden ja mahdollisen uhkan kasvamisen ja muuttumisen korostaminen tulevaisuudessa + puutteellinen valmius NYT on juuri eräs veruke OneHealth -konseptiin kuuluvan sellaisen totalitaristisen globaalin kansanterveyskontrollin ajamiseen, jota leimaa valvonta ja seuranta kaikilla elämän ja ympäristön osa-alueilla ..

Lisään tähän kuitenkin vielä ikään kuin vastapainoksi vuonna 2022 The Journal of Infectious Diseases -lehdessä julkaistun katsauksen:

‘Todisteita hantaviruksen ihmisestä toiseen tarttumisesta: Systemaattinen katsaus’

Hantaviruksen tiedetään tarttuvan jyrsijöistä ihmisiin. Argentiinasta ja Chilestä on kuitenkin saatu raportteja, joiden mukaan hantaviruksen kanta, Andes-virus (ANDV), voi aiheuttaa taudin tarttumista ihmisestä toiseen. .. .. Käytettävissä olevat todisteet eivät tue väitettä, jonka mukaan ANDV tarttuisi ihmisestä toiseen. Terveydenhuollon suositusten laatimiseksi tarvitaan hyvin suunniteltuja kohortti- ja tapaus-verrokki-tutkimuksia, joissa otetaan huomioon samanaikainen altistuminen jyrsijöille.

Tämän takia siis ajettaneen narratiivia: “Tästä variantista tiedetään itse asiassa vähän ihmisten välisen tarttuvuuden suhteen” tai “tämä uusi tilanne tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden ymmärtää enemmän” (eli voidaan täyttää aukot halutulla tarinalla)..

→ Agendaan sopivaa olisi sitten hyvin nopeasti yhtäkkiä “ymmärtää”, vaikka että virus tarttuukin nyt ilmateitse

→ on siis paljon tarttuvampi

→ kansanterveydellisesti vaarallisempi jne.

Oireettoman leviämisen mahdollisuudesta

Hantavirusta tutkinut ja hoitanut entinen YK:n asetarkastaja professori ja tohtori Martin Zizi kommentoi X- palvelussa:

Hantaviruksilla on pitkä itämisaika (muutama viikko), mutta ne VOIVAT tarttua vasta oireiden ilmaantuessa.... Oireet ilmenevät yleensä keskimäärin 15–18 päivän kuluttua, ja ne muistuttavat flunssaa. Joten ennen oireiden ilmaantumista -> tartuntavaaraa ei ole ..

Niin mitkä pandemiamarkkinat?

Mitä sitten tarkoitan puhuessani tulevaisuuden pandemiamarkkinoista? Oheinen artikkeli hahmottelee konseptin erinomaisesti:

Perkasin oheisen artikkelin myös suomeksi.

Taustoittava ote artikkelin alusta:

".. Ongelma alkaa siitä vaanivasta taloudellisesta uhkakuvasta, joka uhkaa 20 suurinta lääkeyhtiötä: vuoteen 2030 mennessä 180 miljardin dollarin liikevaihto on vaarassa. Tämä uhka, jota kutsutaan "patenttijyrkänteeksi", on lääketeollisuudessa säännöllisesti esiintyvä ongelma. .."

and

Lääketeollisuus on kiinnittänyt katseensa ainoaan ratkaisuun, jolla se voi säilyttää rahansa ja valtansa ennallaan: julkisen sektorin, erityisesti Maailman terveysjärjestön (WHO), sekä koko markkinan panttivankina pitävän sääntelyjärjestelmän täydelliseen haltuunottoon.

Tuo haltuunotto voi onnistua vain keskittämällä kansanterveydellinen päätöksenteko globaalisti samalla pala palalta ja asetus asetukselta riisuen kansallisten toimijoiden autonomia.

Robert Malone sanookin hyvin tuoreessa artikkelissaan:

WHO ei salaa mitään näistä asioista. Pääjohtaja totesi asian äskettäin selvästi Polaris II -harjoituksen päätyttyä: ”Polaris II -harjoitus osoitti, mihin pystymme, kun toimimme yhdessä. Se osoitti, että maailmanlaajuinen yhteistyö ei ole vapaaehtoista, vaan välttämätöntä.” Lukekaa tuo lause vielä kerran. Ei vapaaehtoista. Tämä ei ole tasa-arvoisten suvereenien valtioiden välisen vapaaehtoisen kansainvälisen koordinoinnin kieltä. Se on institutionaalisen rakenteen tukeman moraalisen velvollisuuden kieltä. .. .. WHO on kolmen vuoden ajan kehittänyt järjestelmää, jossa yhteistyöstä kieltäytyminen ei enää ole vakavasti otettava vaihtoehto millekään maalle, joka haluaa pysyä osana maailmanlaajuista terveysjärjestystä. .. .. Vakiintunut vastaus huoliin tästä rakenteesta on viitata tiettyihin pykäliin ja todeta: katsokaa, sopimus turvaa [valtioille kansallisen] suvereniteetin. Tekstissä todetaan nimenomaisesti, ettei se anna WHO:lle valtuuksia ohjata, määrätä tai muuttaa kansallisia lakeja. .. WHO:n tiedottajat pitävät suvereniteettia koskevia huolenaiheita misinformaationa. Nämä lausunnot ovat teknisesti paikkansapitäviä. Ne menevät kuitenkin myös jossain määrin asian ohi. ..

Koska koko dynamiikan salaisuus on vaiheittaisuudessa ja siinä, että asioita edistetään askel askelelta, pitkässä pelissä.

Malone kiteyttää loistavalla tavalla esimerkin tästä (kuva):

Mitään yhtä räikeää laillisesti sitovaa ja suvereniteetin riisuvaa sopimusta ei tarvita - riittää kun vähittäisiä muutoksia ja päivityksiä haluttuun suuntaan on hiljalleen tehty kautta linjan.

.. se tarkoittaa, että [pandemian ilmaantuessa maiden] pandemiatoimenpiteet eivät käytännössä eroa siitä, mitä WHO olisi kuitenkin suositellut.

Se ajoitus ..

Nicholas Hulscher kirjoitti The Focal Points -Substackissa Hantavirukseen liittyvästä uutisoinnista ja muusta Hän esitti myös seuraavan huomautuksen, johon myös allekirjoittaneen on helppo yhtyä:

Risteilyaluksella syntynyt tilanne EI saisi kehittyä pandemiaksi. Maailman terveysjärjestön (WHO) voimakkaan puuttumisen, tiedotusvälineiden väitteiden siitä, että mahdollisesti tartunnan saaneita matkustajia on jo matkustanut useisiin maihin sekä jo valmiina olevan 13 rokotteen kehitysputken vuoksi on kuitenkin luotu alkuolosuhteet sille, että hantavirus nousee seuraavaksi ”plandemiaksi”.

Ja kappas - lisäksi Hulscher myös muistuttaa, että vain päiviä aiemmin Reuters uutisoi WHO:n pandemiasopimuksen olleen vastatuulessa .. Tuore taudinpoikanenhan saattaisikin saada vastarannan kiisket ruotuun?

1. toukokuuta (Reuters) – Maailman terveysjärjestön jäsenvaltiot ilmoittivat perjantaina jatkaneensa neuvotteluja taudinaiheuttajien jakamista koskevista säännöistä, mikä herättää epäilyksiä siitä, milloin viime vuonna hyväksytty pandemiasopimus voi tulla [virallisesti] voimaan. .. .. Ilman yhteisymmärrystä PABS-sopimuksesta, itse pandemia-sopimusta, jonka tarkoituksena on auttaa maailmaa reagoimaan tehokkaammin tuleviin pandemioihin COVID-19:n jälkeen ei voida saattaa voimaan. .. .. WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus totesi, että asiassa on edistytty, mutta kehotti maita jatkamaan työtä kiireellisesti ja totesi, että seuraavan pandemian suhteen on ”kysymys siitä, milloin se tapahtuu, ei siitä, tapahtuuko se”. (Ja pääsihteeri Tedros on muuten värikästä elämää kovalla sykkeellä elänyt sälli (siitä mm. täällä)..)

Samasta aiheesta The Guardian:

‘Maailma on ”valmistautumaton” seuraavaan pandemiaan, sillä maat eivät pääse yhteisymmärrykseen tiedon, testien ja rokotteiden jakamisesta’

Ja on pakko myöntää, että ajoitus herättää kysymyksiä.

Ruotsin lääkäriliitto järjesti Hantaviruksesta verkkoseminaarin. Jonathan Gilthorpe, solubiologian apulaisprofessori ja Läkaruppropet -järjestön edustaja, lähetti sen jälkeen kysymyksen Jonas Ludvigssonille, joka on professori ja toimi verkkoseminaarin moderaattorina (korostukset allekirjoittaneen):

.. En uskonut, että tätä asiaa olisi tarvinnut ottaa esille kokouksessa – mutta se liittyy kysymykseeni siitä, kuinka vakava epidemia oikeasti on, milloin se puhkesi ja kuinka paljon se on saanut mediahuomiota viime päivinä. Haluan vain varovasti tuoda esiin näkökulman laajemmasta, makrotason näkökulmasta. Jos kyseessä olisi merkittävä globaali uhka, nyt nähty reaktio vaikuttaa hitaalta – epidemia alkoi yli kuukausi sitten, mutta vasta tällä viikolla se nimettiin ongelmaksi – ainakin mediassa – ja uutisointi on sen myötä räjähtänyt. Tätä tulisi tarkastella varovaisesti. Sama viruskanta on aiheuttanut suuria epidemioita viime vuosina ilman, että se on herättänyt läheskään yhtä suurta huolta kuin nyt. Olet oikeassa siinä, että tämä on ensimmäinen todellinen epidemia, jonka tiedämme voivan levitä kansainvälisesti, Jonas. Se on syytä ottaa vakavasti. Samalla on kuitenkin syytä huomata, että WHO:n maailmanterveyskokous alkaa viikon kuluttua. WHO on kovassa paineessa politiikkansa ja rahoituksensa suhteen (Yhdysvaltojen vetäytyminen ja umpikuja PABS:n suhteen jne.). En väitä, että tämä selittää kaiken, mutta se herättää kysymyksen: palveleeko osa tämänhetkisestä huomiosta pikemminkin institutionaalisia etuja kuin pelkästään kansanterveyttä? Sillä on merkitystä – koska tämä huomio ei auta esimerkiksi niitä yli 4 000 ihmistä, jotka kuolevat päivittäin tuberkuloosiin. ..

Myös tohtori David Bell ihmettelee samaa Daily Scepticille kirjoittamassaan artikkelissa (11.5.2026):

.. Eilen lähes 2 000 ihmistä, pääasiassa pieniä lapsia, kuoli malariaan, koska he eivät päässeet riittävän nopeasti tehokkaan ja suhteellisen edullisen hoidon piiriin. Noin 4 000 ihmistä kuoli tuberkuloosiin (TB), mukaan lukien monet nuoret aikuiset, jotka jättivät jälkeensä orpoja. Näin tapahtuu joka päivä. Edistyminen näiden lukujen pienentämisessä on pysähtynyt, osittain COVID-19 -pandemian torjuntatoimien aiheuttamien jatkuvien taloudellisten vahinkojen vuoksi. .. .. Maailman terveysjärjestö (WHO) arvioi, että hantavirustartuntoja esiintyy vuosittain 10 000 – 100 000, ja ne jakautuvat Amerikan mantereelle, Eurooppaan, Afrikkaan ja Aasiaan. Tämänhetkinen tiedotusvälineiden uutisointi ja WHO:n lehdistötilaisuudet koskevat siis noin yhtä tuhannesosaa tämän vuoden odotettavissa olevista tapauksista. .. .. Joten, kun maailmassa siis kuolee päivittäin .. tuhansia WHO:n perinteisten painopistealueiden sairauksiin, miksi hantavirus herättää niin suurta kohua? Miksi näemme kuvia suojapuvuissa toimivista pelastusryhmistä ja epätoivoisesta kontaktien jäljittämisestä, vaikka emme yleensä kiinnitä asiaan huomiota? Miksi WHO:n pääsihteeri käyttää tähän niin paljon aikaa, kun köyhyyteen liittyvät sairaudet ovat lisääntymässä ja perusasioiden, kuten ravitsemuksen rahoituksen, määrä on laskussa? Mielenkiintoinen kysymys.

Bell jatkaa, avaten samalla lisää kontekstia ajoituksen suhteen:

Vain kaksi viikkoa sitten Afrikan maat hylkäsivät (jälleen kerran) vaatimuksen patogeenien jakamisesta WHO:n uudessa pandemiasopimuksessa. Tämä velvoittaisi ne toteuttamaan seurantaa omalla kustannuksellaan ja toimittamaan patogeenitietoja WHO:lle, joka puolestaan luovuttaisi ne sitten suurille lääkeyhtiöille rokotteiden kehittämistä varten – rokotteita, joita WHO sitten suosittelisi ja markkinoisi. ..

Ja sitten ne rokotteet?

Keskustelusta ystävän kanssa 8.5.2026

Piikki-Heljäkin on kärppänä paikalla 😏

Nicolas Hulscher kirjoittaa, että Yhdysvaltain armeijalla ja lääketeollisuudella on tällä hetkellä kehitteillä 13 eri rokotetta Hantavirusta vastaan - ohessa kuvankaappaus artikkelista:

Seuraavassa uutinen vuodelta 2024. Kyseessä Hantavirusta vastaan suunniteltu DNA- rokote, joka toimii neulattomalla teknologialla. Tässä hankkeessa mukana kehityksessä on Yhdysvaltain armeijan tartuntatautien tutkimusinstituutti (USAMRIID) (edellisellä listalla ylin).

PharmaJet, yritys, joka pyrkii parantamaan injektoitavien lääkkeiden tehoa ja tuloksia neulattomalla teknologiallaan, ilmoitti tänään, että NPJ Vaccines -lehdessä on julkaistu Yhdysvaltain armeijan tartuntatautien tutkimusinstituutin (USAMRIID) toteuttama vaiheen 1 kliininen tutkimus, jossa arvioitiin yrityksen plasmidi-DNA-pohjaisten hantavirusrokotteiden turvallisuutta ja immunogeenisyyttä — joulukuussa 2024

Ja uutisessa siteerattuun tutkimukseen liittyen:

Tämän julkaisun, jonka otsikko on ”Hantaan- ja Puumala-virusten DNA-rokotteiden vaiheen 1 kliininen tutkimus neulattomalla injektiolla”, ovat laatineet yhdessä USAMRIIDin, Walter Reed Army Institute of Research Clinical Trials Centerin (WRAIR CTC) ja PharmaJetin edustajat.

Tuon PharmaJetin ja USAMRIID:n rokotteen osalta avartavia ovat myös turvallisuuskokeiden faasi 1:en tulokset (julkaistu kesällä 2023) ..

.. Vaikka 98 prosentilla tutkittavista ilmeni vähintään yksi paikallinen haittavaikutus ja 65 prosentilla vähintään yksi systeeminen haittavaikutus, suurin osa haittavaikutuksista oli lieviä tai kohtalaisia ..

Pidin myös mielenkiintoisena, että korealaisen mRNA- pohjaisen Hantavirusrokotteen kehityksen takkuamisesta oli uutisoitu vain vajaa kuukausi sitten .. Hanketta on vedetty yhteistyössä Modernan kanssa.

Hyundai Motor Groupin kunniapuheenjohtajan Chung Mong-koon 10 miljardin wonin henkilökohtaisella lahjoituksella käynnistetty kotimainen mRNA-rokotetutkimus on pysähtynyt vuodeksi juuri kun se oli lähestymässä kliinisiä kokeita. Vaikka hiirikokeet vahvistivat yhdysvaltalaisen Modernan kanssa yhteistyössä kehitetyn mRNA-pohjaisen hantavirusrokote-ehdokkaan suojaavan tehon, rahoitusongelmat ovat estäneet kliinisten ihmiskokeiden aloittamisen. Huoli projektin mahdollisesta hylkäämisestä kasvaa, sillä kiinnostus tartuntatautien tutkimukseen ja kehitykseen kohdistuviin investointeihin on hiipunut COVID-19:n muuttuessa endeemiseksi taudiksi. .. .. Koska hantavirustartuntojen määrä todennäköisesti kasvaa ilmastonmuutoksen seurauksena, tehokkaampien rokotteiden kysyntä on huomattavaa. Maailman terveysjärjestö on luokitellut hantavirustartunnan yhdeksi ehdokkaaksi ”Tauti X:ksi”, joka on potentiaalinen tulevaisuuden pandemiapatogeeni. .. .. Myös yksityiset investoinnit ovat ajautuneet umpikujaan. Hantavirusrokotteet eivät ole lainkaan kannattavia. Koska kyseessä on niin sanottu ”laiminlyöty tartuntatauti”, jota esiintyy maaseudulla ja sotilastukikohdissa, markkinat ovat pienet ja tulonäkymät epävarmat. Yrityksillä on vain vähän kannustimia ottaa harteilleen satojen miljardien arvoisia kliinisten tutkimusten kustannuksia. Hallituksen tuki on kipeästi tarpeen, mutta tartuntatauteihin kohdistuvat tutkimus- ja kehitysinvestoinnit, jotka olivat nousseet 661 miljardiin woniin heti COVID-19 -pandemian jälkeen, laskivat 434,3 miljardiin woniin vuonna 2024. — Seoul Economic Daily 13.4.2026

Niinpä tietysti .. - mutta nythän tuokin tilanne saattaa korjaantua?

Ja palaamme vielä aikaisemmin sivuamaani Daily Scepticin artikkeliin - tohtori Bell:

.. Toinen mahdollinen vaikuttava tekijä on eturistiriita, vaikka sen vaikutus nykytilanteeseen on epäselvä. WHO:n suurin rahoittaja on tällä hetkellä Gates-säätiö, Bill Gatesin johtama yksityinen organisaatio, jolla on vahva historia sijoituksien suhteen mRNA-rokotevalmistaja Modernaan. Moderna kehittää hantavirukseen mRNA-rokotetta, mikä on sijoitusnäkökulmasta yllättävää, sillä markkinat vaikuttavat pieniltä. Miten varmistettaisiin kannattavat kaupalliset markkinat rokotteelle, joka on tarkoitettu niin harvinaisen taudin torjumiseen?

Erilaisten valmistajien ja eturyhmien projektit tulevat nyt varmaan siis kasvavassa määrin julkisuuteen, kun (ja jos) tilanne kehittyy. Pelkät rokotteet eivät välttämättä ole ainut rahasampo. Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksella näyttää esimerkiksi olevan patentti vireillä liittyen Hantaviruksen vasta- aineisiin ..

Hantavirus koronainjektioiden sivuvaikutuksena?

Tämä kuulostaa äkkiä varmasti erikoiselta, mutta odottakaapas. Jotkut varmasti yhä muistavat tapauksen vuosien takaa, jossa Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA ei suostunut luovuttamaan tietopyynnöillä Pfizerin korona- injektioiden turvallisuusdataa. Virasto haastettiin oikeuteen ja sielläkin se vielä vaati, että aineisto salattaisiin 75 vuodeksi. FDA hävisi ja aineisto on sittemmin julkaistu tuomioistuimen päätöksellä.

Esittelevä taannoinen kirjoitukseni aiheesta:

Näin X:ssä väitteitä siitä, että Hantavirus olisi mainittuna noissa julkaistuissa Pfizerin ainestoissa koronarokotteesta aiheutuvana MAHDOLLISENA sivuvaikutuksena*. Asia oli helppo tarkistaa, koska aineisto oli tuttua tuon edellisen artikkelin tiimoilta.

Kun katsotaan julkaisua “5.3.6 Cumulative Analysis of Post-authorization Adverse Event Reports” joka julkaistiin paketissa “pd-production-040122.zip” aprillipäivänä vuonna 2022, löytyy oheinen sivu:

*Kyseessä on tietenkin etupellossa laadittu mahdollisimman kaikenkattava käsienpesupaperi, mutta siellä se kuitenkin jököttää.

Itse ajattelen lähinnä, että piikkien aiheuttamasta yleisestä immunosuppressiosta tiedettiin takuulla jo tuossa vaiheessa. Se mahdollisesti selittäsi listan kattavuutta.

(Pfizerin paperit löytyvät täältä: https://phmpt.org/)

Muistoja korona-ajalta - entä varhaisvaiheen hoito ja olemassa olevat lääkkeet?

(*Lukijalle, jota kiinnostaa laajempi kokonaiskuva näiden RNA-virusten varhaishoidosta jo olemassa olevilla lääkkeillä, suosittelen kahta aiheesta kirjoittamaani artikkelia: ‘Hydroksiklorokiini - Lääke, josta tuli vaarallinen’ ja ‘Ivermektiini – hevoslääke vai koronantappaja?’ ja videota ‘Hydroksiklorokiinin hyllytysoperaatio Yhdysvalloissa 2020 (suom.)’)

Edesmennyt, koronanvarhaishoidon pioneeri, tohtori Vladimir ‘Zev’ Zelenko sivusi Hantaviruksenkin hoitoa jo koronavuosina - tietyt lääkkeet toimivat samoin Hantan suhteen kuin koronassakin ..

“On olemassa virusryhmä, jota kutsutaan yksijuosteisiksi RNA-viruksiksi (ssRNA). Siihen kuuluvat kaikki koronaviruskannat, kaikki influenssavirukset, RSV, Ebola, Marburg, Hanta ja monet muut. Niitä kaikkia voidaan hoitaa samalla hoitomenetelmällä käyttämällä sinkki-ionoforeja (HCQ, ivermektiini, kversetiini, EGCG) yhdessä sinkkilisän kanssa.”

Myös kardiologi Peter McCullough muistutti asiasta ..

Aihetta on tutkittu jo pidempään. Jokseenkin ironista on se, että tutkimusta sinkki-ionoforien ja sinkkilisän tehosta tämän tyyppisiä viruksia vastaan on ollut uurtamassa sama henkilö, jolla oli mitä todennäköisimmin ratkaiseva rooli koronaviruksen (SARS-Cov-2:n) kehittämisessä!

Omasta kynästäni syksyltä 2021:



‘Koronan alkuperä: Gain-of-Function -virustutkimuksesta ja sen rahoituksesta’

Mutta palatkaamme lääkkeisiin ja tutkimuksiin - tässä vähän tuoreempaa vuodelta 2021 - klorokiini ehkäisevänä hoitona Hantavirukseen:

‘Klorokiini, malarialääke, joka on tehokas keino hantavirustartuntojen ehkäisyyn’

Tutkimme, voiko klorokiini ehkäistä hantavirustartuntoja ja -tauteja in vitro ja in vivo, käyttäen Hantaan-viruksen tutkimiseen vastasyntyneitä C57BL/6-hiiriä ja Andean viruksen [*tämä nyt uutisoitu] tutkimiseen syyrialaisia hamstereita. .. .. Tuloksemme osoittavat, että klorokiini voi olla erittäin tehokas Hantaan-virustartunnan hoidossa vastasyntyneillä hiirillä ja Andes-viruksen hoidossa syyrialaisilla hamstereilla.

Lisää tutkimusta löytyy myös editoimani videon yhteydestä:

Auktoriteettien ja median kanta varhaishoitoon?

Tässäkin jäljittelemme vahvasti koronan aikana nähtyä kaavaa: virallinen taho varoittaa käyttämästä juuri noita edellä käsiteltyjä lääkkeitä Hantan hoitamiseen - nyt tosin käytännössä etukäteen ..

WHO:n Nyka Alexander mainitsi tästä erikseen 8.5.2026 tiedotustilaisuudessa. (alkaa kohdasta 11min. 23s.)

Olemme nähneet myös joitakin verkkokeskusteluja, joissa on esitetty, että ivermektiini saattaisi olla hyödyllinen tässä tapauksessa, mutta emme ole nähneet mitään tutkimuksia, jotka osoittaisivat ivermektiinin olevan tehokas hoito Hantavirusta vastaan, ja tämä on se, mitä tiedämme tällä hetkellä.

* Oletteko etsineet..? 😏

(toimivat ja hyvissä ajoin aloitetut varhaisvaiheen lääkkeet laajassa mittakaavassa kun ryöstävät pandemian edellytykset - jos sellainen sattuisi olemaan jollekin taholle taas tarpeen. Yhtä lailla ne vaikeuttavat esim. hätäkäyttöluvan soveltamista vaikka äkkiä ilmestyvien kokeellisten rokotteiden tapauksessa)

Myös Forbesilla oli kova tarve korostaa, että esim. Ivermektiini ei toimi Hantavirusta vastaan:

‘Ei, ivermektiinin tehoa Hantaviruksen hoidossa ei ole osoitettu’

Lääkärit ja kansanterveysasiantuntijat varoittavat viraalisti leviävästä väitteestä, jonka mukaan loislääke ivermektiini voisi hoitaa Hantavirusta – tautia, joka on aiheuttanut risteilyaluksella puhjenneen epidemian, johon on kuollut kolme ihmistä ja muutama muu sairastunut. — Forbes,7.5.2026

Huomatkaa, että aiemmin esittelemäni Krutika Kuppalli, on jälleen framilla tässäkin artikkelissa..

Rintamalla ei siis mitään uutta jos korona- aikaa miettii ..

Nämä talteen jatkoa varten. (haku tehty 11.5.2026)

Tallennan vielä tämän tohtori Lynn Fynnin koonnan Hantan varhaisen vaiheen hoidon eri lääkkeistä varalta tähän, vaikka uskon ja toivon, että sille ei tule tarvetta.

‘Hantaviruksen hoidon lääkekäytön uudelleenmäärittelyä koskevat tutkimukset’

Hantavirus ja testaaminen ..

On näkynyt jo paljon puhetta siitä, että tämänkin kanssa sovellettaisiin PCR- testausta ..

Yllätys ei myöskään liene se, että GAVI suosittelee testaukseen PCR- testiä.

Jo koronan aikana monet asiantuntijat muistuttivat, että se ei sovellu diagnosointiin.

Tässä jo edellä sivuamani entinen YK:n asetarkastaja professori - tohtori Martin Zizi ottaa kantaa myös PCR:n käyttämiseen diagnosointitarkoituksessa:

‘Miksi PCR-testiä ei tule koskaan käyttää tulosten kalasteluun? - Erittäin tärkeää tietoa valepandemioiden ehkäisemiseksi!’

Niiden ennustearvo jo ennen testiä on erittäin alhainen... tämä on ollut tiedossa jo PCR-testien käyttöönoton alusta lähtien, minkä vuoksi PCR-testit ovat oireilevilla potilailla vain vahvistustestejä. .. Niitä on liian helppo manipuloida – sillä ne EIVÄT tunnista tauteja, mutta voivat antaa positiivisen tuloksen monille EPÄSPESIFISILLE epäpuhtauksille, jos amplifikaatiosyklejä nostetaan liian korkeiksi. .. Ilman MITÄÄN kliinisiä oireita, PCR-positiivinen tulos ≠ tartuttavuus PCR-positiivinen tulos ≠ tartunta Sillä sairastumiseen ei riitä pelkkä bakteerin tai viruksen läsnäolo, vaan tartunnan saaminen edellyttää tiettyä bakteerien tai virusten PITOISUUTTA tai tiettyä määrää viruspartikkeleita. .. Entä Hanta? Hantan osalta .. on arvioitu, että 100–1000 partikkelia olisi merkitsevä määrä... – mikä antaa ylärajaksi enintään 25 CT-arvon (tai PCR-syklin määrän) .. Miksi monet ajavat PCR-testausta? Testit tuovat valtavia tuloja – COVID-vuosien jälkianalyysi: Esitän tässä esimerkkinä artikkelin, jonka kirjoitin yhdessä kahden muun alan asiantuntijan kanssa Belgian viranomaisten käyttöön. Artikkelin ovat tarkistaneet muut kollegat, ja se on jaettu viidelle molekyylibiologian laitokselle Belgiassa. https://covidrationnel.be/2021/05/28/pour-une-strategie-de-depistage-efficace-et-objective-des-personnes-susceptibles-de-transmettre-le-sars-cov-2/

Oheisessa itse PCR- testin kehittäjä Kary Mullis selventää testin rajoituksia

(keskustelu tuossa käytiin HIV:n kontekstissa kauan ennen koronaa)

“.. se [PCR-testi] ei kerro, onko henkilö sairas, eikä se kerro, että se, mihin [tulokseen] päädytään, olisi todella aiheuttanut [kyseiselle henkilölle] haittaa taikka mitään sellaista ..

(täällä sama puheenvuoro suomalaisilla teksteillä)

Ohessa vielä erinomainen aihetta käsittelevä artikkeli:

‘Koronasimulaattori: Miksi ”koronatestin” keksijä olisi varoittanut meitä käyttämästä sitä viruksen havaitsemiseksi’ (2020)

.. Mitä oikein tarkoitamme, kun sanomme, että henkilön Covid-19 -testi on ”positiivinen”? Emme itse asiassa tarkoita, että hänellä olisi todettu olevan tauti. Teknologia on samalla sekä kaapannut meidät että jättänyt meidät tietämättömiksi siitä, mitä se oikeastaan tarkoittaa. Tässä tapauksessa olen siinä harvinaisessa asemassa, että olen tuntenut, viettänyt aikaa ja haastatellut nykyisissä Covid-19-testeissä käytetyn menetelmän - jota kutsutaan PCR:ksi (polymeraasiketjureaktio) - keksijää. Hänen nimensä oli Kary B. Mullis, ja hän oli yksi lämpimimmistä, hauskimmista ja monipuolisimmista ihmisistä, joita olen koskaan tavannut. Lisäksi hän oli HIV-”tieteen” vankkumaton kriitikko ja Nobel-palkituksi yllättävä, eli aito ”nero”. .. — Celia Farber, 7.4.2020 | UncoverDC

Mitä PCR- testillä kuitenkin sitten voidaan tehdä epidemioiden ja pandemioiden kontekstissa? Kirjoitin siitäkin omia näkemyksiäni kesällä 2021 .. 👇

Mutta katsotaan nyt ensin, miten tilanne kehittyy - ja … miten sitä “kehitetään”.

Muita kerrannaisvaikutuksia

Argentiina vaikuttaa tässä jupakassa varsin huono-onniselta. Maa lähti suuren paheksunnan saattelemana WHO:sta aiemmin tänä vuonna, seuraten Yhdysvaltain esimerkkiä.

Argentiinaa myös pahaenteisesti varoitettiin niistä vaaroista, joita WHO:sta eroaminen tuo mukanaan.

Maailman terveysjärjestön (WHO) pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus kritisoi julkisesti Javier Milein hallituksen päätöstä erota YK:n terveysjärjestöstä ja varoitti sen seurauksista maan ja koko planeetan terveysturvallisuudelle. .. .. Etiopialainen pääsihteeri totesi, että päätös on ”tappio sekä Argentiinalle että muulle maailmalle”, ja korosti, että suojautuminen maailmanlaajuisilta terveysuhkilta on tehokasta vain, jos kaikki maat toimivat koordinoidusti. ”Terveysturvallisuus edellyttää yleismaailmallisuutta, ja tämä heikentää Argentiinan turvallisuutta”, hän totesi.

No siinä ei kauaa kestänyt ja nyt Argentiina on sitten uuden mahdollisen tautipurkauksen keskiössä .

‘Ushuaian kaatopaikkaa tutkitaan risteilyaluksella puhjenneen hantavirustartunnan selvityksessä’

Seitsemän kilometrin päässä Ushuaian keskustasta sijaitseva kaatopaikka, joka palvelee Argentiinan eteläisintä kaupunkia, on noussut yhdeksi keskeisistä kohteista MV Hondius -risteilyaluksella puhjenneen hantavirusepidemian epidemiologisessa tutkimuksessa. Terveydenhuollon tiimit etsivät alueelta tartunnan saaneiden jyrsijöiden jälkiä. Kaatopaikalla vierailee lintuharrastajia ympäri maailmaa, joita houkuttelevat alueelle tyypilliset lajit, kuten valkokaulakaracara, joka on alueelle tyypillinen raadonsyöjä. Useat noin 150 matkailijasta, jotka lähtivät 1. huhtikuuta kohti Kap Verden saaria, olivat käyneet kaatopaikalla, mukaan lukien 69- ja 70-vuotias hollantilaispari, joilla oireet ilmenivät ensimmäisinä merellä.

Tedros ei odotetusti jäänyt sanattomaksi hantailun alettua ja pääsi piikkaamaan Argentiinaa:

WHO:n pääjohtaja Tedros toivoo, että tämä tapaus [Hantavirus laivalla] saisi Argentiinan ja Yhdysvallat ”harkitsemaan uudelleen päätöstään” [vetäytyä WHO:sta], sillä ”paras suoja, joka meillä on, on solidaarisuus” - virukset eivät välitä politiikasta, rajoista tai tekosyistä.

Jo nyt on ennustettavissa, että tämä koko kohu tulee vahingoittamaan takuulla Argentiinan taloutta, etenkin turismin alalla. WHO tietenkin ottaisi uudelleen “karkulaiset” syleilyynsä - “yleisen hyvän nimissä” [for common good™️] .. tai ehkä ihan rahan takia 😏..?

‘WHO:n johtaja varoittaa: Yhdysvaltojen rahoituksen leikkaukset uhkaavat maailmanlaajuista terveysvalmiutta’

Ja Voice of America:

WHO:n rahoituslukujen mukaan Yhdysvallat rahoitti järjestöä tammikuun ja marraskuun 2024 välisenä aikana arviolta 988 miljoonalla dollarilla, mikä vastaa noin 14 prosenttia WHO:n 6,9 miljardin dollarin budjetista. Viime viikolla WHO:n budjettikokouksessa esitellyssä ja Associated Pressin saamassa asiakirjassa todettiin, että Yhdysvaltojen rahoitus ”muodostaa perustan monille WHO:n laajamittaisille hätäoperaatioille”.

Hanta ja Suomi ? (11.5.2026)

Ehkä kuitenkin tärkein syy, miksi päädyin kirjoittamaan ja julkaisemaan tästä artikkelin - en olisi halunnut enkä aikonut - oli Suomi. Meillähän ei tunnetusti kursailla näissä, mutta nyt tulee helposti jo ihan sellainen olo että “ratkaisuja” tuupataan eteenpäin jo ennen kuin edes “ongelma” tai siitä johtuva “reaktio” ovat edes selkeytyneet (vrt. problem-reaction-solution™️) ..



X- profiilin perusteella myös Ukrainaa nähtävästi edustava sosiaaliturvaministeri & Kokoomuksen kansanedustaja Sanni Grahn-Laasonen piti suomalaisia ajan tasalla perjantaina 8.5.2026 näin:

STM valmistelee kiireellisellä aikataululla asetusmuutoksen Andes-viruksen aiheuttaman taudin luokittelemiseksi yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi, jotta terveysviranomaisilla on tarvittaessa enemmän toimivaltuuksia taudin leviämisen ehkäisemiseksi.

Jaahas.. “enemmän toimivaltuuksia”?



- tämän olen kuullut ihan hiljattain muuallakin muuten - nimittäin pyrkimyksessä muuttaa tartuntatautilakia (“ja joitain siihen liittyviä lakeja”).

👇

Kysyn artikkelissani ‘Addendum: VNTEAS- raportti ja esitys tartuntatautilain muutoksesta?’ Alter AI:lta:

Mitkä siinä [luonnoksessa hallituksen esitykseksi] ehdotetuista muutoksista vaikuttavat eniten kansalaisten vapauksiin?

Ja pääministeri Petteri Orpo jatkoi Grahn-Laasosen postausta seuraavana päivänä eli lauantaina:

‘Orpo: Hallituksella valmius ylimääräiseen istuntoon hantaviruksesta’

Hallitus kertoi jo perjantaina, että sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan kiireisesti asetusmuutosta, jolla luokitellaan Andes-hantaviruksen aiheuttama tauti yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi. Tämä antaa viranomaisille lisää työkaluja ja mahdollistaa muun muassa karanteenin. – Otamme tämän erittäin vakavasti, Orpo sanoi. ..

Mielenkiintoisen kontrastin tähän antaa taas se, kuinka asiantuntijat eivät tässä näe paniikin aihetta - ohessa Helsingin sanomat 6.5.2026

(*ja tietenkin täytyy muistaa, että kun näitä isoja tarinoita pusketaan yleisölle, keskusnarratiivi saattaa jo viikkoa myöhemmin mennä aivan uusilla kierroksilla)

Mutta takaisin politiikkaan ja johtamiseen; ei - etenemiseen :)..

- kun tosissaan tehdään, niin silloin tapahtuu, ja tuloo valmista nopeasti!

STM:n tiedote 11.5.2026 - vain pari päivää noiden ministerien viestien jälkeen:

‘Hallitus lisäsi hantaviruksiin kuuluvan Andes-viruksen aiheuttaman taudin yleisvaarallisten tartuntatautien luetteloon’

”Asetusmuutosta tarvitaan, jotta viranomaisilla on käytössään tartuntatautilain mukaiset keinot estää taudin mahdollinen leviäminen Suomessa. Se on samalla varotoimi siltä varalta, jos tilanne kehittyisi epäsuotuisaan suuntaan.

— Tärkeää, että mahdollistetaan ihmisille “tartuntatautipäiväraha” .. vai ehkäpä jokin muu?

Mikä sitten on (tai tapasi olla) “yleisvaarallinen tartuntatauti”? THL kertoi meille näin pari vuotta sitten:

Tartuntatauti on yleisvaarallinen, jos: taudin tarttuvuus on suuri, tauti on vaarallinen ja taudin leviäminen voidaan estää toimenpiteillä, jotka kohdistuvat tautiin sairastuneeseen, taudinaiheuttajalle altistuneeseen tai tällaiseksi perustellusti epäiltyyn henkilöön.

Jokainen voi tykönään ja Hantaviruksesta lukiessaan sitten miettiä, miten nuo määritelmät kättelevät esim. tuon “warp-speedillä” läpivedetyn asetusmuutoksen kanssa..



Ja miksikö arkistolinkki?

No; etupäässä säilymisen kannalta

- mutta myös siksi että nykyinen sivu näytti tältä (11.5.2026 klo 18:20):

Vähän rupesin miettimään, että joskohan ihan vain demokraattinen kansalaiskeskustelu ja mielipiteiden ilmaiseminen sai sen rikki ..? 😏

Lopuksi

Tämän artikkelin funktio itselleni on ennen kaikkea toimia tähän Hanta- epistolaan liittyvien erilaisten juonteiden koontana ja “bookmarkkina” - etenkin tilanteessa, jossa tästä onnistuttaisiin tekemään taas oikea ralli. Ja jos niin ei käy, tämä on vain yksi lisä arkistoissani.

Itse aion seurailla mm. näitä asioita:

Miten keskusnarratiivi Hantaviruksesta kehittyy ja muuntuu

Missä määrin epidemiologian ja virologian tunnettuja tosiasioita aletaan heittämään romukoppaan tämän kanssa

Millä tavoin narratiivin kehitys tulee palvelemaan eri eturyhmiä ja erilaisia ajettuja konsepteja, kuten OneHealth, WHO- sopimus jne.

Alkaako rokotteiden puskeminen (siihen taas tarvitaan tarinan totaalinen vääntö ihmisten väliseen tarttuvuuteen)

Missä määrin tätä humppaa pyritään käyttämään kansalaisten oikeuksien kaventamiseen & valtion vallan lisäämiseen Suomessa (alku jo aika päräyttävä - ja tartuntatautilain muutos jo prosessissa ennen tätä)

Millaista uutta tietoa ilmenee nimenomaa Andes- muunnoksen alkuperästä (GoF?)

Sitä, missä määrin meillä on kollektiivina toivoa, jos ajatellaan erottelukykyä, vastuunottoa ja virheistä oppimista ;)

Tarinan kehitys

12.5.2026:

*) WHO alkaa viedä tarinaa oireettoman tartuttamisen suuntaan?

*) Ylilääkäri kertoo, miten ja millaisissa tilanteissa hantavirus tarttuu

Hantavirus voi tarttua jo 15 minuutin pituisessa kontaktissa, kertoo Husin infektiosairauksien ylilääkäri Ville Holmberg. Hantaviruksiin kuuluva Andes-virus tarttuu ihmisestä toiseen. Sen on kerrottu tarttuvan läheisessä ja pitkäaikaisessa kontaktissa... Holmbergin mukaan tiedossa on myös potilastapauksia, joissa Andes-virus on tarttunut vähemmän läheisissä kontakteissa. Esimerkiksi tilanteissa, joissa ihmiset ovat olleet samoissa juhlissa, mutta ovat istuneet eri pöydissä. – Ei voida poissulkea pidemmän matkan päästä ilman kautta tarttumista, mutta se on selvästi epätodennäköisempää.

— Lähde