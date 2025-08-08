FDA:n johtaja Makary: NIH rahoitti SARS Cov-2:n kehittämisen (suom.)
Heinäkuussa 2025
Komissaari ja vatsakirurgi Marty Makary oli NewsNationin Connell McShanen haastateltavana heinäkuun lopussa.
".. ja NIH oli lisäksi juuri rahoittanut laboratoriota, joka värkkäsi viruksen, jonka takia 20 miljoonaa ihmistä kuoli maailmanlaajuisesti .."
- Marty Makary,
Yhdysvaltain Elintarvike ja lääkevirasto FDA:n komissaari
Lähde täällä. Tämä suomennettu klippi on myös Rumblessa.
Koronan laboratorioalkuperä ei taidakaan olla salaliittoteoria?
Ohessa sellaista julkista keskustelua, joka ei ole Suomessa ylittänyt uutiskynnystä asianmukaisella tavalla:
'FDA Commissioner Dr. Makary Says NIH ‘Brewed Up a Virus That Killed 20 Million People Worldwide’ (VIDEO)'
https://www.thegatewaypundit.com/2025/08/shocking-fda-commissioner-dr-makarty-says-nih-brewed/
My own article from Oct 2021:
Oma artikkelini (syksyltä 2021):
'Koronan alkuperä: Gain-of-Function
-virustutkimuksesta ja sen rahoituksesta'
https://anttisaippa.substack.com/p/koronan-alkupera-gain-of-function?utm_source=publication-search
'Senaattori Kennedy: Koronavirus tuotettiin amerikkalaisin verovaroin?'
https://rumble.com/v6rdnzg-senaattori-kennedy-koronavirus-tuotettiin-amerikkalaisin-verovaroin.html
USA:n kansallisen tiedustelun johtaja Tulsi Gabbard puhuu Gain-of-Function -tutkimuksesta (suom.)
https://rumble.com/v6sxoi3-usan-kansallisen-tiedustelun-johtaja-tulsi-gabbard-puhuu-gain-of-function-t.html
'German Government Reportedly Concealed Intel That Wuhan Lab Leak Was ’80 To 95%’ Likely'
https://dailycaller.com/2025/03/12/german-government-reportedly-concealed-intel-wuhan-lab-leak-80-95-percent-likely/
WSJ: 'Lab Leak Most Likely Origin of Covid-19 Pandemic, Energy Department Now Says - U.S. agency’s revised assessment is based on new intelligence'
https://archive.is/iSYGe
'British intelligence services believe Wuhan Covid lab leak theory 'is feasible' '
https://www.mirror.co.uk/news/politics/wuhan-covid-lab-leak-theory-24214252
'FBI chief Christopher Wray says China lab leak most likely'
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-64806903
White house: “The Proximal Origin of SARS-CoV-2” publication — which was used repeatedly by public health officials and the media to discredit the lab leak theory — was prompted by Dr. Fauci to push the preferred narrative that COVID-19 originated naturally.
https://www.whitehouse.gov/lab-leak-true-origins-of-covid-19/
‘The Lie of the Century: The Origin of COVID-19’
https://www.heritage.org/public-health/commentary/the-lie-the-century-the-origin-covid-19
‘It’s time for the truth. Here’s the Covid Paper they don’t want you to read – All the evidence on the Wuhan lab leak, properly organised’
https://archive.is/ZeCNz#selection-4109.0-4119.463
‘US intelligence agency’s classified analysis offers detailed scientific view that COVID-19 may have come from Wuhan lab’
https://usrtk.org/covid-19-origins/dia-analysis-covid-may-have-come-from-wuhan-lab/
‘Silence of the labs: How a censorship campaign failed to kill a COVID origin theory’ | The Hill
https://thehill.com/opinion/healthcare/5058339-biden-administration-suppressed-dissent/
‘Spy bosses ‘silenced’ Defense Department, FBI scientists from briefing Biden on COVID lab leak evidence’
https://nypost.com/2024/12/26/us-news/spy-bosses-silenced-defense-department-fbi-scientists-from-briefing-biden-on-covid-lab-leak-evidence/
‘Summary: Proximal Origin — A Tragicomedy of our Times – This story is in 3 parts’
https://gillesdemaneuf.medium.com/summary-proximal-origin-a-tragicomedy-of-our-times-1ed5b4dae506
Täysi, vuosia kerätyn oheisaineston luettelo löytyy Tämän Wordpressissa olevan artikkelini lopusta:
’Koronan alkuperä: Gain-of-Function -virustutkimuksesta ja sen rahoituksesta’
https://at2ndrayer.wordpress.com/2021/10/27/gain-of-function-virustutkimusta-wuhanissa-amerikkalaisin-verovaroin/
Miksi viruksen alkuperällä on merkitystä?
- Avaan omaa vastaustani oheiseen kysymykseen laajemmin seuraavassa artikkelissa:
Tiivis, mutta perehdyttävä kooste: Gain-of-Function - biopuolustus - OneHealth?