Kirje löytyy kokonaisuudessaan myös Robert Malonen blogista.

Mitä itse kirjeessä sitten on..?

“Hyvä CBER-tiimi,



Kirjoitan ilmoittaakseni, että OBPV:n (biostatistiikan ja lääketurvallisuuden seurannan toimisto) vakituinen henkilökunta on havainnut, että vähintään 10 lasta on kuollut koronarokotuksen jälkeen ja sen seurauksena. ..”

“.. Tämä luku on varmasti lisäksi aliarvioitu, koska tapauksia ei raportoida riittävästi ja niiden syiden määrittelyssä on luontaista vinoutuneisuutta. Tällä turvallisuussignaalilla on kauaskantoisia vaikutuksia amerikkalaisille, Yhdysvaltojen koko pandemian torjunnalle ja virastolle [Elintarvike- ja lääkevirasto FDA] itselleen, joista haluan keskustella tässä. ..”



Prasad käsittelee myokardiitin riskin peittelyä ..

CBER:n johtajan kirje jatkuu:

“.. Pahinta oli, että FDA viivytti turvallisuussignaalin tunnustamista aina siihen saakka (🎯👆👆), kun se oli saanut pidennettyä myyntiluvan nuoremmille 12-15-vuotiaille pojille. [FDA:n] Komissaari ja minä käsittelimme tätä JAMA- lehdessä. ..”

Peittelyn ongelma on rakenteellinen & mm. systeemiin valettujen eturistiriitojen sanelema ..

“.. Tiimi on nyt suorittanut alustavan analyysin 96 kuolemantapauksesta vuosina 2021–2024 ja päätynyt siihen tulokseen, että vähintään 10 tapausta liittyy [korona-] rokotukseen ..”

“.. Tämä on perustavanlaatuinen paljastus. Ensimmäistä kertaa Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto (FDA) myöntää, että COVID-19 -rokotteet ovat tappaneet amerikkalaisia lapsia. Terveitä pieniä lapsia, joiden kuolemanriski oli erittäin pieni, pakotettiin .. välillisesti koulu- ja työpaikkamandaattien kautta, ottamaan rokote, joka voi johtaa kuolemaan. ..” “.. Monissa tapauksissa tällaiset määräykset olivat haitallisia. On vaikea lukea läpi tapauksia, joissa 7–16-vuotiaat lapset ovat saattaneet kuolla koronarokotteiden seurauksena. ..” “Onko COVID-19 -rokotusohjelma tappanut enemmän terveitä lapsia kuin se on pelastanut? Meillä ei ole luotettavia tietoja, joiden perusteella voitaisiin arvioida rokotuksen absoluuttista hyötyä (absoluuttista riskin vähenemistä) terveiden lasten vakavien sairauksien ja kuolemantapausten osalta. ..”

“.. Kun kyse on rokotteiden aiheuttamista kuolemantapauksista, VAERS toimii passiivisen ilmoitusjärjestelmän periaatteella. Ilmoituksen tekeminen edellyttää motivoitunutta henkilöä, usein lääkäriä. Ilmoituksen tekeminen on työlästä, ja useimmat lomakkeen täyttämisen aloittaneet luopuvat yrityksestä kesken prosessin. ..”

Prasad:

“.. Viimeiseksi; FDA ei ole onnistunut panemaan asianmukaisesti täytäntöön asettamiaan monia COVID-19-rokotteita koskevia markkinoille saattamisen jälkeisiä velvoitteita, mukaan lukien raskaana olevien naisten [seuranta] ..” “.. Kun nämä seikat yhdistetään, on kauhistuttavaa ajatella, että Yhdysvaltojen rokotussääntely, mukaan lukien omat toimemme, on saattanut vahingoittaa enemmän lapsia kuin pelastanut. Tämä vaatii nöyryyttä ja itsetutkiskelua. ..” 😷😶🦉 “.. Miksi näitä kuolemantapauksia ei tarkasteltu aktiivisesti reaaliajassa? Miksi tämän analyysin tekeminen ja tarvittavien jatkotoimenpiteiden toteuttaminen kesti vuoteen 2025 asti? Kuolemantapaukset raportoitiin vuosina 2021–2024, mutta vuosien ajan niitä ei huomioitu ..”

Prasad uskoo ongelman olevan “systeemisen”, mutta ei silti halua poissulkea k- rokotusten mahdollista hyödyllisyyttä ..

“Aiheuttaako korona enemmän sydänlihastulehdusta kuin koronarokotteet?



Yksi toistettu väite on, että COVID-19 -tauti aiheuttaa enemmän sydänlihastulehdusta kuin COVID-19 -rokotteet. .. Tässä on syy, miksi tämä väite on väärä. ..”

“..Mikään määrä koronarokotteita ei estä henkilöä saamasta koronaa, joten riski ei ole virus vs. rokote. Se on rokote + virus vs. pelkkä virus. En ole tietoinen mistään analyysistä, joka tekisi tämän oikein, ja olemme suorittaneet empiirisen tarkastelun tämän tosiasian osalta. ..” “.. Kun nämä tuotteet sitten myöhemmin aiheuttavat kuolemantapauksia markkinoille tulon jälkeen, on enää vaikeaa ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin. Kannatan sellaisten tuotteiden hyväksymistä, joiden hyödyt ovat suuremmat kuin riskit. ..”

(jäätävää ajatella että tuo logiikka 👆 olisi LÄÄKEVALVOJALLA vain yksi vaihtoehto monien joukossa.. 😬)



“Kannustimet rokotevalmistajille

.. Covid-19 -rokotteet tuottivat maailmanlaajuisesti 100 miljardia dollaria. Yhdysvaltojen vuotuisen rokotemarkkinan arvoksi arvioidaan yli 30 miljardia dollaria .. Yksi ainoa uusi rokote raskaana oleville naisille tuottaa alan analyytikoiden arvion mukaan miljardin dollarin vuosittaisen tuoton. ..”

Suunnitelma jatkossa: Alkaa tekemään sitä, mitä näiden on oletettu tekevän 🙄..

“.. Yleinen lähestymistapamme CBER:ssä on nyt suunnata rokotteiden sääntelyä kohti näyttöön perustuvaa lääketiedettä. ..”

“.. Tarkistamme vuotuisen influenssarokotuksen konseptin, joka on todisteisiin perustuva katastrofi, jossa todisteiden laatu on heikko, korvaavat testit ovat puutteellisia ja rokotteen tehokkuus on epävarmaa, kun se on mitattu tapaus-verrokki-tutkimuksissa, joiden menetelmät ovat puutteellisia. ..” “.. Lisäksi FDA:ssa emme ole keskittyneet ymmärtämään useiden rokotteiden samanaikaisen antamisen hyötyjä ja haittoja. .. FDA:n standardina on ollut vaatia satunnaistettuja tutkimuksia, jotka ovat liian pieniä, jotta niistä voitaisiin tehdä johtopäätöksiä, mikä puolestaan on luonut väärän kuvan tehokkuudesta ja turvallisuudesta. ..” “..Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (FDA) johtaja ei enää koskaan joudu itse etsimään lasten kuolemantapauksia, jotta henkilökunta voisi sitten vahvistaa ne. Rokotteita kohdellaan tästä lähtien kuten kaikkia muita lääkeryhmiä – ei paremmin eikä huonommin. ..”

Prasadin lopetus antaa viitteitä uudesta suunnasta

“.. Jotkut työntekijät eivät ehkä ole samaa mieltä näistä perusperiaatteista ja toimintaperiaatteista. Lähettäkää eroanomuksenne esimiehellenne ja kopio siitä varajohtajalleni Katherine Szaramalle. ..”

Selvennöksenä - kyseessä siis “vuotanut” CBER:n sisäinen muistio/ryhmäposti ..



