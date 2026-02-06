Valiokunnan raportti löytyy täältä:

".. Yhdysvaltain edustajainhuoneen oikeusasiain komitea tutkii, miten ja missä määrin ulkomaiset lait, asetukset ja oikeuden määräykset pakottavat ja painostavat yrityksiä tai vaikuttavat yrityksiin sananvapauden sensuroimiseksi Yhdysvalloissa. .."

“.. Internet ja sosiaalinen media vaikuttivat aluksi lupaavasti voimalta, joka demokratisoisi keskustelun ja sen myötä poliittisen vallan. Tämä kehitys taas uhkasi vakiintunutta poliittista järjestystä. .. .. 2010- luvun puoliväliin mennessä Yhdysvaltojen ja Euroopan poliittiset instituutiot pyrkivät

torjumaan nousevia populistisia liikkeitä, jotka kyseenalaistivat syvästi epäsuosittuja politiikan alueita, kuten massamaahanmuuttoa. ..”



“.. Vaikka näennäisesti tarkoituksena on torjua ”väärää tietoa” ja ”vihapuhetta”, komitealle toimitetut ei-julkiset asiakirjat osoittavat, että viimeisen 10 vuoden aikana Euroopan komissio on suoraan painostanut alustoja sensuroimaan laillista poliittista puhetta Euroopan unionissa ja sen ulkopuolella. ..”

“.. EU:n internetfoorumi (EUIF), jonka Euroopan komission maahanmuutto- ja sisäasioiden pääsihteeri perusti vuonna 2015, oli yksi ensimmäisistä tällaisista

aloitteista. ..”



Keinot:

- väitetysti “vapaaehtoinen” noudattaminen alustojen osalta

Perustelut ja normit, joihin nojattiin:



- epämääräisesti määritelty “vihamielinen

käyttäytyminen”

Vihan lisäksi toisena haarana “disinformaatio”

“.. Vuonna 2018 seurasi ”Disinformation

Code of Practice” -käytännesääntö, jossa

samat suuret alustat lupasivat ”heikentää

väitetyn disinformaation näkyvyyttä”. ..”



Vuonna 2022, juuri ennen DSA:n voimaantuloa pykättiin pystyyn vielä Disinformation Code -työryhmä

".. Työryhmä jakautui kuuteen ”alaryhmään”,

jotka keskittyivät tiettyihin disinformaatiokysymyksiin. .. Kaikissa näissä alaryhmissä pidettiin yli

90 kokousta. .."

Avainkiteytys:

“.. Eurooppalainen ”vapaaehtoinen” ja ”konsensuspohjainen” sensuurin sääntelyjärjestelmä ei ole vapaaehtoinen eikä konsensuspohjainen. ..”



“.. Kuten yritysten sisäiset sähköpostit paljastavat,

yritykset tiesivät, että niillä ei ollut ”todellakaan valinnanvaraa” näihin vapaaehtoisiin

aloitteisiin liittymisen suhteen ..”

DSA:n tultua 2022 ..





“.. Euroopan komissio varoitti alustoja, että niiden on muutettava globaaleja sisällön moderointisääntöjään DSA:n mukaisiksi, tai muuten ne voivat saada jopa 6 prosentin sakon globaaleista tuloistaan ja mahdollisen kiellon Euroopan markkinoille. ..”

👆DSA ja havaintoja kentällä viime vuonna ..

".. Surullisenkuuluisampana tapauksena silloinen EU:n sisämarkkinoista vastaava komissaari Thierry Breton lähetti kirjeen X:n omistajalle Elon Muskille elokuussa 2024 ..



.. Breton uhkasi X:ää DSA:n mukaisilla sääntelytoimenpiteillä, koska se oli järjestänyt suorana lähetyksenä haastattelun presidentti Trumpin kanssa. .."

VAALIKIKKAILU?

"Euroopan komissio puuttuu säännöllisesti EU:n jäsenvaltioiden kansallisiin vaaleihin." (s.16)



".. Euroopan komissio pyrkii vaikuttamaan EU:n jäsenvaltioihin valvomalla poliittista keskustelua vaalikauden aikana. .."

Sovellettuja työkaluja erilaisten vuonna 2024 olleiden vaalien alla:

• ”Päivitetään ja tarkennetaan käytäntöjä, toimintatapoja ja algoritmeja” ..

• Noudatetaan disinformaatiokoodeksissa, vihapuhekoodeksissa ja EUIF-asiakirjoissa

esitettyjä ”parhaita käytäntöjä”.

• ”Otetaan käyttöön toimenpiteitä disinformaation näkyvyyden vähentämiseksi”.

• ”Ehtojen mukauttaminen . .

• viestien merkitseminen (flagging) vasemmistolaisten hallitusten hyväksymien faktantarkistajien toimesta

• ”Kehittämällä ja soveltamalla ennaltaehkäiseviä “[informaatio-]rokotustoimenpiteitä”, jotka lisäävät

vastustuskykyä mahdollisia ja odotettavissa olevia disinformaatiokertomuksia vastaan

ja

• Toteuttamalla lisätoimenpiteitä ”sukupuoleen liittyvän disinformaation” lopettamiseksi. ..”

“Euroopan komissio painosti alustoja muuttamaan sääntöjään Venäjän hyökkäystä Ukrainaan koskevan sisällön suhteen. .”

“.. Todisteet viittaavat myös siihen, että Biden-Harrisin hallinto tuki ja saattoi olla mukana näissä toimissa. ..”

Alustoja painostettiin jatkuvasti kehittämään omia “sisällönvalvontajärjestelmiä”, esittelemään ne ja sitten valvomaan niitä ja todistamaan niiden toimivuus ..

Ja sitten --> Korona- aika

".. Euroopan komissio pyysi alustoja sensuroimaan Yhdysvaltalaista sisältöä, joka liittyi COVID-19-pandemiaan. .."

EU:n sekaantumisesta eurooppalisiin vaaleihin tarkemmin ..





(Maittaiset tapausesimerkit alkavat sivulta 107.)



Jepjep ..



“pannaan kaikki kuntoon, että homma toimii HALUTULLA TAVALLA”

Hurjin ja paljain tapaus lienee kuitenkin Romania ..



“.. Sitoutumaton populistinen ehdokas Calin Georgescu voitti yllättävän voiton ja eteni

toiselle kierrokselle keskustaehdokas Elena Lasconia vastaan. Ensimmäisen ja toisen äänestyskierroksen välillä Romanian perustuslakituomioistuin kuitenkin mitätöi vaalit, kun Romanian tiedustelupalvelu väitti, että Venäjä ..”

”.. Myöhemmät julkiset uutisraportit ovat kyseenalaistaneet tämän kertomuksen ja todenneet, että toinen romanialainen poliittinen puolue saattaa olla venäläiseksi väitetyn sosiaalisen median kampanjan takana. ..”



Tuo Romanian hyllytetty ehdokas onkin mielenkiintoinen erityisesti nyt meneillään olevien Epstein- festareiden kontekstissa ..

Eihän sillä olekaan väliä tapahtuiko se oikeasti - se on vain virallinen syy 🤗

“.. TikTokin sisäiset tiedustelutiimit arvioivat toistuvasti, että Venäjä ei toteuttanut koordinoitua vaikutusoperaatiota Georgescun kampanjan edistämiseksi, ja jakoi tämän arvion toistuvasti Euroopan komissiolle ja Romanian viranomaisille. ..”

“.. Joulukuun 2024 lopulla tiedotusvälineet raportoivat Romanian veroviranomaisilta saadun todistusaineiston perusteella, että väitetty venäläinen vaikuttamiskampanja oli itse asiassa rahoitettu toisen romanialaisen puolueen toimesta. ..”

Faktantarkistaja “Funky Citizens” piti hartiavoimin Romaniaa turvassa. Pahin vaara, eli suuremman sodan kyhäämistä vastustavat kansalaiset piti saada hiljennettyä .. 😏



Valiokunta toteaa, että EU ei ole suinkaan lopettamassa .. ovat näreissään Musk- jahdista.

Eurooppalainen asekauppa on valiokunnan mukaan nyt siirtynyt 5. sukupolven sodankäynnin välineistöön -> sensuuria vientiin?

JOHTOPÄÄTÖKSET

Valiokunta jatkaa tutkimustaan ulkomaisten sensuurilakien, -määräysten ja oikeudenmääräysten osalta, koska ne uhkaavat amerikkalaisten sananvapautta Yhdysvalloissa.



Euroopan komission digitaalipalvelulain nojalla toteuttamat ekstraterritoriaaliset toimet loukkaavat suoraan Yhdysvaltojen suvereniteettia ja vahingoittavat suoraan amerikkalaisten sananvapautta Yhdysvalloissa.

\Raportti loppuu

Päivi Räsänen todisti Yhdysvaltain kongressissa 4.2.2026

”Tänään laillinen puhe voi huomenna olla rikos.”



Katsokaa, kuinka Päivi Räsänen, suomalainen kansanedustaja, kuvailee, kuinka rauhanomainen, uskoon perustuva twiitti johti yli 13 tunnin kuulusteluihin ja rikossyytteisiin vihapuheesta.”

Räsäsen tapauksen taustaa: