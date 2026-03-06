Lähdeartikkeli:

Epstein - kokonaiskuva ..?



Kunnianhimoinen, mutta ehkä paras tähän mennessä lukemani Epstein- artikkeli.

".. Useimmille ihmisille tuttu tarina menee näin: Jeffrey Epstein oli rikollinen, joka johti seksikauppaa, ja Ghislaine Maxwell auttoi häntä siinä. ..



.. Mutta sittemmin julkaistut asiakirjat kertovat toisenlaisen tarinan – tarinan, joka alkaa hänen [Ghislaine] isästään. .."

Artikkelin alkuosa käsittelee Ghislaine Maxwellin isän, Robert Maxwellin roolia julkaisijana ja modernin tiedejulkaisumonopolin luojana. Aiemmin olen sivunnut aihetta mm. täällä:

Myös tämä artikkeli käsittelee teemaa:

Escapekey esittää, kuinka Maxwellin kustantamo Pergamon Press on myös ollut usean, tälläkin hetkellä toteutettavan agendan ja niiden teoreettisen viitekehyksen alkuperäisenä väylänä yleiseen tietoisuuteen; mm. Rooman klubin tuottaman materiaalin julkaisijana.

Maxwellin kustantamo Pergamon Press oli yksi maailman vaikutusvaltaisimmista akateemisista kustantamoista. Hän osti sen vuonna 1951 ja kasvatti sen 40 lehdestä yli 400 lehteen 1990-luvun alkuun mennessä. Pergamon julkaisi tärkeitä varhaisia teoksia kolmella eri alalla, jotka myöhemmin yhdistyvät. Ensimmäinen oli yleinen systeemiteoria — tutkimus siitä, miten kokonaisia organisaatioita, talouksia tai yhteiskuntia voidaan mallintaa toisiinsa kytkeytyneinä verkostoina. ..

Toinen tuli Rooman klubin kautta. Pergamon julkaisi useita heidän raporttejaan, mukaan lukien No Limits to Learning , Microelectronics and Society ja Towards More Effective Societies . ..

Kolmas oli kybernetiikka — tutkimus siitä, miten järjestelmiä voidaan ohjata [niistä saatavan] palautteen avulla.

Myös Robert Maxwellin erikoislaatuinen ja ohittamaton kytkös Israelin valtioon saa huomiota.

Kun hänet haudattiin Jerusalemiin 10. marraskuuta 1991, kuusi Israelin tiedustelupalvelun johtajaa – nykyisiä ja entisiä – osallistui hautajaisiin. Israelin pääministeri Yitzhak Shamir sanoi jotain, mitä kukaan ei ole vieläkään voinut täysin selittää: Maxwell ”on tehnyt Israelin hyväksi enemmän kuin voimme tänään kertoa”.

Itselleni artikkelin tärkein anti on kuitenkin seuraavissa asioissa:

Kuinka erilaisia nyt nähtäviä agendoja on pohjustettu kymmeniä vuosia etukäteen, askel askelelta

Kuinka mm. Epstein on näiden erilaisissa leikkauspisteissä koordinoiden, yhdistäen, rahoittaen ..

Kuinka keskitetyn digivaluutan lanseeraamisella on ratkaiseva rooli kaikessa tässä

Kuinka agendat sorvataan vaikeasti vastustettaviksi valheellisen kielen ja näennäisen ideologian avulla yleisön sosiaalipsykologisia “nappeja” painelemalla

Epstein ei ole kuitenkaan päätepiste, vaan kuten Escapekey myöhemmin artikkelissa toteaakin:

".. Jeffrey Epstein – mies, jolla ei ollut pätevyyttä, institutionaalista asemaa eikä julkista profiilia – asetettiin keskiöön, jossa tuo tyhjyys vei huomion pois hänen takanaan olevasta varsinaisesta rakenteesta. .."

Niukkuusajattelusta ja maapallon “ohjatun resurssienhallinnan” -skeemasta

Keskiössä on Buckminster Fuller ja systeemiteoria sovellettuna koko maapalloon ..

".. Tämä oli systeemiteoriaa sovellettuna koko maailmaan: käsitellä maapalloa yhtenä suljettuna järjestelmänä, seurata sitä palautteen avulla ja hallita sitä suunnittelun kautta. .."



Ja mm. digivaluutta olisi yksi avaintyökalu ..

“.. Toimintaa luokittelevat tekoälyjärjestelmät, sääntöjä valvova ohjelmoitava raha, komiteoiden tuottamiin skenaarioihin perustuva pääoman allokointi tai poisvetäminen ilman julkista vastuuta – onko tässä siis Fullerin Spaceship Earth -visio toteutuneena - viso, jossa raha on valvontamekanismi ja ”yhteiskunnallisen hyödyn” määritelmä ohjauspyörä?

Epsteinilla on ollut tärkeä rooli digivaluutan kehittämisessä, ihan systeemitasolla ..

Escapekey kytkee artikkelissaan digivaluutan finanssimaailman sovittelijoiden ja selvitysyhtiöiden jatkumoon viimeisenä niittinä. Tämän jatkumon ymmärtäminen selkeyttää omalta osaltaan vinkkeliä siihen, miksi keskitettyä digitaalista valuuttaa ajetaan niin innokkaasti ..

.. Jotta voidaan ymmärtää, mitä on tapahtunut, on hyödyllistä ymmärtää, mikä on selvitysyhtiö. Selvitysyhtiö on instituutio, joka toimii kahden osapuolen välisenä välittäjänä ja päättää, ovatko sopimusehdot täyttyneet. Alkuperäisessä muodossaan se oli yksittäinen pankkiiri saman pöydän ääressä. ..



.. Vuonna 1930 perustettiin Kansainvälinen järjestelypankki (Bank of International Settlements - BIS -- Rothschildit) hoitamaan tätä tehtävää virallisesti. ..



.. Nyt [finanssijärjestelmän "vihreyttämisen" / maailmanlaajuinen keskuspankkien ja valvojien yhteistyöverkosto] NGFS on siirtänyt sääntöjen määrittämisen läpinäkymättömiin ”musta laatikko” -tietokonemalleihin, joiden oletukset, painotukset ja sisäänrakennetut arvioinnit eivät ole minkään parlamentin äänestämiä tai hyväksymiä. ..



.. Digitaalinen valuutta, jonka Epstein kuvaili .. – jäljitettävissä oleva, ohjelmoitava, sääntöjen automaattiseen täytäntöönpanoon suunniteltu ja ”läpinäkyvien, hyväntekeväisyyteen liittyvien teemojen” [*esim "vihreä"] kielellä verhottu – on tämän prosessin viimeinen vaihe. Se sijoittaa selvitysyhteisön itse valuutan sisään. Jokainen tapahtuma tarkistetaan sääntöjenmukaisuuden osalta automaattisesti heti tapahtuman yhteydessä, ilman pankkiiria tai mitään kokousta.



Jokaisessa tämän prosessin historian vaiheessa järjestelmä on siis kasvanut ja tullut vaikeammin havaittavaksi. 1800-luvulla yksi pankkiiri istui pöydän ääressä ja hallitsi yhtä kauppaa kahden hallituksen välillä. Ohjelmoitava digitaalinen valuutta hallitsisi jokaista transaktiota koko taloudessa. Epstein toimi kohdassa, jossa järjestelmä oli siirtymässä yhdestä toiseen – ihmisvälittäjistä automatisoituun täytäntöönpanoon. Hän oli viimeinen ihmislenkki ketjussa, joka oli korvautumassa koneilla. .."

Samassa yhteydessä hän viittaa myös tämän hetken tilanteeseen:

.. Epsteinin kuolemaan mennessä luokittelusäännöt oli jo kirjattu Euroopan unionin lainsäädäntöön. Näihin sääntöihin perustuvat pääomavaatimukset muuttivat jo omaisuuden arvoa ympäri maailmaa. Ja työ, jota Epstein oli tehnyt – ideoiden ja edellytysten välittäminen sääntöjen laatijoiden ja niitä valvovien instituutioiden välillä – oli nyt siirtynyt instituutioiden itsensä tehtäväksi.



Välittäjää ei siis enää tarvittu, koska organisaatiot olivat nyt suorassa yhteydessä toisiinsa. ..

Ideologioiden & agendojen rooli digivaluutan ohjelmoinnissa mahdollisine kerrannaisvaikutuksineen on hyvä ymmärtää →

".. Koko järjestelmän toiminta edellyttää vain yhtä asiaa: määritelmää siitä, mikä on ”hyvää”. Tällä hetkellä NGFS- mallit perustuvat ilmastoriskeihin. Mutta koneistohan ei lopun perin välitä siitä, mikä on tavoitteena. .."

Lopulta kuitenkin infraan syötetystä arvojärjestelmästä riippuen:

“.. sama järjestelmä tuottaa samat tulokset: skenaariot, luokitukset, säännöt siitä, kuka saa pääomaa ja kuka ei, sekä automaattisen täytäntöönpanon sen suhteen. ..”

→ ainoa merkitys on siis sillä, kuka tätä infraa hallinnoi sekä ohjelmoi ja mistä lähtökohdista; millaisia päämääriä varten

(ja se ei taida todellakaan olla kansallisvaltiossa aukottomassa vaalisysteemissä äänestävä kansalainen)

".. Jokainen näistä lauseista viittaa samaan asiaan: tavoitteeseen, johon mallit on suunniteltu tähtäämään ja jota ohjelmoitava raha on suunniteltu valvomaan. Kuka tahansa tämän määritelmän kirjoittaakaan – kuka tahansa, kuka päättää, mikä lasketaan ”yhteiskunnalliseksi hyödyksi” – hallitsee, mihin raha virtaa ja mistä se vedetään pois. Koska hetkenä, jolloin järjestelmä luokittelee yhden toiminnan vaatimustenmukaiseksi, kaikki noin luokittelemattomat toiminnot puolestaan muuttuvat automaattisesti vaatimustenvastaisiksi. .."

“Takaisin luontoon” .. ?

Mielenkiintoista on lisäksi eritoten se, miten näillä ideologioiden ja kielten leikeillä varastoidaan ja kanavoidaan valtaa.

".. David de Rothschild oli perustanut Voice for Nature Foundation -nimisen järjestön, jonka ilmoitettu tarkoitus on ”antaa luonnolle ääni”. Mutta luonto ei puhu. Jonkun on tulkittava, mitä luonto ”tarvitsee”, ja välitettävä tämä tulkinta sen puolesta toimiville instituutioille. .."

“.. Yksi säätiön keskeisistä pilareista on ”luonnon lailliset oikeudet” – ajatus siitä, että luonnolla tulisi olla sama oikeudellinen asema kuin henkilöllä tai yrityksellä. Mutta jos luonnolla on oikeudellinen asema, jonkun on puhuttava sen puolesta oikeudessa ja hallituksessa. ..” 🎯🎯



“.. Kuka tahansa tämä henkilö onkaan, hänellä on valtava valta, koska hän tulkitsee jotain, jota kukaan ei voi kiistää – luonnon suojelun – erityisiksi säännöiksi ja normeiksi, jotka sitten säätelevät rahavirtoja. ..”

“.. Järjestelmässä on kolme kerrosta. ..



.. Ensimmäinen kerros on kognitiivinen kerros — se määrittelee, miltä maailman pitäisi näyttää. Täällä kirjoitetaan säännöt: mikä on hyväksyttävää ja mikä ei. ..”

“.. Toinen kerros on arviointikerros — se mittaa, miltä maailma todellisuudessa näyttää. Tämä kerros ottaa vastaan reaaliaikaista dataa. ..



.. Ongelmana on ratkaista ero sen välillä, mikä on ja mikä pitäisi olla.”

“.. Kolmas kerros on käyttäytymiseen keskittyvä kerros — se vaikuttaa päätöksentekoon. Ohjelmoitava raha joko sallii, rajoittaa tai estää transaktion sen mukaan, *mitä toisessa kerroksessa (👆) on päätetty. ..”

Eli se, kuka päättää, miten, millä perusteella ja mitä varten ohjelmoidaan, merkkaa aika lailla!

Sovittelijoista alkaneen ja selvitysyhtiöiden kautta kulkeneen jatkumon huipentuma:

“.. Tämä on sovittelu nyt [uusimmassa muodossaan]: ero sen välillä, mikä on ja mikä pitäisi olla, kurotaan umpeen automaattisesti rahan (ohjelmoitavan digivaluutan) kautta. ..”

--> ideologiset suuntaukset ja liikkeet eivät siis tapahtuisi yhteiskunnassa enää millään tavalla orgaanisesti julkisen keskustelun, vertailun ja jännitteen kautta; nyt ne olisivat käytännössä täysin digivaluuttaa ohjelmoivan tahon päätettävissä - myös osaltaan agenda-propagandan välineenä toimivan median ansiosta

".. Yksinkertaisesti sanottuna tämä kaikki tarkoittaa sitä, että [äänestäjien] valitsemilta hallituksilta viedään valta talouden suhteen.



Ja tämä valta ohjataan sitten kohti jotain sellaista ”yhteiskunnallista hyvää”, josta sinulla ei ollut mahdollisuutta äänestää. .."

.. ja samalla se on ..

.. muunnettu standardeiksi, joita ei voi realistisesti kyseenalaistaa; jotka on arvioitu tekoälyn avulla; jotka eivät hyväksy minkäänlaista demokraattista palautetta; ja jotka on toteutettu rahalla, joka kieltäytyy hyväksymästä transaktioita, jotka ovat ristiriidassa sen “yhteiskunnallisen hyödyn” kanssa, josta et ole äänestänyt.

".. Luokittelusäännöt on laatinut tekninen organisaatio, ja sääntelyviranomaiset ovat hyväksyneet ne sisäisten prosessien kautta uusien lakien sijaan. Sääntöjä valvotaan ohjelmoitavalla rahalla, joka tekee päätökset kunkin transaktion yhteydessä ilman, että jokaisesta tapauksesta tarvitsee säätää erillistä lakia. .."

Raha ratkaisee.

Jo nyt ollaan pitkällä:

".. Tämä ei ole mikään erillisten hankkeiden kokoelma. Se on yksi ainoa järjestelmä. NGFS koordinoi 134 keskuspankkia ja rahoitusmarkkinoiden valvojaa. BIS puolestaan tarjoaa alustan, jolla ne toimivat. .."

".. Kunkin komponentin luojat kuvailevat niitä itsenäisiksi. Yhdessä ne muodostavat kuitenkin yhden globaalin järjestelmän, joka valvoo rahan kulkua palautteen, luokittelun ja automaattisen valvonnan avulla. .."

- Ja tavoitteet kehystetään tarkoituksella tietynlaisiksi..

Tavoitteet itsessään tulevat ylhäältä, ja ne on aina muotoiltu tavalla, jota kukaan ei voi kohtuudella kiistää. .. Nämä ovat tavoitteita, jotka on suunniteltu kuulostamaan kiistattomilta.

".. Mutta todellinen valta ei ole näiden tavoitteiden valinnassa. Todellinen valta on niiden muuntamisessa konkreettisiksi teknisiksi standardeiksi. ..



.. Etiikka on kulissi. Varsinainen väline ovat

standardit. .."

".. Koko järjestelmän hallintapiste tiivistyy yhteen kysymykseen: kuka muuntaa kaikkien hyväksymän etiikan taksonomian koodaamiksi numeroiksi, joiden pohjalta skenaariot sitten rakennetaan, ja joita tekoäly tarkistaa ja joita ohjelmoitava raha valvoo? .."

Artikkelin kirjoittaneen Esc:n hahmottelema roolitus kansainvälisesti alla - on huomautettava, että Britannian väitetty panos luonnehtii tätä koko arkkitehtuuria ja toimintalogiikkaa.

"..Britannia tarjoaa hallintotavan — Fabianistinen menetelmä yhteiskunnan uudistamiseksi asiantuntijoiden johtamien instituutioiden avulla demokraattisen keskustelun sijasta .."

“.. Tuloksena on hallinto ilman valtiota – tai tarkemmin sanottuna hallinto, joka toimii olemassa olevien valtioiden kautta kuulumatta mihinkään niistä, ja jonka oikeuttaa etiikka, jota kukaan ei voi vastustaa näyttämättä siltä, että vastustaisi samalla ”hyvää”. ..”

Artikkelin johtopäätökset - Epsteinin rooli

“.. Jeffrey Epstein – mies, jolla ei ollut pätevyyttä, institutionaalista asemaa eikä julkista profiilia – asetettiin keskiöön, jossa tuo tyhjyys vei huomion pois hänen takanaan olevasta varsinaisesta rakenteesta. ..”

“.. Koko arkkitehtuurin – teoriasta rahoituksesta julkaisemiseen, tiedusteluun, pankkitoimintaan ja nykyiseen toteutukseen – muodostavien perheiden, säätiöiden ja instituutioiden määrä on tässä kuviossa huomattavan pieni, ja ne esiintyvät toistuvasti jokaisessa siirtymävaiheessa kahdeksan vuosikymmenen aikana. .. .. Rothschildien rahoituslinja kulkee koko prosessin läpi.”

Ja vielä kerran loistava kiteytys:

“.. Järjestelmän tarkoitus on itse sen toiminta: järjestelmä siirtää pääoman kohdentamisen hallinnan valituilta hallituksilta ja yksittäisiltä toimijoilta valitsemattomalle tekniselle infrastruktuurille, käyttäen moraalista kieltä verukkeena, ilman demokraattista mekanismia valitusten tekemiseksi tai päätösten kumoamiseksi. ..”

Suhteessa valtavirrassa kuultavaan Epstein- narratiiviin Escapekey esittää vielä lisäksi seuraavanlaisen lisähuomautuksen:

“.. Tässä esseessä kuvattu toiminta rakennettiin lasten ja nuorten naisten seksuaalisen hyväksikäytön rinnalle ja sen suojelemana. Heidän tarinansa on kerrottu muualla, ja ne ovat tärkeitä. Tämä essee kuitenkin käsittelee järjestelmää, joiden suojeluun näitä rikoksia käytettiin. ..”

\Artikkeli loppuu

Aiheeseen liittyvää

*) Tässä eräs vastaan tullut sivusto, joka yrittää vetää yhteen kokonaiskuvaa vielä tätä artikkelia laajemmalta

(↑ Updated 8.3.2026)