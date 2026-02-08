Lähdeartikkeli:

tulee ketjumuodossa globaaleita pandemia- markkinoita kokoavan bookmarkkini alle:

*Osa myös oheisessa käsiteltävää, vielä laajempaa kokonaisuutta ..

Sayer Jin artikkelista:

.. Yhdysvaltain oikeusministeriön viimeisimmät Epstein-asiakirjat paljastavat, että kun maailma kohtasi COVID-19 -pandemian, pandemian hallintaan ja sen hyödyntämiseen tarvittavat taloudelliset, filantrooppiset ja institutionaaliset mekanismit olivat jo paikoillaan. ..

.. Sisäisten sähköpostiviestien, rahoitussopimusten, tekstiviestien ja suunnitteluasiakirjojen perusteella – erityisesti vuosilta 2011–2019 – asiakirjat osoittavat, että pandemioita ja rokotteita käsiteltiin jo vakiintuneina taloudellisina ja strategisina kategorioina. ..

.. Sijoitusvälineet, lahjoittajien ohjaamien rahastojen rakenteet, simulointiohjelmat ja jälleenvakuutustuotteet eivät syntyneet kriisin seurauksena, vaan niitä kehitettiin ja laajennettiin rakenteessa, jonka perustukset ovat peräisin ajalta jo yli kymmenen vuotta ennen COVID-19 -pandemiaa. ..

* 👆

pandemiasimulaatiot?

Sayer Jin kampaamaa aineistoa ..



Kriisit sijoituskohteena: Gates-säätiön tiedotteessa kuvataan Global Health Investment Fund -rahastoa ”vaikuttavuussijoitukseksi”, jonka tavoitteena on 5–7 prosentin tuotto lääkkeistä ja rokotteista. ..

.. Näitä rakenteita kasanneet henkilöt eivät olleet julkisen terveydenhuollon virkamiehiä, jotka reagoivat uusiin uhkiin. He olivat rahoittajia, yksityisten yritysten strategeja, lääkealan johtajia ja myös aiemmin tuomittuja välikäsiä, jotka työskentelivät JPMorganin johtokunnissa, laativat laajuusasiakirjoja Gatesin yksityisessä toimistossa, koordinoivat toimintaa offshore- lainkäyttöalueiden välillä ja välittivät työpaikkoja rokotetiimeihin ja pandemian jälleenvakuutusyksiköihin. ..

.. Tämä ero [julkinen terveys vs. yksityinen voitonteko] on tärkeä. Valmius on yleiseksi eduksi. Ennakoituun kriisiluokkaan liittyvän voiton, vallan ja narratiivin hallinnan ennakkojärjestely taas ei ole sitä. ..

🎯

Artikkeli käsittelee J&P Morgan - Epstein - Gates -asetelmaa ..

(täältä voi lukea itse noita - myös aineistonumerolla; esim. tuo EFTA00904739: )

www.justice.gov/epstein

.. Hän [Epstein] näki pankin ei niinkään vaihtoehtoja suosittelevana konsulttina, vaan koko alustan toiminnallisena selkärankana, joka hoitaa säännösten noudattamista, hallintoa ja sijoitusten toteuttamista.



Jes Staleyn vastaus tähän kaikkeen oli vain kaksi sanaa: “Meidän on puhuttava.” .. .. Viisi kuukautta myöhemmin, heinäkuussa 2011, Epstein lähetti sisäisen sähköpostin Jes Staleylle, ja kopio siitä lähetettiin myös Boris Nikolicille, Bill Gatesin tieteen ja teknologian pääneuvonantajalle. ..

(EFTA01860211)

.. Sähköpostissa kuvataan ehdotettua lahjoittajien neuvomaa rahastoa tarkemmin. Teknisen kielen seassa on lause, joka kannattaa lukea kahteen kertaan:



”Siilopohjainen ehdotus, joka tuo Billille enemmän rahaa rokotteisiin.”



- Ei “lisää tutkimusta”. Ei parempaa “hätätilannevalmiutta”. Ei parempaa “kansanterveyden kestokykyä”. Rahaa. Rokotteisiin. Tämä on pääoman muodostamisen kieltä, ei hyväntekeväisyyspuhetta. ..

Myöhemmin keskustelussa J&P Morganin kanssa Epstein ..

.. ennustaa “miljardien dollarien voittoja” kahden ensimmäisen vuoden aikana ja “kymmeniä miljardeja neljänteen vuoteen mennessä”. Aikataulu, hän sanoo, “riippuu vain JPM:n organisointikyvystä, lainsäädännöstä, rakenteesta, internet- läsnäolosta ja henkilöstöstä”. Pullonkaulana ei ole Gates eikä lahjoittajat. Kynnyskysymyksenä on pankin kyky rakentaa kaikki se, mitä Epstein on jo suunnitellut. ..

Seuraavaksi nousee esille esimerkki siitä, kuinka hyväntekeväisyyttä käytetään rahastuksen kulissina ..

.. myöhemmin .. Epstein lähetti Staleylle ja Erdoesille seurantasähköpostin, jossa hän esitteli lahjoittajien ohjaamien rahastojen konseptin vieläkin yksityiskohtaisemmin. Hänen kuvaamansa rakenne ei ole tyypillinen hyväntekeväisyysväline. Se on rahoitusalusta ..

.. Tämän rakenteen suunnittelija – mies, joka on tuomittu alaikäisiin kohdistuneista seksuaalirikoksista – myöntää avoimesti, että järjestelmä on suunniteltu tuottamaan voittoa hyväntekeväisyyden laillisen verhon alla. Hänen ehdottamansa ratkaisu ei ole poistaa voitontavoittelua, vaan peittää se..

(EFTA01835356)

Juju lahjoittajien ohjaamien rahastojen jutussa:

.. Verohyöty [verovapaus] on välitön. Lahjoitusta taas voidaan lykätä määräämättömäksi ajaksi. Ja samalla syntyneet sijoitustuotot kuitenkin jatkuvasti kertyvät tässä verovapaassa rakenteessa. ..

.. Yksityisten sijoitusten riskien vähentämisen mekanismi on tässä ratkaisevan tärkeä ..



.. Tässä on pandemian rahoituksen rakenteellinen logiikka paljastettuna: julkinen riski (*verorahat) -> filantrooppinen tukijärjestelmä (*esim. Gates- säätiö) > yksityinen hyöty (*sijoittajat). ..

EFTA02713880 tuo mukaan mm. International Peace -instituutin ja sen norjalaisen johtajan tri. Terje Rød-Larsenin ja aiemman Euroopan neuvoston pj:n Thorbjørn Jaglandin ..

.. Toukokuussa 2015 Kansainvälinen rauhaninstituutti järjesti Genevessä suljetun korkean tason kokouksen, jonka otsikkona oli ”Pandemioihin varautuminen: oppiläksyjä tehokkaampien vastatoimien toteuttamiseksi”. ..

.. Kokouksen rakenne itsessään on paljastava. Sen sijaan, että keskityttäisiin pelkästään epidemiologiaan tai takautuvaan analyysiin, esityslista on rakennettu tulevaisuuteen tähyävien hallinnollisten kysymysten ympärille. ..

* aika OneHealthahtavaa ..

Ei reagointia vaan suunnitellun toteutusta.

.. pandemiavalmiutta ei käsitellä minään harvinaisten tapahtumien varasuunnitelmana, vaan globaalin hallinnon pysyvänä osa- alueena, joka edellyttää ennalta määriteltyä toimivaltaa, vastuuketjuja ja valmiita rahoitusvälineitä. ..

Näiden puuhastelijoiden vinkkeli ja visio on selvä ..



(EFTA00697005)



Sayer Ji:

.. Pandemiat on luokiteltu pysyväksi kategoriaksi – vastaavasti kuin energia – joka siten soveltuu pitkäaikaiseen yksityisen pääoman mobilisointiin. ..

.. Yksi toinen viesti tästä ketjusta vaatii vielä huomiota. Päivää aiemmin Epstein oli lähettänyt tekstiviestin: ”Kysy Billiltä, haluaisiko hän tavata yksityisesti Bannonin, Thielin tai Barrackin.” ..



.. Mies, joka suunnitteli lahjoittajien ohjaaman rahaston, ohjasi JPMorganin esittelystrategiaa ja sijoitti henkilöstöä Gatesin toimistoon ja Nikolicin rahastoon, tarjoaa nyt Gatesille yhteyttä Valkoiseen taloon. ..

Sayer Ji esittää, että pandemiasimulaatiot ovat paljon muutakin kuin harjoituksia - ne ovat kiinteä osa tätä uutta infraa ja niillä on tärkeä rooli myös tuotteena ja CV:n täytteenä näiden touhuajien ympyröissä ..

(EFTA01617419)

.. Tammikuussa 2017 .. Coalition for Epidemic Preparedness Innovations CEPI perustettiin virallisesti Davosin talousfoorumissa. Sen alkurahoitus oli 460 miljoonaa dollaria, joka tuli Gates- säätiöltä, Wellcome Trustilta 🇬🇧 sekä Norjan, Japanin ja Saksan hallituksilta. ..

.. Kuusi kuukautta myöhemmin, kesäkuussa 2017, Maailmanpankki laski liikkeeseen ensimmäiset pandemian katastrofijoukkovelkakirjat – 320 miljoonan dollarin arvosta - jotka myytiin yksityisille sijoittajille Pandemic Emergency Financing Facility -rahoitusvälineen kautta ..





👆

.. Koronavirus mainittiin nimenomaisesti vakuutuksen kattamana riskinä. ..

.. Kun Event 201 -tapahtuma sitten alkoi, edellisissä osioissa kuvattu arkkitehtuuri ei ollut enää pelkkä käsite. Se oli jo rahoitettu, rakennettu, vakuutettu, henkilöstö oli palkattu ja juridiset asiakirjat hoidettu. Jäljellä oli enää harjoitus. ..



(Kuva Johns Hopkinsin sivuilta)

.. Event 201 ei aiheuttanut COVID-19 -tautia. En väitä sitä - väitän sen sijaan, että:



Kun koronaviruspandemia simuloidaan vain viikkoja ennen todellisen koronaviruspandemian puhkeamista ja kun simulointi on yhdenmukainen vuosien mittaisen rahoitusrakenteiden suunnittelun, patenttien kehittämisen, sisäisen simulointityön, jälleenvakuutustuotteiden kehittämisen, henkilöstön sijoittamisen rokotetiimeihin ja jo pandemian tuottoihin suunniteltujen pääomavälineiden kanssa, pelkkä sattuma ei riitä selittämään näiden tekijöiden yhteneväisyyttä. ..

* I can very well see what you are saying here!

Seuraava osio käsittelee koronaviruksiin liittyviä “ennakoivia” patentteja --

.. Seuraava patenttitietokanta perustuu eri todistusaineistoon [ei Epstein -aineistoa]: julkisesti saatavilla oleviin Yhdysvaltain patentti- ja rekisteriviraston asiakirjoihin sekä vertaisarvioituun tieteelliseen kirjallisuuteen. ..

.. 12. joulukuuta 2019 mennessä – viikkoja ennen kuin WHO sai tiedon keuhkokuumeen leviämisestä Wuhanissa – NIAID, Moderna ja Ralph Baricin laboratorio Pohjois- Carolinan yliopistossa Chapel Hillissä solmivat materiaalinsiirtosopimuksen, jonka mukaan ”NIAID:n ja Modernan yhdessä kehittämä ja omistama mRNA- koronavirusrokote- ehdokas” siirrettiin eläinkokeita varten.



Sopimus koski nimenomaan MERS-CoV-virusta, ei SARS-CoV-2-virusta, ja sitä muutettiin helmikuussa 2020 uuden viruksen sekvensoinnin jälkeen [sisältämään myös uusi virus]. Alusta oli kuitenkin jo rakennettu. ..

* “onni onnettomuudessa” ja “loistava ajoitus” 😏

(*kuva artikkelistani 27.10.2021)

.. Baricin vuosikymmenten ajan NIH:n rahoittama koronavirustutkimus, mukaan lukien piikkiproteiinirakenteiden funktionaalisen vahvistamisen tutkimus (GoF), tuotti tuloksia, jotka dokumentoitiin laajasti .. jo vuosia ennen vuotta 2020. ..

* Baric ja Pohjois- Carolinan yliopisto ovat olleet myös hyvin tietopyyntöjen tavoittamattomissa ..

Kokonaisuus on vähintään kiusallinen.. ei vaan - kylmäävä:

.. Rakenteellisesti kuvio on seuraava: edellisissä osioissa kuvattu rahoitusarkkitehtuuri – DAF:t, vaikuttavuussijoitusvälineet, jälleenvakuutuksen laukaisijat, simulointiohjelmat – ei syntynyt tyhjästä. Se rakennettiin samalla ja joissakin tapauksissa suoraan rinnakkain sen patentti- ja teknologiankehitysputken kanssa, joka varmisti, että alustan hallitsija olisi asemassa, jossa se voisi toimia ensimmäisenä, kun koronaviruspandemia toteutuisi. ..

.. Seuraavassa on esitetty näiden asiakirjojen sisältö kokonaisuudessaan – ei syytöksenä, vaan kuviona ..

Viaton selitys – ja sen rajat



Näiden järjestelyjen puolustajat väittävät, että pandemiaan varautuminen, simulaatioharjoitukset, rokoteinvestoinnit ja jälleenvakuutustuotteet ovat yksinkertaisesti harkittuja vastauksia tunnettuihin globaaleihin riskeihin. ..



“Stakeholders” saa käsitteenä ihan uutta väriä ..

Kysymys, jota kenenkään ei odoteta esittävän



Jos nämä järjestelmät on rakennettu tuottamaan voittoa kriiseistä – jos samat henkilöt, jotka suunnittelevat rahoitusvälineet, myös rahoittavat simulaatiot, omistavat patentit, kehittävät jälleenvakuutuksen laukaisijat, sijoittavat henkilöstön, muokkaavat politiikkaa ja hallitsevat narratiivia – kysymys ei silloin ole siitä, toimivatko he omien etujensa mukaisesti.



Kysymys on: mitä rakenteellisia suojakeinoja on varmistamassa sitä, että he eivät toimi niin? ..

.. Läpinäkyvyys ei ole kyynisyyttä. Tilivelvollisuus ei ole salaliittoteoriaa. Ja kysymys siitä, kuka hyötyy katastrofista, on vanhin ja tärkein kysymys julkiseen elämään liittyen. ..

\Artikkeli loppuu

Ketjuni X:ssä: