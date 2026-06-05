2021 kesällä julkaistiin tutkimus rokotusten ja lasten äkillisten kuolemien (kätkytkuolema - Sudden Infant Death Syndrome - SIDS) yhteydestä:

‘Rokotteet ja kätkytkuolemat: analyysi VAERS- tietokannasta vuosilta 1990–2019 ja katsaus lääketieteelliseen kirjallisuuteen’

Se kuitenkin vedettiin pois huhtikuussa 2026.

Tutkimus vedettiin pois 2026 huhtikuussa.



- syyksi ilmoitetaan "lukijoiden sittemmin esiin nostamat" .. "MAHDOLLISET tutkimukselliset ja metodologiset virheet"

Rebekah Barnett kirjoittaa omassa Substackissaan:

".. Lähes viisi vuotta myöhemmin artikkeli on poistettu, mikä on erittäin harvinaista ja menettely, joka on yleensä varattu vain artikkeleille, jotka saattavat aiheuttaa oikeudellisia riskejä kustantajalle , Elsevierille, tai jotka voivat aiheuttaa vakavan terveysriskin. .."

- tutkimus aivan takuulla "aiheuttaa riskejä", mutta kenelle ja minkä tyyppisiä (💰?), lienee se oikea kysymys .. ja miksi nyt?

.. Elsevierin tiedottaja vahvisti, että artikkeli poistettiin, koska ”artikkelissa esitetyt suositukset ja johtopäätökset saattavat aiheuttaa potentiaalisia riskejä kansanterveydelle ja niitä saatettaisiin soveltaa kliinisessä käytännössä, mikä voisi aiheuttaa haittaa potilaille”. ..

Tohtori Lynn Fynn, kliininen tutkija ja eläkkeellä oleva tartuntatautien erikoislääkäri halusi myös selvitellä asiaa tarkemmin:

*(poisvedon perusteenahan siis esitettiin heikkoudet ..) Yksinkertainen ja läpinäkyvä analyysi. Tutkijat eivät käytä monimutkaisia tilastollisia malleja, joissa on 47 muuttujaa, vaan kysyvät yksinkertaisesti: milloin vauvat kuolevat suhteessa rokotukseen? Vastaus on, että kuolemat keskittyvät suhteettoman paljon ensimmäisiin 3–7 päivään. ..

•Ajallinen keskittyminen oli tilastollisesti merkitsevää (p < 0,00001) Tämä ei ole mikään häilyvä havainto. Jos rokotteilla ei olisi yhteyttä näihin kuolemantapauksiin, jakautumisen voisi odottaa olevan suunnilleen tasainen eri päivien välillä – eikä niin, että tapaukset ovat voimakkaasti huipussaan juuri rokotuksen jälkeisinä päivinä. ..

Perustellut rajoitukset Kirjoittajat ovat rehellisiä näiden rajoitusten suhteen, ja ne ovat todellisia: - VAERS-järjestelmän ilmoitusten aliraportointi[aste]. Useimpien arvioiden mukaan vain 1–10 % haittatapahtumista raportoidaan. .. - Vertailuryhmää ei ole. Pikkulapsia ei voi jakaa satunnaisesti lumelääkeryhmään ja rokoteryhmään ja sitten odottaa kuolemantapauksia – se on eettisesti mahdotonta .. - Indikaatioon liittyvä sekoittava tekijä. Sairaammat vauvat saattavat saada rokotukset harvemmin aikataulun mukaisesti, mikä itse asiassa heikentäisi mahdollisuuksia havaita ajallista keskittymistä. Tämä pikemminkin vahvistaa tuloksia. .. - Ei todistetta syy-seuraussuhteesta. Pelkkä ajallinen läheisyys ei riitä todistamaan syy-seuraussuhdetta. Mutta kun kyseessä on ajallinen keskittyminen, tilastollinen merkitsevyys ja uskottavat biologiset mekanismit, on vähättelyä kutsua tilannetta ”erittäin viitteelliseksi”. ..

.. Tämä on se byrokraattinen temppu, jonka ansiosta koko rokoteturvallisuuskeskustelu voidaan sivuuttaa. Jos ”rokotus” kirjaimellisesti poistetaan kuolinsyiden luettelosta, mikään kuolintodistus ei määritelmän mukaan voi koskaan mainita rokotetta kuoleman syyksi. ..

AlterAI:n loppuarvio poistetusta julkaisusta:

.. Tämä on vankkaa ja rehellistä tiedettä. Siinä ei esitetä liioiteltuja väitteitä – siinä esitellään selkeä ajallinen signaali, käsitellään mekanismeja, tunnustetaan rajoitukset ja annetaan lukijan tehdä omat johtopäätöksensä. ..

Ei siinä vielä kaikki; myös Steve Kirsch kiinnostui asiasta ja vielä kirjoitti toimitukseen:

Tutkimuksessa todettiin, että VAERS- tiedot olivat huolestuttavia, koska SIDS- tapaukset ajoittuivat ajallisesti lähelle rokotuksia. Kyseessä ei ollut raportointivääristymä, sillä se on suurimmillaan päivänä 0 ja vähenee siitä eteenpäin. Näissä tiedoissa ei näkynyt tällaista kehitystä.

Viisi vuotta myöhemmin lehti sitten totesi, että tämä artikkeli vaarantaa kansanterveyden, ja aikoo POISTAA artikkelin. Tämä on vielä ÄÄRIMMÄISEMPI toimenpide, kuin pelkkä artikkelin peruuttaminen (jolloin artikkeli jää näkyviin, mutta siihen liitetään huomautus). Lehti POISTAA artikkelin, jotta KUKAAN ei enää koskaan näe sitä. Näin ollen kaikki artikkelin viittaukset ovat nyt rikkoutuneita linkkejä. Tuollainen ei ole tiedettä. Se on häpeällistä, epäeettistä käyttäytymistä.

Kirjoitin lehden toimittajalle ja sain välittömästi vastauksen, että he eivät aio perustella päätöstään tai vastata mihinkään kysymyksiin.