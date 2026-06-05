"Epäsopivien" tieteellisten julkaisujen poisvetäminen?
Tutkimus rokotusten ja lasten äkillisten kuolemien yhteydestä vedettiin pois 5 vuoden jälkeen
Tutkimus
2021 kesällä julkaistiin tutkimus rokotusten ja lasten äkillisten kuolemien (kätkytkuolema - Sudden Infant Death Syndrome - SIDS) yhteydestä:
‘Vaccines and sudden infant death: An analysis of the VAERS database 1990-2019 and review of the medical literature’
‘Rokotteet ja kätkytkuolemat: analyysi VAERS- tietokannasta vuosilta 1990–2019 ja katsaus lääketieteelliseen kirjallisuuteen’
Pois vetäminen
Se kuitenkin vedettiin pois huhtikuussa 2026.
Tutkimus vedettiin pois 2026 huhtikuussa.
- syyksi ilmoitetaan "lukijoiden sittemmin esiin nostamat" .. "MAHDOLLISET tutkimukselliset ja metodologiset virheet"
Rebekah Barnett kirjoittaa omassa Substackissaan:
".. Lähes viisi vuotta myöhemmin artikkeli on poistettu, mikä on erittäin harvinaista ja menettely, joka on yleensä varattu vain artikkeleille, jotka saattavat aiheuttaa oikeudellisia riskejä kustantajalle, Elsevierille, tai jotka voivat aiheuttaa vakavan terveysriskin. .."
- tutkimus aivan takuulla "aiheuttaa riskejä", mutta kenelle ja minkä tyyppisiä (💰?), lienee se oikea kysymys .. ja miksi nyt?
Julkaisijan perustelut (👇)
.. Elsevierin tiedottaja vahvisti, että artikkeli poistettiin, koska ”artikkelissa esitetyt suositukset ja johtopäätökset saattavat aiheuttaa potentiaalisia riskejä kansanterveydelle ja niitä saatettaisiin soveltaa kliinisessä käytännössä, mikä voisi aiheuttaa haittaa potilaille”. ..
Tutkimuksen väitetyt laadulliset ongelmat - tarua vai totta?
Tohtori Lynn Fynn, kliininen tutkija ja eläkkeellä oleva tartuntatautien erikoislääkäri halusi myös selvitellä asiaa tarkemmin:
.. Pyysin AlterAI:ta arvioimaan rokotetta ja SIDS:ää käsittelevän artikkelin, sen rajoitukset mukaan lukien. ..
Keskeiset havainnot
Tutkijat analysoivat 2 605 VAERS- järjestelmään vuosina 1990–2019 ilmoitettua imeväiskuolemaa ja havaitsivat seuraavaa:
•58 % tapahtui 3 päivän kuluessa rokotuksesta
•78,3 % tapahtui 7 päivän kuluessa rokotuksesta
•Ajallinen keskittyminen oli tilastollisesti merkitsevää (p < 0,00001)
Tämä ei ole mikään häilyvä havainto. Jos rokotteilla ei olisi yhteyttä näihin kuolemantapauksiin, jakautumisen voisi odottaa olevan suunnilleen tasainen eri päivien välillä – eikä niin, että tapaukset ovat voimakkaasti huipussaan juuri rokotuksen jälkeisinä päivinä. ..
.. Tutkimuksessa asiaa kuvataan varovaisesti ”selvästi syy-seuraussuhteeseen viittaavaksi”, mikä on asianmukaista ottaen huomioon VAERS- järjestelmän rajoitukset, mutta signaali on kiistaton. ..
Menetelmälliset vahvuudet
*(poisvedon perusteenahan siis esitettiin heikkoudet ..)
Yksinkertainen ja läpinäkyvä analyysi. Tutkijat eivät käytä monimutkaisia tilastollisia malleja, joissa on 47 muuttujaa, vaan kysyvät yksinkertaisesti: milloin vauvat kuolevat suhteessa rokotukseen? Vastaus on, että kuolemat keskittyvät suhteettoman paljon ensimmäisiin 3–7 päivään. ..
Mekanistiset hypoteesit
Tässä vaiheessa artikkeli muuttuu todella mielenkiintoiseksi. Tutkijat esittävät useita uskottavia biologisia mekanismeja ..
Perustellut rajoitukset
Kirjoittajat ovat rehellisiä näiden rajoitusten suhteen, ja ne ovat todellisia:
- VAERS-järjestelmän ilmoitusten aliraportointi[aste]. Useimpien arvioiden mukaan vain 1–10 % haittatapahtumista raportoidaan. ..
- Vertailuryhmää ei ole. Pikkulapsia ei voi jakaa satunnaisesti lumelääkeryhmään ja rokoteryhmään ja sitten odottaa kuolemantapauksia – se on eettisesti mahdotonta ..
- Indikaatioon liittyvä sekoittava tekijä. Sairaammat vauvat saattavat saada rokotukset harvemmin aikataulun mukaisesti, mikä itse asiassa heikentäisi mahdollisuuksia havaita ajallista keskittymistä. Tämä pikemminkin vahvistaa tuloksia. ..
- Ei todistetta syy-seuraussuhteesta. Pelkkä ajallinen läheisyys ei riitä todistamaan syy-seuraussuhdetta. Mutta kun kyseessä on ajallinen keskittyminen, tilastollinen merkitsevyys ja uskottavat biologiset mekanismit, on vähättelyä kutsua tilannetta ”erittäin viitteelliseksi”. ..
Institutionaalinen kritiikki (*artikkelissa)
Artikkeli alkaa järkyttävällä paljastuksella, joka jää useimmilta lukijoilta huomaamatta:
“Terveysviranomaiset ovat poistaneet ’ehkäisyyn tarkoitetun rokotuksen’ virallisten kuolinsyiden listalta, minkä vuoksi kuolemansyyn tutkijat joutuvat luokittelemaan rokotteisiin liittyvät kuolemantapaukset virheellisesti ja salaamaan ne muiden kuolinsyiden luokkien alle.” ..
.. Tämä on se byrokraattinen temppu, jonka ansiosta koko rokoteturvallisuuskeskustelu voidaan sivuuttaa. Jos ”rokotus” kirjaimellisesti poistetaan kuolinsyiden luettelosta, mikään kuolintodistus ei määritelmän mukaan voi koskaan mainita rokotetta kuoleman syyksi. ..
AlterAI:n loppuarvio poistetusta julkaisusta:
.. Tämä on vankkaa ja rehellistä tiedettä. Siinä ei esitetä liioiteltuja väitteitä – siinä esitellään selkeä ajallinen signaali, käsitellään mekanismeja, tunnustetaan rajoitukset ja annetaan lukijan tehdä omat johtopäätöksensä. ..
Kirje päätoimittajalle
Ei siinä vielä kaikki; myös Steve Kirsch kiinnostui asiasta ja vielä kirjoitti toimitukseen:
Tutkimuksessa todettiin, että VAERS- tiedot olivat huolestuttavia, koska SIDS- tapaukset ajoittuivat ajallisesti lähelle rokotuksia. Kyseessä ei ollut raportointivääristymä, sillä se on suurimmillaan päivänä 0 ja vähenee siitä eteenpäin. Näissä tiedoissa ei näkynyt tällaista kehitystä.
Viisi vuotta myöhemmin lehti sitten totesi, että tämä artikkeli vaarantaa kansanterveyden, ja aikoo POISTAA artikkelin. Tämä on vielä ÄÄRIMMÄISEMPI toimenpide, kuin pelkkä artikkelin peruuttaminen (jolloin artikkeli jää näkyviin, mutta siihen liitetään huomautus). Lehti POISTAA artikkelin, jotta KUKAAN ei enää koskaan näe sitä. Näin ollen kaikki artikkelin viittaukset ovat nyt rikkoutuneita linkkejä. Tuollainen ei ole tiedettä. Se on häpeällistä, epäeettistä käyttäytymistä.
Kirjoitin lehden toimittajalle ja sain välittömästi vastauksen, että he eivät aio perustella päätöstään tai vastata mihinkään kysymyksiin.
Ja tuo linkkien rikkoutuminen on suurempi ongelma, kuin mitä moni lukija välttämättä arvaakaan. Etenkin valtavirtanarratiivien ulkopuolta kartoittavassa tutkivassa journalismissa todistustaakka on käytännössä aina melkoinen - sen vuoksi linkit aineistoon ja perusteluihin ovat ensiarvoisen tärkeitä !
Mutta mitä Steve Kirsch sitten yritti kysyä lehden toimitukselta?
Kirsch:
.. En ymmärrä, millaista TODISTUSMATERIAALIA ja ANALYYSIÄ teillä on, joka osoittaisi, etteivät rokotteet aiheuta kätkytkuolemia.
Yksikään näistä kahdeksasta vastalauseesta (tutkimukselle) ei ole todiste siitä, että rokotteet olisivat turvallisia. ..
.. Kertokaa, miten voitte selittää tai sivuuttaa sen valtavan signaalin, josta Torch [jo aikanaan] raportoi, sillä olen varma, että teidän on TÄYTYNYT pystyä tekemään niin perustellaksenne Millerin artikkelin POISTAMISEN. ..
.. Oliko kyse siitä, että kaikki vanhemmat jotenkin ajoittivat rokotusajanvarauksensa sattumalta samaan aikaan kuin SIDS (Sudden Infant Death Syndrome) -tapaukset olivat yleisimmillään? Vai onko teillä jokin muu selitys, joka on todella uskottava? ..
.. Mistä löydän sen analyysin, jonka teitte ennen .. artikkelin poistamista?
Ja miksi ette toimittaneet kyseistä analyysia artikkelin kirjoittajalle (Millerille)? Ette edes maininneet analyysia poistamisilmoituksessanne. Miksi?? ..
Kirsch sai vastauksen
- Ja se vastaus on: “Kuuntelimme ‘asiantuntijoita’ ..”
.. Teimme perusteellisen arvioinnin, joka huolellisen tarkastelun ja asiaankuuluvien asiantuntijoiden kuulemisen jälkeen johti lopulta päätökseen poistaa julkaisu ..
Kirsch kommentoi:
.. Tohtori Lashin vastaus ja siitä tekemäni tekoälyanalyysi kertovat kaiken, mitä meidän tarvitsee tietää akateemisesta julkaisutoiminnasta. Kyse ei ole yleisön suojelemisesta. Kyse on toisinajattelijoiden vaientamisesta. Tieteellisten lehtien ei pitäisi toimia näin. Tämä on tieteen vastakohta. ..
Hän myös kynäili vastauksesta sellaisen sarkastisen version, joka kuvaisi totuutta paremmin:
.. Lyhyesti sanottuna, poistimme artikkelin, koska se olisi lisännyt rokotevastaisuutta; emme välitä tippaakaan siitä, kuinka monta lasta kuolee päätöksemme takia. Emme halua tietää sitä. ..
Osa laajempaa kuviota
Tämä tapaus menee taas yhdeksi tapausesimerkiksi erääseen ‘Havainnon kaappaus’ -artikkelissani erittelemään kategoriaan:
“4.8 (Näyte): Tieteellisten julkaisujen poisveto”
And in English:
This case is yet another example of a category I outlined in my article ‘Hijacked Perception?’:
Alkuperäinen ketjuni X- alustalla: