Senaattori Rand Paul julkaisi Koronaviruksen alkuperäkeskusteluun liittyvää uutta materiaalia 21.7.2026:

Aineisto on täysmittaisena luettavissa uudessa “lukuhuoneessa” (linkki myös postauksessa).

Yhtenä osiona julkaisuissa oli kategoria, joka käsittelee NIAID:n entisen johtajan, Anthony Faucin kytköksiä tiedusteluyhteisöön.

Tuossa Faucin roolia käsittelevässä osiossa (s. 70) julkaistiin myös DARPA:n silloisen työntekijän, Joseph Murphyn kirje puolustusministeriön päätarkastajalle (13.8.2021).

Majuri Murphy kirjoitti tuolloin:

".. SARS-CoV-2 on Yhdysvalloissa kehitetty rekombinantti lepakoista peräisin oleva rokote tai sen esiastevirus. Se kehitettiin EcoHealth Alliancen ohjelman puitteissa Wuhanin virologian instituutissa (WIV), kuten laboratoriovuotohypoteesia koskevassa keskustelussa on esitetty. .."

Kävin joskus aiemmin läpi Murphyn kirjeen taustaa ja kontekstia:

.. Puolustusministeriö on saattanut salata virheellisesti liittovaltion avustushakemusasiakirjat, jotka sisälsivät "suunnitelman" COVID-19 tautia aiheuttavan viruksen luomiseksi, mikä taas on johtanut siihen, että Yhdysvaltain tiedustelupalvelut ovat tutkineet pandemian alkuperää "virheellisesti", kuten The Post -lehden yksinoikeudella haltuunsa saamista ilmiantajan asiakirjoista käy ilmi.



Ilmiantaja, merijalkaväen everstiluutnantti Joseph Murphy, joka nykyään johtaa Quanticossa, Virginiassa sijaitsevaa 'Warfighting Lab' -laboratoriota, havaitsi heinäkuussa 2021, että salaamaton avustushakemus, joka tunnettiin nimellä 'Project DEFUSE', olikin ladattu salaiseksi luokiteltuun portaaliin, ja ilmoitti siitä komentoketjulleen.

Murphy jatkaa:

.. Tämän ohjelman yksityiskohdat ovat pysyneet salassa pandemian alusta lähtien. Nämä yksityiskohdat löytyvät EcoHealth Alliancen [hanke-] ehdotuksesta, joka on vastaus DARPA:n PREEMPT-ohjelman yleiseen kilpailutusilmoitukseen (BAA) HR00118S0017, päivätty maaliskuussa 2018 – asiakirjaan, jota ei ole vielä julkistettu. .. .. Syyt siihen, miksi ei- lääkeperäiset toimenpiteet, kuten kasvomaskit, ja lääketieteelliset vastatoimenpiteet, kuten mRNA- rokotteet, eivät toimi hyvin [tätä virusta vastaan], voidaan päätellä yksityiskohdista. Syyt siihen, miksi varhaisen hoidon hoitokäytännöt [Hydroksiklorokiini; Ivermektiini jne.] taas toimivat parantavina, ovat ilmeisiä. ..

Värkkäsin joskus suomeksi tekstitetyn videon tuohon liittyen. Murphya sivuan myös siinä:

Murphyn kirjeestä - hän selittää näkemystensä kontekstia:

.. DARPA hylkäsi ehdotuksen, koska tutkimus oli liian lähellä toiminnallisuuden tehostamista (GoF) koskevan moratorion rikkomista .. Kuten tiedetään, tohtori Fauci

NIAID:sta taas ei hylännyt ehdotusta. ..

Hän selittää, kuinka löysi aineiston:

.. Tämä kansio oli tyhjä vuoden ajan. Tiedostot, joissa ei ollut lainkaan [salaisuus]luokitus- tai jakelutietoja, sijoitettiin tähän kansioon heinäkuussa 2021, mikä osuu silmiinpistävästi yhteen tiedotusvälineiden raporttien, omien selvitysteni ja senaattori Paulin NIH:n/NIAID:n Gain-of-Function -ohjelmia koskevan tutkimuksen kanssa.



Se, että asiakirjoissa ei ollut merkintöjä, yhdistettynä ajankohtaan viittaa siihen, että asiakirjoja yritettiin piilottaa. DARPA:ssa mikään tiedosto ei jää merkitsemättä luokituksen tai jakelun osalta ..

Viruksesta:

.. SARS-CoV-2, jota jäljempänä kutsutaan nimellä SARSr-CoV-WIV, on synteettinen piikkiproteiini- kimeera, joka on suunniteltu kiinnittymään ihmisen ACE2- reseptoreihin ja joka on siirretty rekombinanttiin lepakoiden SARSr-CoV-runkoon. .. .. Tiettyjen vastatoimenpiteiden hyödyllisyys voidaan päätellä asiakirjoista ..



.. Ehdotuksessa todetaan, että interferon, remdesiviiri ja klorokiinifosfaatti estävät SARSr-CoV -viruksen replikaatiota [jakautuminen]. ..

Ja sitten se, miksi varhaishoitojen tukahduttaminen mitä luultavimmin oli suorastaan rikollista:

.. SARSr-CoV-WIV -viruksen aiheuttama sairaus [Covid-19] paranee helposti sellaisella varhaisella hoidolla, joka estää viruksen replikaatiota , jonka seurauksena piikkiproteiini leviää elimistöön (mikä sitten aiheuttaa haitallisen yliaktiivisen immuunivasteen, kun elimistö yrittää poistaa piikkiproteiineja ACE2- reseptoreista).



Monet viranomaisten sivuuttamat varhaisen hoidon hoitomenetelmät toimivat, koska ne estävät viruksen replikaatiota tai säätelevät immuunivastetta piikkiproteiiniin ..

No entäpä mRNA- injektiot sitten? (-> pahempia kuin itse tartunta)

.. Geenikoodatut eli nämä ”mRNA”-rokotteet toimivat huonosti, koska ne ovat synteettisiä kopioita jo valmiiksi synteettisistä SARSr-CoV-WIV - piikkiproteiineista eivätkä sisällä muita epitooppeja.



mRNA ohjeistaa soluja tuottamaan synteettisiä kopioita SARSr-CoV-WIV -viruksen synteettisestä piikkiproteiinista suoraan verenkiertoon, jossa ne leviävät ja aiheuttavat aivan saman ACE2-immuunimyrskyn kuin rekombinanttirokote [insinöörätty SARS-Cov- 2]. ..

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Lisäksi ..

.. Lisäksi EcoHealthin ehdotuksessa todetaan, että ”rokote-lähestymistavalla ei ole riittävää epitooppien kattavuutta suojaamaan koronaviruksen kvasi-lajeja vastaan.” .. .. Se, että käytetään yhden epitoopin sisältävää piikkiproteiinirokotetta vs. kvasi-lajin sisältävää

piikkiproteiinirokotta, saattaa selittää rokotettujen keskuudessa havaitun epätavallisen (ja mahdollisesti haitallisen) vasta- ainevasteen uusille COVID- muunnoksille .. .. Periaatteessa ehdotuksessa esitetyt tiedot viittaavat siihen, että rokotuksesta johtuvan vasta- aineista johtuvan tehostumisen (ADE) riskiä tulisi arvioida ensisijaisena prioriteettina ..

Toimimattomalla rokotteella massarokottamisen varjopuoli:

.. SARSr-CoV-WIV -viruksen mahdollinen viruksen voimistuminen vaatii välitöntä huomiota. .. .. Jos näin tapahtuu myös SARSr-CoV-WIV -viruksen kohdalla, laajamittainen rokotuskampanja itse asiassa *kiihdyttää viruksen toiminnallisuuden vahvistumista.

* -> rokotukset kehittävät virusta eteenpäin.

Tästä on varoitettu jo hyvin varhain (suomensin syyskuussa 2021):



Lisäksi:



.. SARSr-CoV-WIV- piikkiproteiinin parantaminen monoklonaalisia rokotteita vastaan kehittyvän vastustuskyvyn saavuttamiseksi on [myös] yksi [esitetyn] DEFUSE- ohjelman vaiheista. .. .. Piikkiproteiinin vaikutus ACE2-reseptoreihin pahentaa haitallisuutta iästä ja perussairauksista riippuen. SARSr-CoV-WIV -viruksen heikentymisen luonne antaa myös viitteitä sen tulevasta virulenssista ..

- normaali viruksen evoluutio: -> vähemmän tappavammaksi enemmän tarttuvaksi = haluaa levitä laajemmalle



Tymäkkä analyysi - yllättäen kaikkialla ajettiin aika lailla päinvastoin:

.. Aiemmin kansakunta ei tuntenut itseään eikä vastustajaansa tämän pandemian aiheuttamassa konfliktissa. Nyt se tuntee molemmat. Ongelma voidaan määritellä asianmukaisesti ja tarkasti vahvistetun hypoteesin pohjalta. Tartuntojen rajoittamista ei enää tarvitse pitää implisiittisenä strategisena päämääränä. .. .. sillä se ei ole varsinainen ongelma, eikä se ole myöskään käytännössä toteutettavissa. Strategia sovittaa sitten varhaisen hoidon ohjeistukset ja ennaltaehkäisyn yhteen tunnettujen parannuskeinojen kanssa keinoina ja välineinä. .. .. Tällä toimintatavalla saavutetaan strateginen tavoite, eli kliininen paraneminen niille, jotka ovat alttiita

SARSr-CoV-WIV -rokotuksen* [*SARS Cov 2 virus] haittavaikutuksille. ..

Lopussa majuri Murphy kertoo vielä lisää siitä, kuinka päätyi johtopäätöksiinsä:

Kyseinen julkaisu siis löytyy täältä (Fauci’s Two-Decade Relationship with the Intelligence Community)



Ohessa vielä julkaisun alusta löytyvä Fauci- aikajana (kuva): paul.senate.gov/readingroom/

\Loppu

Alkuperäinen X- ketjuni:

Kaikista kattavin analyysi senaattori Paulin paljastuksista tähän mennessä:

Aiheeseen liittyvää

Johdannoksi:

Syventäväksi: