James Erdman todistamassa senaatissa 13.5.2026

Taustaa

Todistaja James E. Erdman III on CIA:n työntekijä, joka oli reilun vuoden "lainassa" kansallisen tiedustelun (ODNI) muodostamassa tilapäisessä Director’s Initiatives Group (DIG) -työryhmässä, jonka tehtävänä oli palauttaa tiedusteluyhteisön toimintaan avoimuus ja vastuuvelvollisuus.

Kansallisen tiedustelun johtaja Tulsi Gabbard sivuaa DIG- ryhmää myös tässä haastattelussa toukokuussa 2025:

USA:n kansallisen tiedustelun johtaja Tulsi Gabbard puhuu Gain-of-Function -tutkimuksesta (suom.)

Erdman todisti nyt valan alla, että tiedustelujohtajat tukahduttivat koronaviruksen alkuperää koskevan laboratoriovuoto-teorian.

Sen lisäksi hän kertoi, kuinka CIA väitetysti muokkasi raportteja ja ryhtyi kostotoimiin kriittisiä analyytikoita kohtaan.

Koko kuuleminen myös senaatin sivuilla:

Voin suositella - itselläni ei ollut suuria odotuksia, joten yllätyin positiivisesti.

Senaattori Rand Paul toimi komitean puheenjohtajana. Hän myös postasi koko kuulemisen X- alustalla:

Erdmanin lausunto

“.. Annan tämän lausunnon ilmiantajana [whistleblower] ja tukeakseni tämän hallinnon nimenomaista määräystä lopettaa vaarallinen funktionaalisen tehostamisen tutkimus (GoF), lopettaa tiedusteluyhteisön aseistaminen ja palauttaa luottamus instituutioihimme. .. .. Olen tänään täällä, koska sen vuoden aikana, jonka vietin DIG:n palveluksessa, CIA esti DIG:n työhön liittyvää laillista valvontaa ja ryhtyi kostotoimiin DIG:tä vastaan mielestäni laittomilla tutkimuksilla, jotka kohdistuivat DIG:n jäseniin. ..”

.. Esimerkiksi lakisääteisistä vaatimuksista ja hallituksen asetuksista huolimatta CIA on kieltäytynyt luovuttamasta kaikkia presidentti John F. Kennedyn salamurhaan liittyviä asiakirjoja. DIG:n havainnot asiakirjoista ovat jumissa virastojen välisessä byrokratiassa ..

Liittyen:

.. Osaamiseni ja työkokemukseni DIG:ssä liittyvät COVID-19 -pandemian alkuperään sekä muihin biotieteisiin ja toimintojen tehostamista koskevaan tutkimukseen liittyviin arkaluonteisiin asioihin. ..

⚡️→

.. Uskon, että ODNI:n alaisen kansallisen tiedusteluneuvoston (NIC) ja CIA:n henkilöstö on vuosien ajan peitellyt totuutta COVID-19 -pandemiasta. .. .. DIG:ssä työskennellessäni tiimini tarkasteli sisäistä

viestintää, jonka perusteella päättelin, että ODNI:n kansallinen tiedustelukeskus (NIC) ei silloisen tiedustelupäällikön Avril Hainesin johdolla suorittanut näiden asiakirjojen osalta vakavaa tarkastusta taikka salassapitoluokituksen poistamisia. ..

Olen itsekin seuraillut Hainesia aina väliin ..



- Koronasimulaatio vuonna 2019, eli Event 201:

Järjestelmän ongelmista

.. DNI:n ja CIA:n rooli COVID- viruksen alkuperän peittelyssä vaatii vastuun ottamista, mutta se on vain pieni osa ongelmaa, jonka on aiheuttanut tohtori Anthony Faucin rooli sellaisen järjestelmän luomisessa, joka kannusti vaaralliseen GoF-tutkimukseen Yhdysvalloissa ja ulkomailla. ..

Oma huomio: on oltava tarkkana aina kun syyllisyyttä tai sen painotusta sälytetään - tässä puhutaan kuitenkin viime kädessä historiallisestikin massiivisesta rikoksesta ihmiskuntaa vastaan - tempaus jonka kokonaisvahingon määrää tulee olemaan mahdotonta arvioida. Syyllisellä ei tule olemaan pakopaikkaa.

Erdman jatkaa tarjoten taustaa tuosta “Faucin järjestelmästä” ..

.. ja sen ongelmista ..

.. Nykyisen järjestelmän strateginen valvonta on nykytilassaan lähes mahdotonta ..

Faucin sekaantuminen

Keskeiset havainnot



• Tohtori Anthony Fauci vaikutti tiedusteluyhteisön (IC) analyysiprosessiin ja COVID- viruksen alkuperää koskeviin johtopäätöksiin käyttämällä asemaansa varmistaakseen, että tiedusteluyhteisö kuuli vain valikoitua joukkoa sellaisia asiantuntijoita .. , joiden riippumattomuus oli kyseenalainen. ..

Asiasta aiemmin:

.. Tämä on ristiriidassa tohtori Faucin vuonna 2024 kongressille antaman todistuksen kanssa, jolloin hän vastasi ”ei minun tietääkseni”, kun häneltä kysyttiin, oliko hän antanut tiedusteluvirastolle selvitystä virustutkimuksesta. ..

Eturistiriitaongelmat ..

.. Yli 20 vuoden ajan ei ollut minkäänlaista valvontaa,

joka olisi valvonut, miten tämä suhteiden verkosto vaikutti tutkimukseen, politiikkaan ja kansanterveyteen kokonaisvaltaisesti ..

Tiedusteluyhteisön vinouma

.. Koronaviruksen alkuperän selvittämisestä vastanneet CIA:n ja DNI:n johtajat tekivät analyyttisiä päätöksiä, jotka olivat ristiriidassa alan asiantuntijoiden johtopäätösten ja analyyttisten menetelmien kanssa, ja suosivat johdonmukaisesti zoonoositeoriaa .. .. Tiedusteluyhteisön analyysia COVID-19 -viruksen alkuperästä ruotineessa DIG:n tutkimuksessa nousi esiin useita tyypillisiä teemoja. ..

.. COVID-19 -pandemia osoitti, että tiedusteluyhteisön (IC) tutkimuksessa SARS-CoV-2-viruksen alkuperästä, maailmanlaajuisissa kansanterveysvastatoimissa ja Yhdysvaltojen biopuolustuspolitiikassa on vakavia puutteita, ja se paljasti kansallisen turvallisuuskriisin. ..



– se tosiasia, että niin tiedusteluyhteisö, kansanterveysviranomaiset kuin poliittinen johtokin erehtyivät, on kiistaton. .. .. Ketkä sitten olivat oikeassa? ..

On kuitenkin myös suuri ero siinä, onko kyvytön vai haluton tulemaan tiettyihin johtopäätöksiin ..

.. Nämä ja muut amatöörit, monialaiset tutkijat ja joissakin tapauksissa provokaattoritkin esittivät rohkeita väitteitä, jotka perustuivat rajalliseen, epävarmuutta ja riskejä sisältävään tietoon. He erottelivat totuuden väärän tiedon ja disinformaation tulvasta. He esittivät sen yleisölle ja yrittivät auttaa hallituksia, kansainvälisiä järjestöjä, oppilaitoksia ja muita päätöksenteosta vastaavia virkamiehiä tekemään viisaita valintoja ..

💯 - Kohtuullisen toivoton projekti Suomessa muuten

(mutta sitäkin suurempi kiitos niille, jotka ovat yrittäneet auttaa 🙏👊)

Ironista - Oh yeah 🎯 →

.. Ironista kyllä, juuri tuonlainen työnkuvaus löytyy, kun hakee hakusanalla tiedusteluammattilainen .. .. CIA:lla kesti yli neljä vuotta laatia yhtenäinen, yksimielinen kanta. ODNI:n henkilöstön sähköpostit

osoittivat edelleen vinoumaa luonnollisen alkuperän suuntaan ..

Faucista jälleen:

.. Hänen sekaantumisensa IC:n toimintaan helmikuussa 2020, kun sitä verrataan hänen julkisuudessa nähtyihin toimiinsa ja siihen, mitä on paljastettu yleisölle FOIA- pyyntöjen tuloksena, osoittaa selvästi, että hänen toimintansa oli tarkoituksellista ..

Pandemiasimulaatioista

Erinomainen huomio!



- Pandemia- simulaatioissa ei harjoiteltu vain toimia, vaan myös suhtautumista ja narratiivin ohjausta - kaikilla eri osa- alueilla! →

.. Tiedusteluyhteisön osallistumisen laajuutta tämän tyyppisissä harjoituksissa on vielä tutkittava tarkemmin ..

💯

Esimerkkinä ‘Event 201’ - simulaatio (syksyllä 2019)

- median ja jo etukäteen odotetun “disinformaation” rooli painottui suuresti harjoituksessa ..

Erdman jatkaa:



Ralph Baric ja asiantuntijanäkemyksen nopea evoluutio 😏:

Fauci ja valheellisen narratiivin luoneen tiimin pelureita:

Valtionhallinnon muissa haaroissa - sotilastiedustelu, energiaministeriö - ei oltu ihan samoilla linjoilla ..

(mutta median voima on massiivinen)

.. Maaliskuussa 2021 FBI arvioi kohtuullisella varmuudella, että SARS-CoV-2 -virus sai alkunsa laboratorio-onnettomuudesta. Arvio sisällytettiin elokuussa 2021 julkaistuun 90 päivän tutkimukseen ..

Esimerkki siitä miten Fauci vaikutti NIC:n tekemään arviointiin ..

.. NIC:n 90 päivän tutkimuksesta vastannut virkamies totesi, että tohtori Faucia tulisi pitää asiantuntijana eikä kansanterveysviranomaisena. Tämä näyttää olevan suorassa ristiriidassa tohtori Faucin 3. kesäkuuta 2024 itse antaman todistuksen kanssa, jossa hän totesi, ettei hän ole ”evoluutiovirologi eikä hänellä olisi missään tapauksessa pätevyyttä olla asiantuntija. ..

.. Jossain vaiheessa 12. – 17. elokuuta 2021 välisenä aikana CIA muutti arviotaan siirtyen “laboratorio- onnettomuudesta” → “ei yksimielisyyttä” -päätelmään. DIG:n hallussa olevien asiakirjojen perusteella ei voida sanoa, miksi arvio muuttui. .. .. Elokuussa 2022 edustajainhuoneen valvontavaliokunnan puheenjohtaja Comer lähetti kirjeen tiedustelupäällikkö Hainesille koskien ristiriitaisuuksia 90 päivän tutkimuksen ja energiaministeriön (DOE) kysymys- ja vastausasiakirjan välillä, jotka näyttivät olevan ristiriidassa kansallisen tiedustelukomitean (NIC) raportin johtopäätösten kanssa. ..

.. Vuoden 2022 lopulla CIA:n laatima arviointiluonnos lähetettiin CIA:n ase- ja [joukkotuhoamisaseiden] leviämisenestokeskuksen (WCPMC) johdolle tarkastettavaksi.



Kansalliselle tiedusteluneuvostolle (NIC) ilmoitettiin,

että CIA aikoi esittää tulevassa arvioinnissaan näkemyksen, jonka mukaan virus oli peräisin laboratoriovuodosta.



- Päivä myöhemmin julkaistiin uusi tiedusteluraportti, jonka kuitenkin väitettiin olevan ristiriidassa näiden uusien tietojen kanssa ..

.. Analyytikoita kehotettiin palaamaan asiaan ja tekemään uusi arviointi. .. .. Maaliskuuhun 2023 mennessä suurin osa CIA:n kymmenhenkisestä tiimistä arvioi edelleen, että kyseessä oli laboratoriovuoto.

Seitsemästä teknisestä asiantuntijasta kuusi arvioi, että kyseessä oli laboratoriovuoto.



CIA:n johto – jonka jäsenistä kukaan ei ollut alan asiantuntija – muutti analyyttisen linjauksen kuitenkin muotoon ”emme ehkä koskaan saa tarkkaa

selvyyttä SARS-CoV-2-viruksen alkuperästä”. ..

“etenkin, jos se vain meistä [CIA:n johto] on kiinni” 😏

.. CIA:n arviointiluonnokseen tehtiin muutoksia keskellä yötä – klo 01.53 – eikä Word-asiakirjan muutosten seuranta osoita, kuka muutti tekstiä.

Kaksi analyytikkoa teki valituksen analyyttista

integriteettiä valvovalle asiamiehelle ..

Ja miten homma eteni - integriteetti ei ole kovassa huudossa nykyään:

Erdman kiteyttää kokonaiskuvaa:

.. Vaikka vuosina 2020–2023 havaittiin useita huolestuttavia toimintatapoja ja selvä painotus

zoonoosiin ..



– tämä oli ensimmäinen kerta, kun analyyttisten menetelmien rikkomuksista oli selvää näyttöä. ..

Elokuun 2023 “tietovuoto” ja tiedusteluyhteisön [vinoutunut] reaktio siihen:

Mutta miksi se zoonoosi on tiedustelupuolelle niin tärkeä..? - vastaus siihen tulee kertomaan paljon.

Lausunto käsittelee sitten tapahtumaketjua, joka johti DIG- ryhmän lakkauttamiseen:

.. DIG:n lakkauttaminen on pysäyttänyt tärkeän työn hallinnollisen läpinäkyvyyden puolesta ..



.. Pian tämän jälkeen CIA alkoi seurata [aiempien] DIG:n virkailijoiden tietokoneiden käyttöä ..



.. CIA aloitti myös näitä henkilöitä koskevat tutkimukset ja otti heihin yhteyttä

vaatiakseen heitä saapumaan erilliseen tilaan kuulusteltaviksi osana tätä tutkimusta. ..

.. DIG:n toiminnan lopettamisen jälkeen korona- asioiden siirtämisen NIC:lle lisäksi CIA

otti takaisin 40 laatikkoa asiakirjoja, joiden salassapitoluokituksen poistaminen oli parhaillaan käsiteltävänä. Kyseessä olivat JFK:n murhaa koskevat asiakirjat, joita ei ole vielä julkistettu. .. .. He ottivat myös takaisin MKULTRA-asiakirjat,

joita tiedustelupäällikkö [Gabbard] oli aikeissa käsitellä mahdollisen salassapitoluokituksen poistamisen vuoksi. ..



Erdman päättää:



.. Jos tämä on alisteisen viraston [CIA] reaktio [ODNI:n] johtajan [DNI] Gabbardin määräämille tutkimuksille, ainoa turvallinen tapa puuttua asiaan on julkisuus.



Jos johtaja Gabbard jättäisi tehtävänsä, en usko, että CIA jatkaisi[*?] tällaisista toimista pidättäytymistä. ..

Kovaa settiä yhä CIA:n palkoilla olevalta !😶

\ Lausunto päättyy



CIA:n käsitystä itsestään [ei niin matalahko😏] kuvaa oivasti tiedusteluviraston tiedottajan kuulemisen kestäessä X- alustalle postaama julkinen lausunto ..

Komitea toimi vilpillisesti, kun se kutsui tänään viraston virkamiehen todistamaan ilmoittamatta asiasta CIA:lle .. .. Tämä menettely on pelkkää epärehellistä poliittista teatteria, joka naamioidaan kongressin kuulemistilaisuudeksi. Kuten CIA on jo todennut, COVID-19 on todennäköisesti peräisin laboratoriovuodosta, ja pyrkimykset kyseenalaistaa tämä johtopäätös ovat vilpillisiä.

- Aika uskomatonta; tai ehkei uskomatonta, mutta .. itseriittoista. Valtion virasto kertomassa lainsäätäjille, mitä pitäisi tutkia ja mitä ei ..?

Senaattori Ron Johnson ei myöskään suoranaisesti arvostanut vaan vaati ykskantaan anteeksipyyntöä suoraan CIA:n johtajalta ..

James E. Erdman III:n koko lausunto kirjallisena liitettiin valiokunnan CIA:n johtajalle osoittamaan kirjeeseen:

Alkuperäinen X- ketjuni: