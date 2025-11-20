CDC on Yhdysvaltain tartuntatautien virasto.

CDC | Autismi & rokotteet

- kysymyksiä ja huolenaiheita | sivu 2/9 | 19.11.2025

Väite ”rokotteet eivät aiheuta autismia” ei ole näyttöön perustuva väite, koska tutkimukset eivät ole sulkeneet pois mahdollisuutta, että imeväisikäisten rokotteet aiheuttavat autismia.

Terveysviranomaiset eivät ole [aiemmin] ottaneet huomioon yhteyttä tukevia tutkimuksia.

Terveys- ja sosiaaliministeriö on käynnistänyt kattavan arvioinnin autismin syistä, mukaan lukien tutkimukset uskottavista biologisista mekanismeista ja mahdollisista syy-yhteyksistä. ..”

Ja mitäs meillä taas löytyykään..? -> ROKOTE- EPÄRÖINTI™️🥳

Rokotteet eivät aiheuta autismia* (väite)..



.. *Tämä verkkosivu on päivitetty, koska väite “Rokotteet eivät aiheuta autismia” ei ole todisteisiin perustuva väite. Tieteelliset tutkimukset eivät ole sulkeneet pois mahdollisuutta, että vauvojen rokotteet vaikuttavat autismin kehittymiseen. CDC ja muut HHS:ään kuuluvat liittovaltion terveysvirastot ovat kuitenkin perinteisesti levittäneet tätä lausuntoa rokote- epäröinnin ehkäisemiseksi.

Kontekstiksi - SecondRayer 👆 muotitermin jäljillä eri epistoloissa 😇:

https://x.com/SecondRayer/status/1923291660135416068?s=20

Bäck to CDC:

Terveys- ja sosiaaliministeriö on käynnistänyt autismin syiden kattavan arvioinnin, johon sisältyy tutkimuksia uskottavista biologisista mekanismeista ja mahdollisista syy- yhteyksistä [*myös rokotteiden suhteen]. Tätä verkkosivua päivitetään jatkossa HHS:n autismin syiden kokonaisvaltaisen arvioinnin tuloksena syntyneillä tieteellisillä tuloksilla. ..

.. Seuraavassa esitetään .. yksityiskohtaisesti rokotteita ja autismikirjon häiriöitä koskevan näytön ja tutkimusten tilanne ja niiden puute sekä hahmotellaan HHS:n tulevia tutkimussuuntia vastausten saamiseksi. ..”

Taustaa ..

Noin joka toinen autististen lasten vanhemmista uskoo rokotteiden vaikuttaneen lapsensa autismiin.

Aineisto eri rokotteiden osalta ..

Itse asiassa ei ole vieläkään olemassa tutkimuksia, jotka tukisivat väitettä, jonka mukaan yksikään amerikkalaisille lapsille ennen ensimmäistä ikävuotta suositelluista 20 annoksesta seitsemää imeväisrokotetta EI aiheuttaisi autismia.

MMR:stä erikseen ..

Terveysministeriö arvioi nyt varhaislapsuuden rokotusten ja autismin välisiä uskottavia biologisia mekanismeja. Mekanismeja, joita on tutkittava tarkemmin, ovat muun muassa alumiinisten adjuvanttien vaikutukset, mitokondriohäiriöistä kärsivien lasten riskit, neuroinflammaation aiheuttamat haitat ja paljon muuta.

*Lisähuomiona; tämä ei suju ihan myötätuulessa; Big Pharma/valtapeli/eturistiriita -aspekti on niin massiivinen, että se näkyy avoimesti.

*Alkuperäistä otsikkoa ”Rokotteet eivät aiheuta autismia” ei ole poistettu, koska Yhdysvaltain senaatin terveys-, koulutus-, työ- ja eläkekomitean puheenjohtajan kanssa on sovittu, että se säilyy CDC:n verkkosivustolla.

Niin; kuka on tuo komitean puheenjohtaja? = Kuka vastusti viimeiseen asti RFK:n nimittämistä terveysministeriksi ja vaati tiukkoja ehtoja..?

myös yksi vinkkeli kyseisen sedän rahoitukseen (Pharma- rahoittajat korostettuna pikaisen verkkohaun jälkeen:

https://www.opensecrets.org/members-of-congress/bill-cassidy/summary?cid=N0003024

CDC:n nyt päivitetty autismi- sivu:

https://www.cdc.gov/vaccine-safety/about/autism.html