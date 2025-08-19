CDC muutti käsitteitä piikkien uskottavuuden säilyttämiseksi (suom.)

"Miettikää nyt - CDC itse, yksipuolisella päätöksellä uudelleenmääritteli sen, kuinka maailma on ymmärtänyt rokotteet 200 vuoden ajan"
- Sharyl Attkisson
English version:
https://rumble.com/v6xfo7y-covid-era-changing-concepts-and-definitions.html
'Havainnon kaappaus - näemmekö sen mitä näemme?'
https://open.substack.com/pub/anttisaippa/p/havainnon-kaappaus-naemmeko-sen-mita?r=fw5d5&utm_campaign=post&utm_medium=web&showWelcomeOnShare=false
-- 4.6 (Näyte): käsitteiden ja määritelmien muuttaminen
https://anttisaippa.substack.com/i/115396581/nayte-kasitteiden-ja-maaritelmien-muuttaminen
Sharylin postaus:
https://x.com/SharylAttkisson/status/1911142632710979739
Tekstitys ja editointi: Antti Säippä
