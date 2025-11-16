“.. UKHSA väitti, että lukujen julkaiseminen johtaisi surun murtamien omaisten “ahdistukseen tai vihaan”, jos vaikka yhteys [koronapiikkeihin] paljastuisikin. ..”

Ollaan tässä koronatarinassa todella merkittävässä vaiheessa - kriittinen kysymys onkin: hyväksyykö yleisö tällaiset peruuttelut? Tässä ei nimittäin pelkkä aalto kohu- uutisartikkelita riitä.



(Ja kyllä - valtamedian tällaiset artikkelit voivat hyvin olla osa jopa etukäteen suunnitellun hallitun peruuttelun strategiaa, jolla yleisön aiheellinen raivo lauhdutetaan hiljalleen; ilman annetaan tyhjentyä pallosta hallitusti. Sen jälkeen on turha toivoa tilivelvollisuutta)

Alun alkaen tätä yritti nostaa esille brittiläinen arvostettu patologi Clare Craig.

Telegraphin artikkelista:

“.. Viime vuonna useamman puolueen edustajien välinen ryhmä ilmaisi huolensa “kasvavasta yleisestä ja ammatillisesta huolesta” Yhdistyneen kuningaskunnan ylimääräisten kuolemantapausten määrän suhteen vuodesta 2020 lähtien. ..”

“.. UKHSA:lle ja terveysministeriölle osoittamassaan kirjeessä parlamentin jäsenet ja lordit totesivat, että mahdollisesti kriittiset tiedot – jotka yhdistävät ihmisten koronarokoteannosten päivämäärät heidän kuolemansa päivämääriin – oli luovutettu lääkeyrityksille, mutta niitä ei ollut julkaistu julkisesti. ..”

“.. He väittivät, että tiedot tulisi julkaista “samalla nimettömällä tavalla kuin ne jaettiin lääkeyhtiöille, eikä näytä olevan mitään uskottavaa syytä, miksi sitä ei voitaisi tehdä välittömästi”. ..”

Patologi Craig kirjoitti mm. juuri tästä:

Mukana piilottelun syissä on tietenkin aina varma “Rokote-epäröinnin ehkäiseminen™️”😩



Meitä pelataan ja kovaa; valtavan teollisuudenalan etujen suojelu menee räikeästi kansanterveyden edelle - ja näkyvästi!



Rokotteet ja rokoteohjelmat ovat kestotuottavia virityksiä.

The Telegraph:

Allekirjoittanut on useassa otteessa koettanut tässäkin Substackissa nostaa esille tätä valtavalla rahalla ajettua huolta “rokote- epäröinnistä” etenkin koronan aikana ..

Havainnon kaappaus -artikkelissa:

Takaisin Telegraphiin:

“.. Reform UK (puolue) on sitoutunut julkiseen tutkimukseen ylimääräisistä kuolemista ja väitetyistä koronarokotteen haitoista. ..



.. Nyt sen sijaan vaaleilla valitsematon UKHSA (viranomainen) on osallisena skandaalinomaisessa salailussa, joka koskee ihmisten kuolemien syitä ..”



“.. UsForThem- järjestön oikeudellinen johtaja Ben Kingsley sanoi, että UKHSA:n tapa käsitellä tapausta “paljastaa epätoivon siitä, että nämä tiedot eivät missään nimessä saisi tulla julki”. ..”



“.. Hän lisäsi:



“On väärin, että UKHSA väittää, että näitä tietoja ei pitäisi julkaista, koska yleisö voisi tuntea ahdistusta tai vihaa, jos niissä havaitaan tiettyjä kaavoja tai korrelaatioita.



“On kysyttävä itseltään, miksi yleisöä pidetään kykenemättömänä käsittelemään näitä tietoja. Se paljastaa holhoavan ajattelutavan, joka on ominaista myös pandemian torjuntatoimille – ‘tee kuten sanomme, älä kysy mitään, me tiedämme mikä on sinulle parasta’.” ..”

Myös A. Säippä kirjoitteli Substackissaan mm. Britannian terveysviranomaisten tiedottamisprotokollista keväällä 2023:

Alkuperäinen X- ketjuni täällä:

