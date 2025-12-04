X- ketjuni

Muita merkittäviä rahoittajia ovat muun muassa Yhdistyneen kuningaskunnan ulko-, kansainyhteisö- ja kehitysministeriö (FCDO), Bill & Melinda Gatesin säätiö sekä Google Jigsaw , teknologiajätin ääriliikkeiden torjuntaan keskittyvä ajatushautomo, joka käännettiin amerikkalaisia vastaan vuoden 2016 vaalien jälkeen. ..”

“.. BBC Media Action korostaa työtään laajan kumppaniverkoston kanssa, jonka tavoitteena on “vaikuttaa sosiaalisen median yritysten sääntelyyn”, ja asettuu avoimesti toimijaksi, joka pyrkii ohjaamaan valtiollisia toimia digitaalisella informaatiokentällä . ..”

“.. BBC .. myöntää myös tekevänsä työtä “oikeudellisen, sääntely- ja talousympäristön vahvistamiseksi” voidakseen valvoa informaatioympäristöä. Tämä on suora tunnustus siitä, että USAID:n ja Britannian hallituksen tukema voittoa tavoittelematon järjestö pyrkivät vaikuttamaan hallituksiin, jotta ne valvoisivat informaatioympäristöä. ..”

The Grayzonen haltuunsa saamat asiakirjat paljastavat, miten brittisotilaat ja vakoojat sensuroivat ”kansallisesta turvallisuudesta” uutisointia

“.. BBC Media Actionin raportissa käytetään First Draftin laajaa ja joustavaa määritelmää ”tiedonkulun häiriöstä”, joka kattaa paitsi valheellisen tiedon myös ”mal-informaation” – eli totuudellisen tiedon, joka katsotaan haitallisiksi, kun se esitetään ilman asianmukaista kkehystystä ..”

“.. BBC Media Action huomauttaa, että vastuullisina voidaan pitää valtavirran toimittajia, poliitikkoja ja uskonnollisia johtajia .. Tämä on linjassa viimeaikaisten vaatimusten kanssa, joiden mukaan niille poliittisille ehdokkaille, jotka levittävät disinformaatiota, tulisi määrätä rikosoikeudellisia seuraamuksia. ..”

“.. BBC Media Actionin kohdemaista ja -alueista ei ole olemassa kattavaa luetteloa, mutta artikkelissa mainitaan toimintaa eri maissa ”Salomonsaarista Libyaan” . Artikkelissa mainitaan myös .. että toimii Etiopiassa, Sambiassa ja laajemmin Pohjois-Afrikan alueella. .. ”

“.. julkaisuissaan järjestö suosittelee kahta tuttua keinoa torjumaan ”informaationkulun häiriötä”: ”psykologista rokottamista” tai ”prebunkkausta”, joilla pyritään vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen epäsuosittuja narratiiveja vastaan ..”

“.. BBC Media Action toteuttaa aktiivisesti ennakoivia kokeiluja Pohjois-Afrikasta Itä-Eurooppaan ulottuvilla alueilla ja tekee yhteistyötä muun muassa Cambridgen yliopiston ja Googlen Jigsaw-yksikön kanssa menetelmän jalostamiseksi ja laajentamiseksi. ..”