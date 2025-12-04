BBC:n anti- misinformaatio -yksikkö sai lähes 10% rahoituksestaan USAID:lta .. ?
Foundation for Freedom Onlinen artikkelista poimintoja
Tuoretta kontekstia BBC:hen liittyen:
Ja tässä myös kontekstia USAID:n osalta ..
FFO:n tuoreesta artikkelista:
BBC Media Action on BBC:n kansainvälinen hyväntekeväisyysjärjestö, joka ylläpitää yhtä maailman suurimmista globaaleista mediakehitysverkostoista.
BBC Media Action on ottanut johtavan aseman taistelussa ”misinformaatiota”, ”disinformaatiota” ja ”tiedonkulun häiriötä” [information disorder = *säröjä halutussa narratiivissa] vastaan. ..”
USAID myönsi BBC Media Actionille 2,613 miljoonaa puntaa tilikaudella 2023–24, mikä vastaa 8 % hyväntekeväisyysjärjestön kokonaistuloista. ..”
Muita merkittäviä rahoittajia ovat muun muassa Yhdistyneen kuningaskunnan ulko-, kansainyhteisö- ja kehitysministeriö (FCDO), Bill & Melinda Gatesin säätiö sekä Google Jigsaw, teknologiajätin ääriliikkeiden torjuntaan keskittyvä ajatushautomo, joka käännettiin amerikkalaisia vastaan vuoden 2016 vaalien jälkeen. ..”
BBC Media Action edistää julkisissa raporteissaan ajatusta kehitysmaiden käyttämisestä disinformaation torjuntatekniikoiden testausalustana.
Sen tekniikoihin kuuluu ”prebunkkaus”, psykologinen manipulaatiotekniikka, Google Jigsaw jonka kehitti. ..”
“.. Yhtenä maailman suurimmista ulkomaisista mediavaikuttamisorganisaatioista se mainostaa avoimesti ulottuvansa yli 100 miljoonan ihmisen globaaliin vaikutuspiiriin, toimien 30 maassa ja 50 kielellä. ..”
“.. Vuosina 2023–24 Yhdysvaltain veronmaksajat rahoittivat USAID:n kautta noin 8 prosenttia BBC Media Actionin kokonaistuloista. Rahoitus saatiin sen jälkeen, kun voittoa tavoittelematon järjestö asetti ”disinformaation torjunnan” strategiseksi prioriteetikseen. ..”
Vaalit alettiin maalata riskialttiiksi instituutioksi, koska ei-toivotut ehdokkaat ja liikkeet alkoivat voittaa ..
Lienee ollut iso tekijä SOME- sensuurin arkkitehtuurin luomisessa ..
“.. BBC Media Action korostaa työtään laajan kumppaniverkoston kanssa, jonka tavoitteena on “vaikuttaa sosiaalisen median yritysten sääntelyyn”, ja asettuu avoimesti toimijaksi, joka pyrkii ohjaamaan valtiollisia toimia digitaalisella informaatiokentällä. ..”
“.. Tähän sisältyvät globaalin sensuurijärjestelmän tutut elementit: tekoälypohjaiset tunnistusohjelmat, ”tiedonkulun häiriön” seurantajärjestelmät ja koulujen opetussuunnitelmiin sisällytetyt medialukutaitoa edistävät kampanjat. ..”
Journalisteja ja mediaa koulutetaan maalittamaan narratiivinhallintaa millään tavalla kyseenalaistavat ..
(FFO:n liittämät kuvat BBC Media Actionin ‘Tackling Information Disorder’ -toimintakertomuksesta)
“.. BBC .. myöntää myös tekevänsä työtä “oikeudellisen, sääntely- ja talousympäristön vahvistamiseksi” voidakseen valvoa informaatioympäristöä. Tämä on suora tunnustus siitä, että USAID:n ja Britannian hallituksen tukema voittoa tavoittelematon järjestö pyrkivät vaikuttamaan hallituksiin, jotta ne valvoisivat informaatioympäristöä. ..”
Asiaan liittyen - äskettäin kokoamani artikkeli:
“BBC Media Action siis esittelee käytännössä ylhäältä alas -mallin koko julkisen keskustelun uudistamiseksi – mallin, jossa yhdistyvät poliittinen painostus, teknologinen valvonta ja uutishuoneiden ehdollistaminen verkossa esiintyvän disinformaation torjunnan verukkeella..”
Ironista: BBC Media Action on huolissaan vahvistusharhasta, kaikukammioista ja siitä, että “faktoihin pohjautuvat uutiset” eivät pärjää 😃
“Information disorder”- termi lanseerattiin First Draft -yhteenliittymän toimesta .. kuvassa tuon bändin rosteria.
Taustavaikuttajat eivät yllätä --
NED:n toisasiallisesta roolista on puhuttu melko avoimestikin ..
“.. BBC Media Actionin raportissa käytetään First Draftin laajaa ja joustavaa määritelmää ”tiedonkulun häiriöstä”, joka kattaa paitsi valheellisen tiedon myös ”mal-informaation” – eli totuudellisen tiedon, joka katsotaan haitallisiksi, kun se esitetään ilman asianmukaista kkehystystä ..”
“.. Käytännössä konsepti tarjoaa laajan sanaston, jolla epäsuosittu puhe voidaan luokitella yhteiskunnalliseksi uhaksi. ..”
“.. BBC:n voittoa tavoittelematon organisaatio luettelee useita haitallisia vaikutuksia, joita tiedonkulun häiriöllä on; mm.
- ”ilmastonmuutosta koskevan ymmärryksen vääristyminen”
- ”rokote- epäröinti” ja
- ”poliittisen keskustelun vääristyminen”. ..”
“.. BBC Media Action huomauttaa, että vastuullisina voidaan pitää valtavirran toimittajia, poliitikkoja ja uskonnollisia johtajia .. Tämä on linjassa viimeaikaisten vaatimusten kanssa, joiden mukaan niille poliittisille ehdokkaille, jotka levittävät disinformaatiota, tulisi määrätä rikosoikeudellisia seuraamuksia. ..”
“.. Maaliskuussa 2025 BBC Media Action kuvaili strategiaansa. Se aikoi käyttää globaalia ulottuvuuttaan kokeillakseen kolmannen maailman julkisen mielipiteen digitaalista manipulointia ja kerätä siten arvokasta tietoa siitä, mitkä tekniikat ovat tehokkaimpia. ..”
“.. BBC Media Actionin kohdemaista ja -alueista ei ole olemassa kattavaa luetteloa, mutta artikkelissa mainitaan toimintaa eri maissa ”Salomonsaarista Libyaan”. Artikkelissa mainitaan myös .. että toimii Etiopiassa, Sambiassa ja laajemmin Pohjois-Afrikan alueella. ..”
Rokote- EPÄRÖINTI .. (Vaccine hesitation)
“.. Bill & Melinda Gates -säätiön 961 854 dollarin rahoituksen ansiosta BBC Media Action toimii aktiivisesti myös Nigeriassa, erityisesti torjuakseen COVID-19 -rokotetta vastustavia narratiiveja. ..”
“.. julkaisuissaan järjestö suosittelee kahta tuttua keinoa torjumaan ”informaationkulun häiriötä”: ”psykologista rokottamista” tai ”prebunkkausta”, joilla pyritään vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen epäsuosittuja narratiiveja vastaan ..”
“.. BBC Media Action toteuttaa aktiivisesti ennakoivia kokeiluja Pohjois-Afrikasta Itä-Eurooppaan ulottuvilla alueilla ja tekee yhteistyötä muun muassa Cambridgen yliopiston ja Googlen Jigsaw-yksikön kanssa menetelmän jalostamiseksi ja laajentamiseksi. ..”
Lasten ja nuorten tiukempi ehdollistaminen tietysti myös keskeinen, johon panostetaan .. (Clinton- säätiö komppaa)
“.. OECD:lle antamissaan suosituksissa järjestö korosti medialukutaitoa tulevaisuuden kehityksen avainalueena prebunkkaus- tekniikoiden ohella. ..”
Artikkeli loppuu:
.. Tässäkin tapauksessa BBC Media Actionin painopisteet heijastavat myös laajemman sensuuriteollisuuden painopisteitä, jotka ovat yhä enemmän keskittyneet median ja digitaalisen lukutaidon koulutuksen edistämiseen kouluissa. ..”
