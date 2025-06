Ketjutan suomeksi alle otteita ja kommentaaria artikkelista..

Neljä peruselementtiä:



1. elementti: Pandemiapotentiaalisten taudinaiheuttajien biologinen valvonta



"yleissopimuksissa vaaditaan erityisesti, että jäsenvaltiot velvoitetaan oikeudellisesti rakentamaan infrastruktuuri koko väestön biovalvontaa varten."

--> Koko ympäristö ja biosfääri siis halutaan täyden valvonnan alle, jotta voidaan "paremmin ennustaa" uhkia - myös niiltä suunnilta, joilta niitä ei ole aiemmin tullut...

"Epidemioiden ennustaminen biovalvonnan avulla on ratkaisevan tärkeää pandemiavalmiuden ja -torjunnan tutkimus- ja kehittämisvaiheen (T&K) vauhdittamiseksi, -> tarjoaa biotekniikkatuotteiden tapauksessa *ainutlaatuisen mahdollisuuden käsitellä niitä tavanomaisen sääntelyjärjestelmän ulkopuolella."



[*uskoakseni yksi ydinsyy tähän kyhäelmään]

2. elementti - Tutkimus ja kehitys



".. jäsenvaltioiden edellytetään "tekevän yhteistyötä rakentaakseen, vahvistaakseen ja ylläpitääkseen maantieteellisesti erilaisia valmiuksia ja instituutioita tutkimus- ja kehitystoimintaa varten ... yhteisen agendan pohjalta"

Tämän kaiken 👆 ".. tavoitteena on "lyhentää aikaa [pandemian] julistamisen ja tehokkaiden testien, rokotteiden ja lääkkeiden saataville saamisen välillä"

"T&K-suunnitelma on näin ollen jatkoa WHO:n biovalvontatoimenpiteille [edellä], sillä se saattaa alulle sellaisten taudinaiheuttajien lääkinnällisten tuotteiden tutkimusta ja kehittämistä, jotka on havaittu "One Health" -tyyppisen biologisen valvontakehyksen kautta."

"Ennakoivan" tutkimuksen👆👆👆 ja kehityksen kolikon kääntöpuoli:



"Tällainen ennaltaehkäisevä Tutkimus & Kehitys on saanut WHO:n asiantuntijoita ilmaisemaan vakavaa huolta siitä, että se voi kannustaa toimintakyvyn parantamiseen tähtäävään tutkimukseen (Gain of Function)."

".. 👆tutkimusta pidetään "kaksikäyttöisenä" [dual-use], mikä tarkoittaa, että sitä voidaan käyttää sekä ennaltaehkäiseviin pandemiatoimenpiteisiin että biologisiin aseisiin, on mahdollista, että WHO:n puolustukselliseksi/rauhanomaiseksi väitettyä tutkimus- ja kehitystyötä voitaisiin käyttää myös biologisten aseiden kehittämiseen."

🎯 - tämä on se kysymys, joita toivoisi jokaisen vastuullisen aikuisen edes jossain kohtaa pohtivan..



GoF -tutkimus -> "pandemia" -> pikarokotteet? (+ rinse and repeat?)



".. COVID-19:n erittäin todennäköinen laboratoriovuoto- alkuperä kertoo näiden taudinaiheuttajien kyvystä aiheuttaa vakavia maailmanlaajuisia häiriöitä. Tämä herättää huolta siitä, tehdäänkö tällaista vaarallisia taudinaiheuttajia koskevaa ennaltaehkäisevää tutkimus- ja kehitystyötä todellisuudessa "varautumistarkoituksessa" - varsinkin kun otetaan huomioon, että ennaltaehkäisevällä tutkimus- ja kehitystyöllä on oletettavasti ratkaiseva merkitys suurten lääketehtaiden omistamien pandemialääkkeiden markkinoille saattamisessa."

".. Ottaen lisäksi huomioon CEPI:n perustajan ja entisen Wellcome Trustin johtajan Jeremy Farrarin aseman nyt WHO:n johtavana tiedemiehenä ja samalla CEPI:n johtavan roolin COVID-19-rokotteiden tutkimus- ja kehitystyön rahoittamisessa.. -->

.. on erittäin todennäköistä, että CEPI ja muut WHO:n julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet, joilla on taloudellisia eturistiriitoja, sitten kuitenkin toteuttavat myös näiden tulevien pandemiapotentiaalisten taudinaiheuttajien tutkimus- ja kehitystyötä."

3. elementti - Sääntelyväylät



"Keskeinen tekijä rokotteiden kehitysajan lyhentämisessä on sääntelyn purkaminen, joka mahdollistaa hyväksymättömien lääkkeiden nopean kehittämisen ja jakelun."

"Uusi IHR tarjoaa riittävät sääntelymahdollisuudet sille, että hyväksymättömät lääkkeet pääsevät markkinoille pandemian sattuessa. .. -> upea aukko uusille riskialttiille biotekniikkatuotteille, joista Big Pharman uudet yritysostot muodostuvat."

👆"WHO kehottaa .. jäsenvaltioita "ryhtymään toimiin varmistaakseen, että [niillä on] oikeudelliset, hallinnolliset ja taloudelliset puitteet, jotka tukevat hätätilanteessa myönnettäviä käyttölupia .."

16/



"WHO:n COVID-19-rokotteen käyttöönotto "hätäkäyttöluvalla" [EUL] - rokotteen joka aiheutti vakavia sivuvaikutuksia - on osoittanut, mitä seurauksia on siitä, että lääke saatetaan markkinoille hätätilanteen varjolla .. ->

.. samalla se osoitti kuitenkin myös sen, että tällainen tavanomaisen hyväksynnän ulkopuolella olevien biologisten lääkkeiden sääntelyväylä, jonka avulla kehittäjät voivat ohittaa tavanomaiset testausmenettelyt, voi olla toisaalta myös erittäin kannattava."

🎯 - Bingo! --> sisäistämisen arvoinen summaus!



"Kaaoksen ja pelon keskellä useimpien ihmisten normit voidaan sivuuttaa turvallisuuden nimissä - ilmiö, jonka ehkä näkyvin osoitus olivat rokotemandaatit."

4. elementti - Hyväksymättömien lääkinnällisten tuotteiden käytön määrääminen



"Vaikka digitaalinen rokotepassi ei toimikaan varsinaisena kovana pakotteena [suora fyysinen pakko], .. se toimii kuitenkin ehdollisena pakotteena, joka tarjoaa valinnanvapauden illuusion."

"Rokotustodistuksen vaatiminen edellytyksenä perusoikeuksille - kuten työpaikan saamiselle, ravintolassa syömiselle tai matkustamiselle - pakottaa ihmiset, jotka eivät muuten ottaisi rokotetta, tekemään niin, ja rankaisee niitä, jotka ilmaisevat vapaata tahtoaan."

21/



"WHO:n johtavalla tutkijalla Jeremy Farrarilla on oletettavasti suuri vaikutusvalta näiden rokotepasseihin liittyvien "standardien" laatimisessa. Lisäksi hänen organisaationsa CEPI on keskeinen "tauti X:ää" vastaan tarkoitetun rokoteteknologian tutkija ja kehittäjä, mikä lisää sen todennäköisyyttä, että WHO:n yksityiset sidosryhmät vaikuttavat tähän prosessiin liittyvään päätöksentekoon."

"Tämän kokoluokan todentamisjärjestelmät asettavat kansalaisten oikeuden harjoittaa perustoimintoja - kuten matkustaa, syödä ravintolassa tai tehdä työtä - hallitusten ja mahdollisesti työnantajien käsiin.



Siviilien oikeudet ovat siten ehdollisia, ja ne määräytyvät massiiviseen digitaaliseen keskukseen tallennettujen tietojen perusteella, joka on jakamisen osalta maailmanlaajuinen. Tässä järjestelmässä kansallisten hallitusten lisäksi myös kokonainen maailmanlaajuinen byrokraattinen koneisto pääsee käsiksi omien kansalaistensa terveystietoihin."

"WHO väittää, että sen tavoitteena on "edistää terveyttä, pitää maailma turvallisena ja palvella haavoittuvassa asemassa olevia" - mutta onko asia todella näin, kun se samalla panee täytäntöön kansainvälisiä lakeja, jotka viimekädessä palvelevat jättiyritysten etuja ja heikentävät suuren yleisön ihmisoikeuksia?"

- Nämä poiminnat antanevat osviittaa siitä, mitä kaikkea muuta näiden modernien "pandemiamarkkinoiden" kylkiäisenä halutaan tuoda.. alla vielä artikkelin lopputoteamus:



"Big Pharma saavutti tämän oman tuhoutumispistettä lähellä olevan tilanteensa, koska .. ->

.. koska se haluaa vaurastua ja laajentua ja koska se edellyttää, että lääketieteellisten tuotteiden on tuotettava voittoa myönteisten terveystulosten sijasta.



Tämä kulttuurinen ajattelutapa on johtanut maailman nyt sitten tähän, lopulliseen vastakkainasetteluun kaikkien "kansanterveyslaitosten" globaalin kaappauksen ja totuuden välillä - totuuden, joka on tehokkain hoitokeino tähän "korporatiiviseen" pandemiaan."

Lopuksi vielä taustoittava ote artikkelin alusta:



".. Ongelma alkaa siitä vaanivasta taloudellisesta uhkakuvasta, joka uhkaa 20 suurinta lääkeyhtiötä: vuoteen 2030 mennessä 180 miljardin dollarin liikevaihto on vaarassa. Tämä uhka, jota kutsutaan "patenttijyrkänteeksi", on lääketeollisuudessa säännöllisesti esiintyvä ongelma. .."

