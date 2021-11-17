Äkillisiin terveysongelmiin vuonna 2021 (- 2025) törmänneitä urheilijoita...
Alla koontaa nuoria - ja valtaosassa tapauksia huippukuntoisia huippu- urheilijoita kohdanneista äkillisistä terveysongelmista. Aloitin keräämään (ainoastaan sosiaalisessa mediassa vastaantulevaa) materiaalia kuukausi sitten, suurin piirtein lokakuun viimeisen viikon tuntumassa. (Tämä on vasta vain artikkelin pohja, mutta esillä yleisen tietoisuuden herättämiseksi.)
***(Joukossa on myös kuvankaappauksia artikkeleista ja postauksista, joita tässä ei mainita.)
**(jos ei halua kääntää google- chromella, tämä kääntäjä toimii myös)
Tragedia San Martino delle Scalessa: 23-vuotias kuolee kaksi kuukautta veljensä jälkeen
https://palermolive.it/amp/tragedia-san-martino-delle-scale-23enne-muore-decesso-fratello-favignana/
24-vuotias jääkiekkoilija kuoli – Kai Suikkanen näki, kun pelaaja lyyhistyi kentälle
https://www.iltalehti.fi/jaakiekko/a/62a3a1cf-f6ad-4d8e-920a-3a210370ec2b
Nuori Saurashtran kriketinpelaaja Avi Barot kuolee sydänpysähdyksen jälkeen
https://www.thehindu.com/sport/cricket/young-saurashtra-cricket-player-avi-barot-dies-after-suffering-cardiac-arrest/article37015873.ece
'SUURI KIITOS' Jalkapalloilija Wessam Abou Ali, 22, hereillä mutta 'järkyttynyt' sairaalassa romahdettuaan kentällä 'kauhea kokemus'
https://www.thesun.co.uk/sport/football/16118079/footballer-wessam-abou-ali-awake-hospital-collapse/
Besiktasin Fabrice N'Sakala toipuu sairaalassa kentällä tapahtuneen romahduksen jälkeen
https://www.theguardian.com/football/2021/aug/22/fabrice-nsakala-besiktas-collapse
25-vuotias belgialainen jalkapalloilija sai sydänpysähdyksen kentällä... "Valot sammuivat"
https://www.sudinfo.be/id411745/article/2021-08-18/25-ans-un-joueur-belge-de-football-fait-un-arret-cardiaque-sur-le-terrain-avant
Jalkapalloilija kuoli ottelun jälkeen: joukkuetoverit yrittivät pelastaa hänet
https://www.leprogres.fr/culture-loisirs/2021/09/11/deces-d-un-joueur-de-foot-apres-un-match-ses-coequipiers-ont-tout-tente-pour-le-sauver
18-vuotias Rune romahtaa RDS-kentällä: "Mitä enemmän aikaa kului, sitä enemmän huolestuin", muistelee mies, joka pelasti hänen henkensä
https://www.sudinfo.be/id409738/article/2021-08-07/rune-jeune-joueur-de-18-ans-secroule-sur-le-terrain-du-rds-plus-le-temps-passe
DFB-ottelu keskeytetty! Linjatyöntekijä kannetaan pois kentältä
https://www.rtl.de/cms/dfb-spiel-unterbrochen-linienrichterin-vom-platz-getragen-4834888.html
RC Strasbourg : Dimitri Liénard joutui huonovointisuuden uhriksi
https://madeinfoot.ouest-france.fr/infos/article-rc-strasbourg-dimitri-lienard-a-ete-victime-d-un-malaise-354221.html
Barcelonan tähti Sergio Aguero otettiin sairaalaan "sydäntutkimukseen" rintakivun jälkeen ottelun aikana
https://edition.cnn.com/2021/10/31/football/sergio-aguero-barcelona-chest-pain-spt-intl/index.html
Emil Palsson: Palsson: Jalkapalloilija romahtaa sydänpysähdykseen Norjassa pelatun ottelun aikana
https://www.independent.co.uk/sport/football/norway-footballer-emil-palsson-cardiac-arrest-b1949583.html
Saint-Etienneläinen triathlonisti Antoine Méchin lopettaa kautensa ja "ei ottaisi rokotetta uudelleen"
https://www.sudouest.fr/sport/course-pedestre/triathlon/le-triathlete-saintais-antoine-mechin-met-un-terme-a-sa-saison-et-ne-se-referait-pas-vacciner-si-c-etait-a-refaire-6234090.php
Luis Ojeda Suárez, jalkapalloilija ja entinen UD Las Palmasin nuorisomaajoukkueen pelaaja, on kuollut äkillisesti 20-vuotiaana
https://www.antena3.com/noticias/deportes/futbol/emotiva-carta-lola-ortiz-muerte-novio-futbolista-luis-ojeda-soporto-idea-volver-ver-verte-nunca-mas_20210426608696616e5d5b0001eb20e9.html
De Pannen pyöräilyn ihmelapsi Greg Luyssen (22) siitä, että hänen oli pakko lähteä sydänongelmien takia: "En halua enää koskaan sitä kamalaa tunnetta"
Pedro Obiang: 29-vuotias ammattilaisjalkapalloilija sai sydänlihastulehduksen COVID-19-rokotteen jälkeen, mahdollinen uran loppu
https://thecovidworld.com/pedro-obiang-29-year-old-professional-footballer-suffers-myocarditis-after-covid-19-vaccine/
Teini-ikäinen ratsastajatähti Cienna Knowles joutui sairaalaan verihyytymien vuoksi Pfizerin rokotteen jälkeen
https://www.news.com.au/lifestyle/health/health-problems/teen-equestrian-star-cienna-knowles-hospitalised-with-blood-clots-after-pfizer-vaccine/news-story/286e7cd42e896b091e4b257322296a05
Dorchesterin Jimmy Hayes, "human force", joka eli unelmaansa - ensin BC, sitten Bruins - kuolee 31-vuotiaana
https://www.bostonglobe.com/2021/08/23/sports/jimmy-hayes-former-bruin-boston-college-hockey-champ-dies-31/
Kjeld Nuis (31) kertoo Instagramissa, että hänen terveytensä on kohentumassa. Kaksi viikkoa sitten hän joutui sairaalaan sydänpussin tulehduksen vuoksi, mutta onneksi hän toipui pian
https://www.rtlboulevard.nl/entertainment/news/artikel/5243606/kjeld-nuis-vaccinatie-ziek-update
Jeremy Chardy: Chardy: Kadun rokotusten ottamista. Minulla on nyt useita ongelmia
https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/Tennis_Interviews/102836/jeremy-chardy-i-regret-getting-vaccinated-i-have-series-of-problems-now/
Volley Bergamo on ilmoittanut 38-vuotiaan Conegliano-hyökkääjän poissaolosta tavanomaisessa alkukauden kokouksessaan. Samaan aikaan viidestä kansainvälisestä lentopalloilijasta on tullut Modenassa rokotuskampanjan puolesta liputtavia
https://www.lapressa.it/notiziario/sport/la-campionessa-di-volley-ho-una-pericardite-post-vaccino
Yusuke Kinoshita: 27-vuotias baseball-ammattilainen kuoli 5 viikkoa sen jälkeen, kun hän oli saanut COVID-19-rokotteen
https://thecovidworld.com/yusuke-kinoshita-27-year-old-japanese-professional-baseball-player-dies-7-weeks-after-covid-19-vaccine/
Cyclocross-tähti Ceylin del Carmen Alvarado joutuu jättämään Superprestigen ja maailmancupin alun väliin. Hänen tiiminsä Alpecin-Fenixin mukaan 23-vuotiaalla hollantilaisella urheilijalla, joka on tällä hetkellä Euroopan mestari, on "epänormaali verenkuva"
https://www.nu.nl/sport-overig/6160296/veldrijdster-alvarado-voorlopig-niet-in-actie-door-verstoord-bloedbeeld.html
Greg van Avermaet ei ole kokenut hyvää kilpakesää. Belgialainen ei pystynyt läpimurtoon Tour de Francessa, eikä hänen kuntonsa ole hyvä myöskään Benelux-kiertueella. AG2R Citroënin kuljettajan mukaan se johtuu hänen kesäkuussa saamastaan Pfizer-rokotteesta
https://www.indeleiderstrui.nl/wielrennen/van-avermaet-wijst-naar-vaccin-als-oorzaak-vormdip-op-deze-manier-heeft-wk-geen-zin/amp?__twitter_impression=true
Kolme kemppiläistä nuorta pyöräilijää kärsi sydänongelmista kilpailun jälkeen. Kaikki ovat Acrog-Tormans BC:n pyöräilijöitä. Arendonkin juniori Joppe Erpels päätyi jopa tehohoitoon joksikin aikaa, Geelin Xander Verhagenilla oli ongelmia harjoittelussa ja tulokas Yarno Van Herckille oli sunnuntaina shokki, kun hän tunsi yhtäkkiä pistoa rinnassaan Herman Vanspringelin timanttikilpailun aikana
https://rtv.be/artikels/jonge-kempense-wielrenners-krijgen-hartklachten-na-vaccinatie-a102612
Paikallinen teini, Queens- yliopiston opiskelija menehtyi äkillisesti lääketieteellisen hätätilanteen jälkeen
https://www.kawartha411.ca/2021/10/01/local-teen-queens-university-student-passed-away-suddenly-after-medical-emergency/
Oilersin hyökkääjä Josh Archibald pois kokoonpanosta määräämättömäksi ajaksi sydänlihastulehduksen takia. Edmonton Oilersin valmentaja Dave Tippett on kertonut, että hyökkääjä Josh Archibald on toistaiseksi sivussa, kun hänellä on diagnosoitu sydänlihastulehdus
https://www.si.com/hockey/.amp/news/oilers-forward-josh-archibald-out-indefinitely-with-myocarditis
TORONTO -- Torontolaisen nuoren äidin murtunut aviomies, jonka vaimo kuoli yllättäen juoksulenkillä tänä viikonloppuna, sanoo, että hän on menettänyt "kaiken" ja että hänen elämänsä ei tule koskaan olemaan entisensä
https://toronto.ctvnews.ca/husband-of-toronto-mother-who-died-suddenly-on-run-says-he-lost-his-everything-1.5501767
Teini sai sydänpysähdyksen painonnosto- session jälkeen, 6 päivää ensimmäisen Covid-19-pistoksen jälkeen
https://www.straitstimes.com/singapore/health/16-year-old-suffers-cardiac-arrest-following-strenuous-weightlifting-session-six
Entinen Atlanta Hawks -vahti Brandon Goodwin väittää COVID-19-rokotteen päättäneen hänen kautensa
https://www.peachtreehoops.com/2021/10/3/22706769/former-atlanta-hawks-guard-brandon-goodwin-claims-covid-19-vaccine-ended-his-season
Glasgow'n maahockey -pelaaja, joka "kuoli" lähes kymmeneksi minuutiksi romahdettuaan kentällä, kiittää parasta kaveriaan henkensä pelastamisesta
https://www.thescottishsun.co.uk/news/7832060/glasgow-hockey-player-died-collapse-life/amp/
David Jenkins kuollut 31-vuotiaana: kunnianosoitus Tom Daleyn ex-sukellusvalmentajalle, joka oli keskeinen osa Team GB:tä Tokion olympialaisissa
https://metro.co.uk/2021/10/12/david-jenkins-dead-at-31-tributes-pour-in-for-team-gb-olympic-diving-coach-15404658/amp/?__twitter_impression=true
Bayernin koripalloilija Paul Zipser joutuu hätäleikkaukseen aivoverenvuodon vuoksi - operaatio onnistui hyvin
https://www.fr.de/sport/drama-um-zipser-90801217.html
Florian Dagoury: Doury: Maailmanennätyksen haltija staattisessa hengityksen pidättämisessä vapaasukelluksessa - Pfizer-rokotteen jälkeen diagnosoitu sydänlihastulehdus, uran mahdollinen loppu
https://thecovidworld.com/florian-dagoury-world-record-holder-in-static-breath-hold-freediving-diagnosed-with-myopericarditis-after-pfizer-vaccine-possible-end-of-career/
Gold Coastin jalkapalloyhteisö kokoontui tytön, 14, ympärille, kun hän sai sydänkohtauksen kentällä
Daniel Aakervik: Hiihtourheilun suurimpiin lahjakkuuksiin lukeutuva henkilö sai vakavan reaktion COVID-rokotteesta: Yksi m: "Tunsin heti, että jokin oli vialla"
https://thecovidworld.com/daniel-aakervik-one-of-the-greatest-i-immediately-felt-something-was-wrong/
Samaa myös ”julkkisten” keskuudessa:
MTV:n tosi-tv-tähti Jagnoor Aneja kuoli 40-vuotiaana sydänkohtauksen jälkeen, kun hämmentynyt kaveri sanoo hänen olleen "täysin terve"
https://www.thesun.co.uk/tv/16752703/reality-star-jagnoor-aneja-dead-40-heart-attack/
***
Myöhemmin lisättyjä:
Sherrif Tiraspolin laitahyökkääjä Adama Traoresta tuli viimeisin korkean profiilin pelaaja, joka romahti kentällä, kun hän kaatui rintaansa puristaen Mestarien liigan tappiossa Real Madridia vastaan
https://www.dailymail.co.uk/sport/sportsnews/article-10241917/Sherrif-Tiraspol-winger-Adama-Traore-goes-clutching-chest-Real-Madrid-defeat.html
Wiganin Charlie Wyke vakaana sairaalassa romahdettuaan kesken harjoitusten
https://www.theguardian.com/football/2021/nov/25/wigan-athletic-charlie-wyke-stable-in-hospital-after-training-collapse
Filippiiniläinen koripallotähti Roider Cabrera kärsii sydänpysähdyksestä ja romahtaa - kiidätetään sairaalaan tajunnan menetyksen jälkeen
Barcelonan Sergio Agüero ilmoittaa jäävänsä eläkkeelle sydänsairauden takia (myös alla)
https://www.theguardian.com/football/2021/dec/13/barcelona-sergio-aguero-to-announce-retirement-with-heart-condition
Sergio 'El Kun' Aguero jättää jalkapallon sydänongelmien vuoksi
Ranskan Ligue 1 -jalkapalloilija Martin Terrier joutui tajuttomuuteen ottelun aikana
Qatarilainen jalkapalloilija Othman Coulibaly, 32, menehtyi traagisesti – sydän pysähtyi kesken kilpailun
Qatarilainen jalkapalloilija sai sydänkohtauksen Al Wakra Clubin ottelussa Al Rayyania vastaan, jalkapalloseuran lausunnon mukaan
https://t.me/disclosetv/6389
Kolminkertaisesti rokotetulla sveitsiläisellä olympiaurheilijalla Fabienne Schlumpfilla diagnosoitiin sydänlihastulehdus - ei ehkä enää koskaan pysty kilpailemaan
Swiss Olympian athlete Sarah Atcho has pericarditis from her booster
usta.
Brittiläinen jalkapalloilija, 35, kuoli yllättäen Dubaissa "sydänkohtauksen jälkeen kentällä", ystävät kunnioittavat häntä.
Kaksi jalkapalloilijaa kuoli sydänkohtaukseen Walesissa ja Bradfordissa.
https://www.independent.co.uk/sport/foota käsitteleviä artikkeleita:
