Alla koontaa nuoria - ja valtaosassa tapauksia huippukuntoisia huippu- urheilijoita kohdanneista äkillisistä terveysongelmista. Aloitin keräämään (ainoastaan sosiaalisessa mediassa vastaantulevaa) materiaalia kuukausi sitten, suurin piirtein lokakuun viimeisen viikon tuntumassa. (Tämä on vasta vain artikkelin pohja, mutta esillä yleisen tietoisuuden herättämiseksi.)

***(Joukossa on myös kuvankaappauksia artikkeleista ja postauksista, joita tässä ei mainita.)

**(jos ei halua kääntää google- chromella, tämä kääntäjä toimii myös)

Tragedia San Martino delle Scalessa: 23-vuotias kuolee kaksi kuukautta veljensä jälkeen

https://palermolive.it/amp/tragedia-san-martino-delle-scale-23enne-muore-decesso-fratello-favignana/

24-vuotias jääkiekkoilija kuoli – Kai Suikkanen näki, kun pelaaja lyyhistyi kentälle

https://www.iltalehti.fi/jaakiekko/a/62a3a1cf-f6ad-4d8e-920a-3a210370ec2b

Nuori Saurashtran kriketinpelaaja Avi Barot kuolee sydänpysähdyksen jälkeen

https://www.thehindu.com/sport/cricket/young-saurashtra-cricket-player-avi-barot-dies-after-suffering-cardiac-arrest/article37015873.ece

'SUURI KIITOS' Jalkapalloilija Wessam Abou Ali, 22, hereillä mutta 'järkyttynyt' sairaalassa romahdettuaan kentällä 'kauhea kokemus'

https://www.thesun.co.uk/sport/football/16118079/footballer-wessam-abou-ali-awake-hospital-collapse/

Besiktasin Fabrice N'Sakala toipuu sairaalassa kentällä tapahtuneen romahduksen jälkeen

https://www.theguardian.com/football/2021/aug/22/fabrice-nsakala-besiktas-collapse

25-vuotias belgialainen jalkapalloilija sai sydänpysähdyksen kentällä... "Valot sammuivat"

https://www.sudinfo.be/id411745/article/2021-08-18/25-ans-un-joueur-belge-de-football-fait-un-arret-cardiaque-sur-le-terrain-avant

Jalkapalloilija kuoli ottelun jälkeen: joukkuetoverit yrittivät pelastaa hänet

https://www.leprogres.fr/culture-loisirs/2021/09/11/deces-d-un-joueur-de-foot-apres-un-match-ses-coequipiers-ont-tout-tente-pour-le-sauver

18-vuotias Rune romahtaa RDS-kentällä: "Mitä enemmän aikaa kului, sitä enemmän huolestuin", muistelee mies, joka pelasti hänen henkensä

https://www.sudinfo.be/id409738/article/2021-08-07/rune-jeune-joueur-de-18-ans-secroule-sur-le-terrain-du-rds-plus-le-temps-passe

DFB-ottelu keskeytetty! Linjatyöntekijä kannetaan pois kentältä

https://www.rtl.de/cms/dfb-spiel-unterbrochen-linienrichterin-vom-platz-getragen-4834888.html

RC Strasbourg : Dimitri Liénard joutui huonovointisuuden uhriksi

https://madeinfoot.ouest-france.fr/infos/article-rc-strasbourg-dimitri-lienard-a-ete-victime-d-un-malaise-354221.html

Barcelonan tähti Sergio Aguero otettiin sairaalaan "sydäntutkimukseen" rintakivun jälkeen ottelun aikana

https://edition.cnn.com/2021/10/31/football/sergio-aguero-barcelona-chest-pain-spt-intl/index.html

Emil Palsson: Palsson: Jalkapalloilija romahtaa sydänpysähdykseen Norjassa pelatun ottelun aikana

https://www.independent.co.uk/sport/football/norway-footballer-emil-palsson-cardiac-arrest-b1949583.html

Saint-Etienneläinen triathlonisti Antoine Méchin lopettaa kautensa ja "ei ottaisi rokotetta uudelleen"

https://www.sudouest.fr/sport/course-pedestre/triathlon/le-triathlete-saintais-antoine-mechin-met-un-terme-a-sa-saison-et-ne-se-referait-pas-vacciner-si-c-etait-a-refaire-6234090.php

Luis Ojeda Suárez, jalkapalloilija ja entinen UD Las Palmasin nuorisomaajoukkueen pelaaja, on kuollut äkillisesti 20-vuotiaana

https://www.antena3.com/noticias/deportes/futbol/emotiva-carta-lola-ortiz-muerte-novio-futbolista-luis-ojeda-soporto-idea-volver-ver-verte-nunca-mas_20210426608696616e5d5b0001eb20e9.html

De Pannen pyöräilyn ihmelapsi Greg Luyssen (22) siitä, että hänen oli pakko lähteä sydänongelmien takia: "En halua enää koskaan sitä kamalaa tunnetta"

Pedro Obiang: 29-vuotias ammattilaisjalkapalloilija sai sydänlihastulehduksen COVID-19-rokotteen jälkeen, mahdollinen uran loppu

https://thecovidworld.com/pedro-obiang-29-year-old-professional-footballer-suffers-myocarditis-after-covid-19-vaccine/

Teini-ikäinen ratsastajatähti Cienna Knowles joutui sairaalaan verihyytymien vuoksi Pfizerin rokotteen jälkeen

https://www.news.com.au/lifestyle/health/health-problems/teen-equestrian-star-cienna-knowles-hospitalised-with-blood-clots-after-pfizer-vaccine/news-story/286e7cd42e896b091e4b257322296a05

Dorchesterin Jimmy Hayes, "human force", joka eli unelmaansa - ensin BC, sitten Bruins - kuolee 31-vuotiaana

https://www.bostonglobe.com/2021/08/23/sports/jimmy-hayes-former-bruin-boston-college-hockey-champ-dies-31/

Kjeld Nuis (31) kertoo Instagramissa, että hänen terveytensä on kohentumassa. Kaksi viikkoa sitten hän joutui sairaalaan sydänpussin tulehduksen vuoksi, mutta onneksi hän toipui pian

https://www.rtlboulevard.nl/entertainment/news/artikel/5243606/kjeld-nuis-vaccinatie-ziek-update

Jeremy Chardy: Chardy: Kadun rokotusten ottamista. Minulla on nyt useita ongelmia

https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/Tennis_Interviews/102836/jeremy-chardy-i-regret-getting-vaccinated-i-have-series-of-problems-now/

Volley Bergamo on ilmoittanut 38-vuotiaan Conegliano-hyökkääjän poissaolosta tavanomaisessa alkukauden kokouksessaan. Samaan aikaan viidestä kansainvälisestä lentopalloilijasta on tullut Modenassa rokotuskampanjan puolesta liputtavia

https://www.lapressa.it/notiziario/sport/la-campionessa-di-volley-ho-una-pericardite-post-vaccino

Yusuke Kinoshita: 27-vuotias baseball-ammattilainen kuoli 5 viikkoa sen jälkeen, kun hän oli saanut COVID-19-rokotteen

https://thecovidworld.com/yusuke-kinoshita-27-year-old-japanese-professional-baseball-player-dies-7-weeks-after-covid-19-vaccine/

Cyclocross-tähti Ceylin del Carmen Alvarado joutuu jättämään Superprestigen ja maailmancupin alun väliin. Hänen tiiminsä Alpecin-Fenixin mukaan 23-vuotiaalla hollantilaisella urheilijalla, joka on tällä hetkellä Euroopan mestari, on "epänormaali verenkuva"

https://www.nu.nl/sport-overig/6160296/veldrijdster-alvarado-voorlopig-niet-in-actie-door-verstoord-bloedbeeld.html

Greg van Avermaet ei ole kokenut hyvää kilpakesää. Belgialainen ei pystynyt läpimurtoon Tour de Francessa, eikä hänen kuntonsa ole hyvä myöskään Benelux-kiertueella. AG2R Citroënin kuljettajan mukaan se johtuu hänen kesäkuussa saamastaan Pfizer-rokotteesta

https://www.indeleiderstrui.nl/wielrennen/van-avermaet-wijst-naar-vaccin-als-oorzaak-vormdip-op-deze-manier-heeft-wk-geen-zin/amp?__twitter_impression=true

Kolme kemppiläistä nuorta pyöräilijää kärsi sydänongelmista kilpailun jälkeen. Kaikki ovat Acrog-Tormans BC:n pyöräilijöitä. Arendonkin juniori Joppe Erpels päätyi jopa tehohoitoon joksikin aikaa, Geelin Xander Verhagenilla oli ongelmia harjoittelussa ja tulokas Yarno Van Herckille oli sunnuntaina shokki, kun hän tunsi yhtäkkiä pistoa rinnassaan Herman Vanspringelin timanttikilpailun aikana

https://rtv.be/artikels/jonge-kempense-wielrenners-krijgen-hartklachten-na-vaccinatie-a102612

Paikallinen teini, Queens- yliopiston opiskelija menehtyi äkillisesti lääketieteellisen hätätilanteen jälkeen

https://www.kawartha411.ca/2021/10/01/local-teen-queens-university-student-passed-away-suddenly-after-medical-emergency/

Oilersin hyökkääjä Josh Archibald pois kokoonpanosta määräämättömäksi ajaksi sydänlihastulehduksen takia. Edmonton Oilersin valmentaja Dave Tippett on kertonut, että hyökkääjä Josh Archibald on toistaiseksi sivussa, kun hänellä on diagnosoitu sydänlihastulehdus

https://www.si.com/hockey/.amp/news/oilers-forward-josh-archibald-out-indefinitely-with-myocarditis

TORONTO -- Torontolaisen nuoren äidin murtunut aviomies, jonka vaimo kuoli yllättäen juoksulenkillä tänä viikonloppuna, sanoo, että hän on menettänyt "kaiken" ja että hänen elämänsä ei tule koskaan olemaan entisensä

https://toronto.ctvnews.ca/husband-of-toronto-mother-who-died-suddenly-on-run-says-he-lost-his-everything-1.5501767

Teini sai sydänpysähdyksen painonnosto- session jälkeen, 6 päivää ensimmäisen Covid-19-pistoksen jälkeen

https://www.straitstimes.com/singapore/health/16-year-old-suffers-cardiac-arrest-following-strenuous-weightlifting-session-six

Entinen Atlanta Hawks -vahti Brandon Goodwin väittää COVID-19-rokotteen päättäneen hänen kautensa

https://www.peachtreehoops.com/2021/10/3/22706769/former-atlanta-hawks-guard-brandon-goodwin-claims-covid-19-vaccine-ended-his-season

Glasgow'n maahockey -pelaaja, joka "kuoli" lähes kymmeneksi minuutiksi romahdettuaan kentällä, kiittää parasta kaveriaan henkensä pelastamisesta

https://www.thescottishsun.co.uk/news/7832060/glasgow-hockey-player-died-collapse-life/amp/

David Jenkins kuollut 31-vuotiaana: kunnianosoitus Tom Daleyn ex-sukellusvalmentajalle, joka oli keskeinen osa Team GB:tä Tokion olympialaisissa

https://metro.co.uk/2021/10/12/david-jenkins-dead-at-31-tributes-pour-in-for-team-gb-olympic-diving-coach-15404658/amp/?__twitter_impression=true

Bayernin koripalloilija Paul Zipser joutuu hätäleikkaukseen aivoverenvuodon vuoksi - operaatio onnistui hyvin

https://www.fr.de/sport/drama-um-zipser-90801217.html

Florian Dagoury: Doury: Maailmanennätyksen haltija staattisessa hengityksen pidättämisessä vapaasukelluksessa - Pfizer-rokotteen jälkeen diagnosoitu sydänlihastulehdus, uran mahdollinen loppu

https://thecovidworld.com/florian-dagoury-world-record-holder-in-static-breath-hold-freediving-diagnosed-with-myopericarditis-after-pfizer-vaccine-possible-end-of-career/

Gold Coastin jalkapalloyhteisö kokoontui tytön, 14, ympärille, kun hän sai sydänkohtauksen kentällä

Daniel Aakervik: Hiihtourheilun suurimpiin lahjakkuuksiin lukeutuva henkilö sai vakavan reaktion COVID-rokotteesta: Yksi m: "Tunsin heti, että jokin oli vialla"

https://thecovidworld.com/daniel-aakervik-one-of-the-greatest-i-immediately-felt-something-was-wrong/

Samaa myös ”julkkisten” keskuudessa:

MTV:n tosi-tv-tähti Jagnoor Aneja kuoli 40-vuotiaana sydänkohtauksen jälkeen, kun hämmentynyt kaveri sanoo hänen olleen "täysin terve"

https://www.thesun.co.uk/tv/16752703/reality-star-jagnoor-aneja-dead-40-heart-attack/

***

Myöhemmin lisättyjä:

Sherrif Tiraspolin laitahyökkääjä Adama Traoresta tuli viimeisin korkean profiilin pelaaja, joka romahti kentällä, kun hän kaatui rintaansa puristaen Mestarien liigan tappiossa Real Madridia vastaan

https://www.dailymail.co.uk/sport/sportsnews/article-10241917/Sherrif-Tiraspol-winger-Adama-Traore-goes-clutching-chest-Real-Madrid-defeat.html

Wiganin Charlie Wyke vakaana sairaalassa romahdettuaan kesken harjoitusten

https://www.theguardian.com/football/2021/nov/25/wigan-athletic-charlie-wyke-stable-in-hospital-after-training-collapse

Filippiiniläinen koripallotähti Roider Cabrera kärsii sydänpysähdyksestä ja romahtaa - kiidätetään sairaalaan tajunnan menetyksen jälkeen

Barcelonan Sergio Agüero ilmoittaa jäävänsä eläkkeelle sydänsairauden takia (myös alla)

https://www.theguardian.com/football/2021/dec/13/barcelona-sergio-aguero-to-announce-retirement-with-heart-condition

Sergio 'El Kun' Aguero jättää jalkapallon sydänongelmien vuoksi

https://www.nbcboston.com/news/sports/sergio-el-kun-aguero-retires-from-soccer-due-to-heart-problems/2591169/

Ranskan Ligue 1 -jalkapalloilija Martin Terrier joutui tkseen ottelun aikana

https://t.me/disclosetv/6389

Kolminkertaisesti rokotetulla sveitsiläisellä olympiaurheilijalla Fabienne Schlumpfilla diagnosoitiin sydänlihastulehdus - ei ehkä enää koskaan pysty kilpailemaan

https://www.thegatewaypundit.com/2022/01/triple-vaccinated-swiss-olympic-athlete-fabienne-schlumpf-diagnose-myocarditis-may-never-able-compete/

Swiss Olympian athlete Sarah Atcho has pericarditis from her booster

https://www.facebook.com/100057717504317/posts/368237321776848/

CONNECTING THE DOTS: THE HEARTBREAKING VACCINES

https://www.bitchute.com/video/baflfjdIooID/

Tutkimuksen mukaan jalkapalloilijoiden sydänkohtauskuolemat lisääntyivät maailmanlaajuisesti 300 prosenttia vuonna 2021

https://dailyexpose.uk/2022/01/22/300-percent-increase-in-heart-attack-deaths-soccer-2021/

Sveitsiläinen olympiasprintteri sai sydänpussitulehduksen Pfizerin tehosterokotteen jälkeen, 22 193 kuolemantapausta COVID-rokotusten jälkeen raportoitu CDC:lle

https://childrenshealthdefense.org/defender/vaers-cdc-olympic-sprinter-pericarditis-pfizer-booster/

Maailmanluokan urheilijat kärsivät rokotevammoista

https://kanekoa.substack.com/p/world-class-athletes-suffer-vaccine

Former Pro Calls For “Investigation” After Another Football Player Suddenly Collapses

https://summit.news/2021/11/24/former-pro-calls-for-investigation-after-another-football-player-suddenly-collapses/

https://www.reuters.com/article/factcheck-coronavirus-fifa-idUSL1N2SL1NJ

https://kanekoa.substack.com/p/world-class-athletes-suffer-vaccine

Urheilijoiden romahdukset/kuolemat rokotuksen jälkeen

https://stevehTkcOiJwdWItNTQ4MzU0Iiving-the-most-vax-induced-hvoi toimia, ja kiistattomat todisteet niiden syy-yhteydestä rokotusten jälkeisiin kuolemantapauksiin - "Nyt on havaittavissa, että monien nuorten sydänvaurio johtaa sydänlihastulehdukseen tai jopa äkilliseen sydänpysähdykseen ja kuolemaan. Se, miten ja miksi tällaiset tragediat voivat liittyä syy-yhteyteen rokotusten kanssa, on jäänyt arvailujen varaan, koska tieteelliset todisteet ovat puuttuneet. Tilanne on nyt korjattu."

https://doctors4covidethics.org/on-covid-vaccines-why-they-cannot-work-and-irrefutable-evidence-of-their-causative-role-in-deaths-after-vaccination/

Uusi tutkimus osoittaa, miksi COVID19-"rokotteet" tappavat ammattiurheilijoita